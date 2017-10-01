Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 30
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не прокатит, можно открыть десять сделок одновременно фиксированным лотом.
да и такая метода как доливка тоже будет растить совокупный объем, а это илан)
кроме того может быть стратегия у которой объем сделки пропорционален достоверности сигнала(типа если все звезды сошлись, то 100% или 1 лот, а если частично, то 1 процент, или 0.01 лота)
не выход))
Ну тогда еще разделить все на максимальную загрузку депозита. Получится, что чем больше загрузка депозита тем меньше балл. Балл = Фактор восстановления * Количество сделок / Макс. загрузка депозита. Только плюс и для инвесторов будет, они ведь не очень любят слишком грузящих депозит трейдеров.
Такую ерунду тут предлагают , гороскоп не забудьте в формулу добавить !
Представьте что этот чемпионат велозаезд , сейчас на этом велозаезде едут на скейтах и роликах , многие тут непонимающие умы предлагают учавствовать на тракторах в велозаезде ! Ау ау , что вы тут делаете на этом форуме ау !!! Велосипед = эквити/мах просадка. Изобретатели ))
Представьте что этот чемпионат велозаезд , сейчас на этом велозаезде едут на скейтах и роликах , многие тут непонимающие умы предлагают учавствовать на тракторах в велозаезде ! Ау ау , что вы тут делаете на этом форуме ау !!! Велосипед = эквити/мах просадка. Изобретатели ))
Представьте что этот чемпионат велозаезд , сейчас на этом велозаезде едут на скейтах и роликах , многие тут непонимающие умы предлагают учавствовать на тракторах в велозаезде ! Ау ау , что вы тут делаете на этом форуме ау !!! Велосипед = эквити/мах просадка. Изобретатели ))
Ну эта формула вроде как эффективна, но её так-же почему-то не приняли.
Наверное нужно взять и её поставить, без чьих либо подтверждений, ну а потом возможно и пойдёт более резвое обсуждение.
Очень давно я говорил, что для того, чтобы "посчитать всё в совокупности в виде формул", прежде надо определиться, что именно надо считать, т.е. каковы элементы этой совокупности. Тогда так ни к чему не пришли.
Имея компоненты, слепить их воедино будет не трудно :
так
K = A*B*C
либо так
K = a*A + b*B + c*C
где
A, B, C -- отдельные показатели торговли
a, b, c -- весовые коэффициенты
либо слепить их в более сложную связку
Ну мож сейчас сдвинется с мёртвой точки.
Формула есть, это уже хорошо, но применять её не к чему)
Представьте что этот чемпионат велозаезд , сейчас на этом велозаезде едут на скейтах и роликах , многие тут непонимающие умы предлагают учавствовать на тракторах в велозаезде ! Ау ау , что вы тут делаете на этом форуме ау !!! Велосипед = эквити/мах просадка. Изобретатели ))
Мах просадка -тоже по эквити
Добрый день. А я предлагаю ввести следующий коэффициент - среднее значение прибыльности в пунктах. Т.е. суммируем колличество пунктов прибыли по каждой сделке (убыточные сделки идут со знаком минус) и делим на количество сделок. НО из списка сделок исключаем 10% самых прибыльных и самых убыточных сделок. Разумеется количество сделок должно быть не менее 50 (может быть не менее 25, но не 10). Таким образом вычислим самого "аккуратного" трейдера.
Спасибо, это очень наглядно!
Если не смотреть на формулы, то для меня фаворит под №7