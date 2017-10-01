Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 37
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Из 20 только 3 в + ? Усреднители, вам не надоело?
Так все хотят сразу разогнать счёт, и победить. Если работать тихо и никуда не спешить, то можно усреднять.
Сменился тренд, и сменился лидер
неужели слился...
Ситуация немного изменилась)
Ещё несколько часов назад, Vitaly Stepanov шёл на первом месте по ДВУМ номинациям.
Опередила его Natalya Kostenko, и сейчас занимает первое место по первой номинации, оставив предыдущему лидеру всего одну номинацию.
До конца конкурса осталось - чуть менее суток
Ситуация немного изменилась)
Ещё несколько часов назад, Vitaly Stepanov шёл на первом месте по ДВУМ номинациям.
Опередила его Natalya Kostenko, и сейчас занимает первое место по первой номинации, оставив предыдущему лидеру всего одну номинацию.
До конца конкурса осталось - чуть менее суток
Как всегда - решает день до окончания...
Стоит признать, что конкурс не удался.
Народу изначально было мало, потом с самого начала появился лидер с приростом чуть-ли не 1000%, и не оставил шансов другим, это выбило всех с колеи, и некоторые сразу ушли, а некоторые преднамеренно завысили риски, и слились.
Следующий конкурс в ноябре, раньше проводить не имеет смысла.
Стоит признать, что конкурс не удался.
Народу изначально было мало, потом с самого начала появился лидер с приростом чуть-ли не 1000%, и не оставил шансов другим, это выбило всех с колеи, и некоторые сразу ушли, а некоторые преднамеренно завысили риски, и слились.
Следующий конкурс в ноябре, раньше проводить не имеет смысла.
Да почему же - конкурс достаточно показательный получился! лидер задал сильный ход. И да, это действительно поумерило аппетиты на какие-то шансы. И лоты в итоге были завышены. Что сказалось и на просадке. Но ведь это конкурс - зрелище. Скучно наблюдать за стопорной размеренной торговлей. А так хоть какой-то драйв )) Но всё же жаль. Очень хорошо разогнал счет...
Да почему же - конкурс достаточно показательный получился! лидер задал сильный ход. И да, это действительно поумерило аппетиты на какие-то шансы. И лоты в итоге были завышены. Что сказалось и на просадке. Но ведь это конкурс - зрелище. Скучно наблюдать за стопорной размеренной торговлей. А так хоть какой-то драйв )) Но всё же жаль. Очень хорошо разогнал счет...
Первоначальная задача, это показать себя, и привлечь к себе внимание подписчиков. Этот конкурс таким не выдался совсем, тот кто и смог-бы себя показать, выбыл
Первоначальная задача, это показать себя, и привлечь к себе внимание подписчиков. Этот конкурс таким не выдался совсем, тот кто и смог-бы себя показать, выбыл
А не желаете ли поучаствовать в трёхмесячном конкурсе с живыми призами? И по результатам конкурса -- с инвесторами.
https://www.mql5.com/ru/users/elena-avtm
"Конкурс на демо-счетах 2 сезон. 55 призовых мест, 1000$ каждому победителю + специальный приз зрительских симпатий 500$"
старт 02.10.2017
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Задача: максимизация прибыли
Ограничения: просадка по эквити < 20%
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https://www.mql5.com/ru/signals/347712
Ещё есть время подать заявку и поучаствовать.
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А не желаете ли поучаствовать в трёхмесячном конкурсе с живыми призами? И по результатам конкурса -- с инвесторами.
Ещё есть время подать заявку и поучаствовать.
.
Если не ошибаюсь, это твоя дочка? ) Передай, что она красавица )
А не желаете ли поучаствовать в трёхмесячном конкурсе с живыми призами? И по результатам конкурса -- с инвесторами.
Ещё есть время подать заявку и поучаствовать.
.
Ссылки на конкурс нет, только пустые конкурсные счета Елены. Если удалили ссылки, скинь в личку плз