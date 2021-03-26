Создаем команду для написания бота

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Есть идея создания команды в формате 10/10 для написания торгового бота на форекс. 10/10 (а может и больше) - означает 10 трейдеров и 10 программистов.

Таким образом трейдеры получают бесплатную возможность реализовать свои лучшие стратегии в виде автоматического бота. А программисты - бесплатно получить информацию о лучших стратегиях от профессионалов в виде того же продукта.

Количество участников дает преимущества для трейдеров: на основе консенсуса приходить к общему мнению о том какие стратегии лучше реализовывать, какие самые прибыльные. 

Для программистов же количество дает возможность тратить гораздо меньше времени, чем бы он делал это в одиночку. Чем нас больше - тем меньше времени на трудозадраты остается каждому!

Трейдеры должны быть опытными, успешными, только с прибыльными сделками, иначе сами понимаете, какой смысл программировать то что не работет:)

К программистам же требования - хотя бы немного понимать язык от mql5. Но даже если вы его не знаете, но знакомы с другими языками, думаю не составит особого труда переучиться. В принципе программисты могут пригодиться хотя бы на этапе алгоритмизации, т.е. знание языка бота не обязательно. Но желательно.

Сам я программист.

Что скажете? Как вам сама идея? Любые дополнения приветствуются.

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Обновление.

Начинаю сбор желающих участников. Пишите мне в ЛС. В сообщении укажите:

1. К какой категории относитесь (трейдер/программист/универсал)

2. Ваш опыт(программист), успешность(трейдер)

3. В каком количестве и составе считаете нужно формировать команду (Т/П)

4. Публичный или конфиденциальный вариант команды предпочтителен.


Сразу говорю - если вы трейдер, желающий потестировать пару тактик за бесплатно, или сомневайтесь - то не теряйте зря свое время. Отбор будет осуществляться тщательно в том числе и самой командой. Нам нужны работающие идеи, подтвержденные на практике. И если у вас она есть - то команда обязательно доведет ее до совершенства.


 
Ну а деньги планируется зарабатывать с применением этих роботов?
 

 Есть идея создания команды в формате 10/10 для написания торгового бота на форекс. 10/10 (а может и больше) - означает 10 трейдеров и 10 программистов.

ну да, 20 человек напрягать ради бота в 200-500 строк или сколько там 


Таким образом трейдеры получают бесплатную возможность реализовать свои лучшие стратегии в виде автоматического бота. А программисты - бесплатно получить информацию о лучших стратегиях от профессионалов в виде того же продукта.


Ну конечно же у трейдеров своих стратегий нет чуть менее чем совсем, а программистам информацию на хлеб намазывать и семью ей кормить


Количество участников дает преимущества для трейдеров: на основе консенсуса приходить к общему мнению о том какие стратегии лучше реализовывать, какие самые прибыльные. 


Ну да, это же никто не знает


Для программистов же количество дает возможность тратить гораздо меньше времени, чем бы он делал это в одиночку. Чем нас больше - тем меньше времени на трудозадраты остается каждому!



Программисты спят и только думают о том как разделить свой заработок с другими.


Трейдеры должны быть опытными, успешными, только с прибыльными сделками, иначе сами понимаете, какой смысл программировать то что не работет:)


а какой смысл таким трейдерам к вам обращаться?


К программистам же требования - хотя бы немного понимать язык от mql5. Но даже если вы его не знаете, но знакомы с другими языками, думаю не составит особого труда переучиться. В принципе программисты могут пригодиться хотя бы на этапе алгоритмизации, т.е. знание языка бота не обязательно. Но желательно.


такой и бот получится который может будет немного работать, хотя  необязательно, Но желательно.


Что скажете? Как вам сама идея? 



здесь есть идея?



 

trader781 Сколько пессимизма. Трейдер-неудачник? Такие нам не нужны, звиняйте.

 
chelovek-y:

trader781 Сколько пессимизма. Трейдер-неудачник? Такие нам не нужны, звиняйте.

Вас уже много? Очередь большая в команду записываться?
 

Идея - копия анекдота:

Едут два ковбоя. Один замечает на дороге лошадиное дерьмо.
- Слушай, Джо, а спорим на 100 баксов, что ты не съешь это дерьмо!
Джо молча слезает с лошади, спокойно съедает дерьмо, второй ковбой в шоке, отдает ему 100 баксов. Едут дальше. Вдруг на дороге еще одна куча. Джо обидно, он говорит:
- Слушай, Билл, а давай тоже поспорим на 100 баксов, что ты-то точно не съешь.
Билл так же молча слезает с лошади, съедает дерьмо. Джо тоже в шоке, отдает ему обратно его 100 баксов, едут молча дальше. Никто не говорит ни слова. Через 50 миль:
- Слушай Джо, а тебе не кажется, что мы с тобой просто так дерьма наелись?

Единственное "НО!". Тот кто подал идею имеет как минимум 10 бесплатных стратегий+советников, а остальные (10/10) вспоминают этот анекдот.
 
khorosh:
Вас уже много? Очередь большая в команду записываться?

Есть я программист, еще один начинающий программист, и знакомый - успешный трейдер.

 
chelovek-y:

Есть я программист, еще один начинающий программист, и знакомый - успешный трейдер.

Уже достаточно - на этом остановитесь.
 
Renat Akhtyamov Честно - ничего не понял. Объясни плиз, особенно последнюю желтую строчку. Конечно в трейдинге недавно, поэтому могу не понимать. Один пишет, что труд программиста ценен, и он никому его не подарит. Другой пишет, что стратегии ценны, и никто их никому не подарит. Логично ведь как раз в симбиозе делать, инь и янь:) И при минимальном усилии каждого участника - получить ценный продукт для каждого на выходе.
 
chelovek-y:
Renat Akhtyamov Честно - ничего не понял. Объясни плиз, особенно последнюю желтую строчку. Конечно в трейдинге недавно, поэтому могу не понимать. Один пишет, что труд программиста ценен, и он никому его не подарит. Другой пишет, что стратегии ценны, и никто их никому не подарит. Логично ведь как раз в симбиозе делать, инь и янь:) И при минимальном усилии каждого участника - получить ценный продукт для каждого на выходе.

Труд программиста оценён здесь:

https://www.mql5.com/ru/job

Туда и пишут трейдеры.

Остальные делают сами и стратегию и робота.

Удачи!

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Да пофиг, я лично готов написать робота, но лишь тогда когда Вы докажете ценность стратегии... Писать всякий хлам как минимум не интересно...

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