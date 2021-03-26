Создаем команду для написания бота - страница 8

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Renat Akhtyamov:
Команда единомышленников у Вас будет, не переживайте.

Злоумышленников ))

[Удален]  

Если бот получится прибыльным - тут такая война начнется между трейдерами и разработчиками, я вас уверяю :) 

Ищете реально грамотных людей 3-4 штуки, инвестируете в закрытые разработки, затем с довольно большими сложностями и войнами расходитесь, но у каждого будет копия бота ))

 

осилил.......почитал..... собственно и добавить нечего. 

Ну все... пока....пока.....

 

Судя по всему, автор хочет, чтобы набралось некоторое количество "успешных трейдеров", которые дали бы задание некоторому количеству "успешных программистов", а он сам бы на этом поимел профит.

Уже восемь страниц темы - я так и не увидел от автора ни одного толкового предложения. Он утверждает, что, мол, он "программист" - но и программного кода от него я не увидел.

 

отдаю простой грааль для ручной торговли, всего то надо сделать панель примерно такую:


 
chelovek-y:
Есть идея создания команды в формате 10/10 для написания торгового бота на форекс. 10/10 (а может и больше) - означает 10 трейдеров и 10 программистов.

Таким образом трейдеры получают бесплатную возможность реализовать свои лучшие стратегии в виде автоматического бота. А программисты - бесплатно получить информацию о лучших стратегиях от профессионалов в виде того же продукта.

Количество участников дает преимущества для трейдеров: на основе консенсуса приходить к общему мнению о том какие стратегии лучше реализовывать, какие самые прибыльные. 

Для программистов же количество дает возможность тратить гораздо меньше времени, чем бы он делал это в одиночку. Чем нас больше - тем меньше времени на трудозадраты остается каждому!

Трейдеры должны быть опытными, успешными, только с прибыльными сделками, иначе сами понимаете, какой смысл программировать то что не работет:)

К программистам же требования - хотя бы немного понимать язык от mql5. Но даже если вы его не знаете, но знакомы с другими языками, думаю не составит особого труда переучиться. В принципе программисты могут пригодиться хотя бы на этапе алгоритмизации, т.е. знание языка бота не обязательно. Но желательно.

Сам я программист.

Что скажете? Как вам сама идея? Любые дополнения приветствуются.

Где встречаться будем? Я готов придти на встречу в мск, обсудить взаимодействие

 
Maxim Dmitrievsky:

Если бот получится прибыльным - тут такая война начнется между трейдерами и разработчиками, я вас уверяю :) 

Ищете реально грамотных людей 3-4 штуки, инвестируете в закрытые разработки, затем с довольно большими сложностями и войнами расходитесь, но у каждого будет копия бота ))


Просветите, не совсем понимаю из-за чего война? У каждого будет копия, с которой он будет зарабатывать, верно. Это хорошо или плохо?

 
George Merts:

Судя по всему, автор хочет, чтобы набралось некоторое количество "успешных трейдеров", которые дали бы задание некоторому количеству "успешных программистов", а он сам бы на этом поимел профит.

Уже восемь страниц темы - я так и не увидел от автора ни одного толкового предложения. Он утверждает, что, мол, он "программист" - но и программного кода от него я не увидел.

Ну как, старая, бесконечно повторяемая темка о том, как сварить супец из топора. Ничего нового. Просто аранжировка.


 
Maxim Romanov:

Где встречаться будем? Я готов придти на встречу в мск, обсудить взаимодействие


Не все поняли задумку. Это не компания с долгим циклом работы, где каждый будет дарить важную часть своего времени.

Наше преимущество в том (в этом и идея), что затратив небольшую часть своего времени каждый извлечет из этого неплохой бонус. Возможно дальнейшее перерастание проекта во что-то более серьезное, но этот следующий этап не относится к текущей идее.

Скоро начну собирать контакты. Никуда не торопимся. Команду сколотим в течении месяца. Выбираем самых лучших. Если кто-то не попадет в команду, будет вне лимита, то как минимум его будем оповещать о результатах работы.


Контактировать будем на отдельном форуме(а может и на этом, как большинство решит), создадим чат комнату в скайпе.

 
chelovek-y:

***

Контактировать будем на отдельном форуме(а может и на этом, как большинство решит), создадим чат комнату в скайпе.


Никто не позволит Вам уводить пользователей на сторонние ресурсы. 

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