Создаем команду для написания бота - страница 16
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Пиши в личку:
1. К какой категории относитесь (трейдер/программист/универсал)
2. Ваш опыт(программист), успешность(трейдер)
3. В каком количестве и составе считаете нужно формировать команду (Т/П)
4. Публичный или конфиденциальный вариант команды предпочтителен.
А у вас в ветке ни одного куска кода нет, ни одного графика, ни одного даже бесплатного индикатора не приаттачено ни к одному посту, за все 15 листов - ничего полезного для населения и портала mql5, ... (это же публичная ветка и ее люди читают).
Это ваша ветка, и вы за нее отвечаете.
Сколько времени, сил, внимания на эту ветку... и все зря. Зачем?
Сколько времени, сил, внимания на эту ветку... и все зря. Зачем?
Не, не зря.
Не надоело видеть одни и те же лица?
Сколько времени, сил, внимания на эту ветку... и все зря. Зачем?
Или всё будет как надо, или, боюсь, что ветку снесут как флудовую.
А идея публичных (или отчасти публичных) совместных разработок для общего блага - уж очень хорошая идея ...
Если снесут ветку - то ждать еще одного энтузиаста как топик стартер с хорошей идеей, и в надежде, что он изберет правильный путь для развития своей разработки тут.
Вообще энтузиастов мало, а еще меньше тех, кто делает что надо делать.
Не, не зря.
Не надоело видеть одни и те же лица?
какие лица? те что постоянно предлагают какие то разработки - нет
Или всё будет как надо
Нет, не будет. я не думаю что стоит расписывать почему.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Создаем команду для написания бота
Андрей Большаков, 2017.08.14 21:45
Пиши в личку:
1. К какой категории относитесь (трейдер/программист/универсал)
2. Ваш опыт(программист), успешность(трейдер)
3. В каком количестве и составе считаете нужно формировать команду (Т/П)
4. Публичный или конфиденциальный вариант команды предпочтителен.
Все, последний раз пощу в этой ветке.
Статья, более пяти лет назад - Кто есть кто в MQL5.community?
Сайт MQL5.com хорошо помнит достижения каждого из вас! Сколько ваших тредов стали эпичными, насколько популярными оказались ваши статьи и как часто скачивались ваши программы из Code Base – это лишь небольшая часть того, что помнит о вас MQL5.com.
В своем Профиле вы видите, как много вы сделали для MQL5.community и насколько тесно вы взаимодействуете с другими участниками сообщества. Все ваши успехи на сайте также доступны всем пользователям. Для новичков такая публичность достижений - стимул для включения в работу сообщества, а для активных пользователей, которые уже давно с нами, – повод для гордости.
Кто есть кто в MQL5.community? При помощи метода "word clouds" мы построим общую картину достижений всех пользователей MQL5.community.
Сейчас нас уже тут больше (это график - пять лет назад).
Лички не хватит ...
Кстати, слегка задумался. Недели 2-3 назад Сергей Голубев писал о разнице между англоязычной и русской частью форума. Я вот подумал, тот же Линукс создали англоязычные программисты, причем, чисто на бесплатной основе. А у нас, русских, часто какая-то конкуренция. С другой стороны, нет целующихся существ мужского пола на улицах. Это я был в Сан-Франциско, там проходил гей-фестиваль, достали.
--------------
Ну и пару слов про ментов до кучи. В воскресенье поехали с другом на свадьбу. А я знаю, что он может упиться и потом мне его тащить, поэтому не злоупотреблял. Поехали домой, а центр Питера, полная темень, он падает и разбивает лоб об асфальт.
Мимо едут менты, видят, чела шатает, остановились для досмотра. Я показываю паспорт, называю ФИО свое и друга, ну стандартные вопросы на вменяемость. Говорю, надо выйти на улицу, а то в эти дворы никакое такси не поедет. Так менты нас довезли до Большого проспекта, по дороге вызвали такси )) Говорю, - спасибо, даже не ожидал, редко с вами сталкиваюсь.
Всем хорошего здоровья!
по существу вопроса.
1. человек регистрируется на MQL 2017.08.13 в 18:09 https://www.mql5.com/ru/users/chelovek-y
2. организовывает ветку на форуме 2017.08.13 в 22:30 (практически сразу создает тему по создание команды 10/10, что явно указывает на целенаправленную регистрацию на сайте для каких либо своих целей)
3. в личке указывает посторонний сайт по фрилансу.
а) позиционирует себя как веб программист.(веб программирование это не MQL)
б) на сайте 19 отзывов все в +.
в) есть персональный аттестат вебмани, претензий за последние 2 месяца у него нет.
г) за почти 7 лет на сайте всего 6 заказов.(маловато будет)
д) занимался кредитованием населения через WM-сервис.
4. в ветке форума всех тащит в личку для переговоров.(что очень подозрительно, учитывая что все сказано на форуме в открытом доступе)
мой вывод:
1. увод программистов и трейдеров на сторону для реализации своих планов по обогащению путем обмана.
а) своей стратегии торговли нет.
б) опыта в программировании на MQL нет.
в) хочет получить рабочие стратегии торговли у трейдеров.
г) хочет получить толковых программистов для реализации торговых стратегий трейдеров, чтоб самому не торговать.
д) не хочет разрабатывать роботов на форуме, как это делают другие, дабы его обман остался за кадром, в личке, на другом ресурсе.
рациональные ответные действия со стороны сервиса MQL, на мой взгляд.
1 предупредить пользователя о его не правомерных действиях (уже предупредили).
2 при попытке дальнейшей агитации блокировать аккаунт, чтоб в последствии не было разочарованных трейдеров или программистов.(а все будет именно так на мой взгляд).
с уважением.
добрый день.
по существу вопроса.
1. человек регистрируется на MQL 2017.08.13 в 18:09 https://www.mql5.com/ru/users/chelovek-y
2. организовывает ветку на форуме 2017.08.13 в 22:30 (практически сразу создает тему по создание команды 10/10, что явно указывает на целенаправленную регистрацию на сайте для каких либо своих целей)
3. в личке указывает посторонний сайт по фрилансу.
а) позиционирует себя как веб программист.(веб программирование это не MQL)
б) на сайте 19 отзывов все в +.
в) есть персональный аттестат вебмани, претензий за последние 2 месяца у него нет.
г) за почти 7 лет на сайте всего 6 заказов.(маловато будет)
д) занимался кредитованием населения через WM-сервис.
4. в ветке форума всех тащит в личку для переговоров.(что очень подозрительно, учитывая что все сказано на форуме в открытом доступе)
мой вывод:
1. увод программистов и трейдеров на сторону для реализации своих планов по обогащению путем обмана.
а) своей стратегии торговли нет.
б) опыта в программировании на MQL нет.
в) хочет получить рабочие стратегии торговли у трейдеров.
г) хочет получить толковых программистов для реализации торговых стратегий трейдеров, чтоб самому не торговать.
д) не хочет разрабатывать роботов на форуме, как это делают другие, дабы его обман остался за кадром, в личке, на другом ресурсе.
рациональные ответные действия со стороны сервиса MQL, на мой взгляд.
1 предупредить пользователя о его не правомерных действиях (уже предупредили).
2 при попытке дальнейшей агитации блокировать аккаунт, чтоб в последствии не было разочарованных трейдеров или программистов.(а все будет именно так на мой взгляд).
с уважением.
Ну так клоунов полно ))