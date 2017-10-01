Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 30

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Oleg Tsarkov:

не прокатит, можно открыть десять сделок одновременно фиксированным лотом. 

да и такая метода как доливка тоже будет растить совокупный объем, а это илан)

кроме того может быть стратегия у которой объем сделки пропорционален достоверности сигнала(типа если все звезды сошлись, то 100% или 1 лот, а если частично, то 1 процент, или 0.01 лота)

не выход))

Ну тогда еще разделить все на максимальную загрузку депозита. Получится, что чем больше загрузка депозита тем меньше балл. Балл = Фактор восстановления * Количество сделок / Макс. загрузка депозита. Только плюс и для инвесторов будет, они ведь не очень любят слишком грузящих депозит трейдеров.

 

Такую ерунду тут предлагают , гороскоп не забудьте в формулу добавить !

 

Представьте что этот чемпионат велозаезд , сейчас на этом велозаезде едут на скейтах и роликах , многие тут непонимающие умы предлагают учавствовать на тракторах в велозаезде ! Ау ау , что вы тут делаете на этом форуме ау !!! Велосипед = эквити/мах просадка. Изобретатели ))

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Denis Chugrin:

Представьте что этот чемпионат велозаезд , сейчас на этом велозаезде едут на скейтах и роликах , многие тут непонимающие умы предлагают учавствовать на тракторах в велозаезде ! Ау ау , что вы тут делаете на этом форуме ау !!! Велосипед = эквити/мах просадка. Изобретатели ))

Комлектация велосипедов не достаточно стандартизирована)) Потому и едут на скейтах и роликах.
 
Denis Chugrin:

Представьте что этот чемпионат велозаезд , сейчас на этом велозаезде едут на скейтах и роликах , многие тут непонимающие умы предлагают учавствовать на тракторах в велозаезде ! Ау ау , что вы тут делаете на этом форуме ау !!! Велосипед = эквити/мах просадка. Изобретатели ))

Ну эта формула вроде как эффективна, но её так-же почему-то не приняли.

Наверное нужно взять и её поставить, без чьих либо подтверждений, ну а потом возможно и пойдёт более резвое обсуждение.


Олег avtomat:

Очень давно я говорил, что для того, чтобы "посчитать всё в совокупности в виде формул", прежде надо определиться, что именно надо считать, т.е. каковы элементы этой совокупности. Тогда так ни к чему не пришли.

Имея компоненты, слепить их воедино будет не трудно :

так

K = A*B*C

либо так

K = a*A + b*B + c*C

где

A, B, C -- отдельные показатели торговли

a, b, c -- весовые коэффициенты


либо слепить их в более сложную связку


Ну мож сейчас сдвинется с мёртвой точки.

Ну вот опять: "Отдельные показатели"... Какие именно показатели?

Формула есть, это уже хорошо, но применять её не к чему)

 
Denis Chugrin:

Представьте что этот чемпионат велозаезд , сейчас на этом велозаезде едут на скейтах и роликах , многие тут непонимающие умы предлагают учавствовать на тракторах в велозаезде ! Ау ау , что вы тут делаете на этом форуме ау !!! Велосипед = эквити/мах просадка. Изобретатели ))

Мах просадка -тоже по эквити
 
Oleg Tsarkov:
Мах просадка -тоже по эквити
Насчёт эквити и баланса , открою глаза людям кто воспринимает баланс в серьез ! Если открыть локирующие ордера например 100 ордеров на покупку и 100 на продажу и по итогу закрыть плюсовые сделки вы увидите как чудом будет у вас рости баланс !!!! Ау ау люди поймите баланс общим счетом фантики которые можно рисовать бесконечно , и учитывать баланс как минимум не профессионально !!!!!! Поэтому на достойном брокере например альпах баланса в статистики не учитывают!
 

Добрый день. А я предлагаю ввести следующий коэффициент - среднее значение прибыльности в пунктах. Т.е. суммируем колличество пунктов прибыли по каждой сделке (убыточные сделки идут со знаком минус) и делим на количество сделок. НО из списка сделок исключаем 10% самых прибыльных и самых убыточных сделок. Разумеется количество сделок должно быть не менее 50 (может быть не менее 25, но не 10). Таким образом вычислим самого "аккуратного" трейдера. 

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Volodymyr Hayduk:

Спасибо, это очень наглядно!

Если не смотреть на формулы, то для меня фаворит под №7

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