Количество сумасшедших на форуме? - страница 22
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значение слова должно соответствовать его образу.
с уважением.
тогда владыка или мой господин, работодатель.. зачем в плодите сущности обзывая богом то, у чего уже есть определения, хотя в википедии вполне конкретно описано в каких смыслах трактуется понятие бога и каких смыслах оно употребляется. Но вы считаете эти определения навязанными вам, тогда создавайте свои, а не меняйте уже существующие под свое понимание
не указывается, сам изучаю данный вопрос.
с уважением.
как бы не это:
тогда владыка или мой господин, работодатель.. зачем в плодите сущности обзывая богом то, у чего уже есть определения, хотя в википедии вполне конкретно описано в каких смыслах трактуется понятие бога и каких смыслах оно употребляется. Но вы считаете эти определения навязанными вам, тогда создавайте свои, а не меняйте уже существующие под свое понимание
с уважением.
вы знакомы с ООП, примените его к пониманию слова Бог в разных уровнях наследования, до самого низкого, это же просто.
с уважением.
я не могу унаследовать чайник от коровы, ну никак она его не вы.... хватит заниматься ерундой :) Там абсолютно разные понятия что есть бог в религии и каие вы определения дали. Концептуально разные. кя спать :)
как бы не это:
если роутер будет глючить такое возможно и на уровне контакта с Богом, а также возможна блокировка вашей частоты(у каждого человека она своя).
с уважением.
я не могу унаследовать чайник от коровы, ну никак она его не вы.... хватит заниматься ерундой :) я спать :)
с уважением.
Там абсолютно разные понятия что есть бог в религии и каие вы определения дали. Концептуально разные.
за 1700 лет существования Библии поменялось многое, искажения наложите на каждое поколение как минимум получим искажения в 85 степени, приходиться искать истину в дебрях знаний людей и порой не относящихся к Библии вообще.
с уважением.
если роутер будет глючить такое возможно и на уровне контакта с Богом, а также возможна блокировка вашей частоты(у каждого человека она своя).
с уважением.
самое интересное на том скриншоте написано мелкими буквами
самое интересное на том скриншоте написано мелкими буквами
читал.читайте про роутер.
с уважением.
Спор бессмыслен
Один умный профессор однажды в университете задал студенту интересный вопрос.
Профессор: Бог хороший?
Студент: Да.
Профессор: А Дьявол хороший?
Студент: Нет.
Профессор: Верно. Скажи мне, сынок, существует ли на Земле зло?
Студент: Да.
Профессор: Зло повсюду, не так ли? И Бог создал всё, верно?
Студент: Да.
Профессор: Так кто создал зло?
Студент: ...
Профессор: На планете существует уродство, наглость, болезни, невежество? Всё это есть, верно?
Студент: Да, сэр.
Профессор: Так кто их создал?
Студент: ...
Профессор: Наука утверждает, что у человека есть 5 чувств, чтобы исследовать мир вокруг. Скажи мне, сынок, ты когда-нибудь видел Бога?
Студент: Нет, сэр.
Профессор: Скажи нам, ты слышал Бога?
Студент: Нет, сэр.
Профессор: Ты когда-нибудь ощущал Бога? Пробовал его на вкус? Нюхал его?
Студент: Боюсь, что нет, сэр.
Профессор: И ты до сих пор в него веришь?
Студент: Да.
Профессор: Исходя из полученных выводов, наука может утверждать, что Бога нет. Ты можешь что-то противопоставить этому?
Студент: Нет, профессор. У меня есть только вера.
Профессор: Вот именно. Вера — это главная проблема науки.
Студент: Профессор, а холод существует?
Профессор: Что за вопрос? Конечно, существует. Тебе никогда не было холодно?
Студенты засмеялись над вопросом молодого человека.
Студент: На самом деле, сэр, холода не существует. В соответствии с законами физики, то, что мы считаем холодом в действительности является отсутствием тепла. Человек или любую вещь можно изучить на предмет того, излучает ли он или передает энергию. Абсолютный ноль (–273 градуса по Цельсию) есть полное отсутствие тепла. Вся материя становится инертной и неспособной реагировать при этой температуре. Холода не существует. Мы создали это слово для описания того, что мы чувствуем при отсутствии тепла.
В аудитории повисла тишина.
Студент: Профессор, темнота существует?
Профессор: Конечно, существует. Что такое ночь, если не темнота.
Студент: Вы опять неправы, сэр. Темноты также не существует. Темнота в действительности есть отсутствие света. Мы можем изучить свет, но не темноту. Мы можем использовать призму Ньютона, чтобы разложить белый свет на множество цветов и изучить различные длины волн каждого цвета. Вы не можете измерить темноту. Простой луч света может ворваться в мир темноты и осветить его. Как вы можете узнать насколько темным является какое-либо пространство? Вы измеряете, какое количество света представлено. Не так ли? Темнота это понятие, которое человек использует, чтобы описать, что происходит при отсутствии света. А теперь скажите, сэр, смерть существует?
Профессор: Конечно. Есть жизнь, и есть смерть — обратная ее сторона.
Студент: Вы снова неправы, профессор. Смерть — это не обратная сторона жизни, это ее отсутствие. В вашей научной теории появилась серьезная трещина.
Профессор: К чему вы ведете, молодой человек?
Студент: Профессор, вы учите студентов тому, что все мы произошли от обезьян. Вы наблюдали эволюцию собственными глазами?
Профессор покачал головой с улыбкой, понимая, к чему идет разговор.
Студент: Никто не видел этого процесса, а значит, вы в большей степени священник, а не ученый.
Аудитория взорвалась смехом.
Студент: А теперь скажите, есть кто-нибудь в этом классе, кто видел мозг профессора? Слышал его, нюхал его, прикасался к нему?
Студенты продолжали смеяться.
Студент: Видимо, никто. Тогда, опираясь на научные факты, можно сделать вывод, что у профессора нет мозга. При всём моем уважении к вам, профессор, как мы можем доверять сказанному вами на лекциях?
В аудитории повисла тишина.
Профессор: Думаю, тебе просто стоит мне поверить.
Студент: Вот именно! Между Богом и человеком есть только одна связь — это вера!
Профессор сел. Ты, наверное, уже догадался, что этого мудрого и смелого студента звали Альберт Эйнштейн. Наш мир дуалистичен, и противоположности в нём тесно между собой переплетаются. Действительно, ты не узнаешь рая, не познав, что такое ад.