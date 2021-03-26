Создаем команду для написания бота - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Команда единомышленников у Вас будет, не переживайте.
Злоумышленников ))
Если бот получится прибыльным - тут такая война начнется между трейдерами и разработчиками, я вас уверяю :)
Ищете реально грамотных людей 3-4 штуки, инвестируете в закрытые разработки, затем с довольно большими сложностями и войнами расходитесь, но у каждого будет копия бота ))
осилил.......почитал..... собственно и добавить нечего.
Ну все... пока....пока.....
Судя по всему, автор хочет, чтобы набралось некоторое количество "успешных трейдеров", которые дали бы задание некоторому количеству "успешных программистов", а он сам бы на этом поимел профит.
Уже восемь страниц темы - я так и не увидел от автора ни одного толкового предложения. Он утверждает, что, мол, он "программист" - но и программного кода от него я не увидел.
отдаю простой грааль для ручной торговли, всего то надо сделать панель примерно такую:
Где встречаться будем? Я готов придти на встречу в мск, обсудить взаимодействие
Если бот получится прибыльным - тут такая война начнется между трейдерами и разработчиками, я вас уверяю :)
Ищете реально грамотных людей 3-4 штуки, инвестируете в закрытые разработки, затем с довольно большими сложностями и войнами расходитесь, но у каждого будет копия бота ))
Просветите, не совсем понимаю из-за чего война? У каждого будет копия, с которой он будет зарабатывать, верно. Это хорошо или плохо?
Судя по всему, автор хочет, чтобы набралось некоторое количество "успешных трейдеров", которые дали бы задание некоторому количеству "успешных программистов", а он сам бы на этом поимел профит.
Уже восемь страниц темы - я так и не увидел от автора ни одного толкового предложения. Он утверждает, что, мол, он "программист" - но и программного кода от него я не увидел.
Ну как, старая, бесконечно повторяемая темка о том, как сварить супец из топора. Ничего нового. Просто аранжировка.
Где встречаться будем? Я готов придти на встречу в мск, обсудить взаимодействие
Не все поняли задумку. Это не компания с долгим циклом работы, где каждый будет дарить важную часть своего времени.
Наше преимущество в том (в этом и идея), что затратив небольшую часть своего времени каждый извлечет из этого неплохой бонус. Возможно дальнейшее перерастание проекта во что-то более серьезное, но этот следующий этап не относится к текущей идее.
Скоро начну собирать контакты. Никуда не торопимся. Команду сколотим в течении месяца. Выбираем самых лучших. Если кто-то не попадет в команду, будет вне лимита, то как минимум его будем оповещать о результатах работы.
Контактировать будем на отдельном форуме(а может и на этом, как большинство решит), создадим чат комнату в скайпе.
***
Контактировать будем на отдельном форуме(а может и на этом, как большинство решит), создадим чат комнату в скайпе.
Никто не позволит Вам уводить пользователей на сторонние ресурсы.