Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 37

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Evgeny Belyaev:

Из 20 только 3 в + ? Усреднители, вам не надоело?

Так все хотят сразу разогнать счёт, и победить. Если работать тихо и никуда не спешить, то можно усреднять. 

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Сменился тренд, и сменился лидер



неужели слился...

 

Ситуация немного изменилась)

Ещё несколько часов назад, Vitaly Stepanov шёл на первом месте по ДВУМ номинациям.

Опередила его Natalya Kostenko, и сейчас занимает первое место по первой номинации, оставив предыдущему лидеру всего одну номинацию.

До конца конкурса осталось - чуть менее суток

Contest №4 Real Cent-account: 04.09.2017 — 29.09.2017
Contest №4 Real Cent-account: 04.09.2017 — 29.09.2017
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В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума  Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе или Нет ограничений на размер торгового лота Завершение конкурса: 29.09.2017 Призовой фонд делится между двумя номинациями, и на данный момент составляет: Идёт сбор ↑ Победитель будет определён по двум...
 
Vitaly Muzichenko:

Ситуация немного изменилась)

Ещё несколько часов назад, Vitaly Stepanov шёл на первом месте по ДВУМ номинациям.

Опередила его Natalya Kostenko, и сейчас занимает первое место по первой номинации, оставив предыдущему лидеру всего одну номинацию.

До конца конкурса осталось - чуть менее суток


Как всегда - решает день до окончания... 

 

Стоит признать, что конкурс не удался.

Народу изначально было мало, потом с самого начала появился лидер с приростом чуть-ли не 1000%, и не оставил шансов другим, это выбило всех с колеи, и некоторые сразу ушли, а некоторые преднамеренно завысили риски, и  слились.

Следующий конкурс в ноябре, раньше проводить не имеет смысла.

 
Vitaly Muzichenko:

Стоит признать, что конкурс не удался.

Народу изначально было мало, потом с самого начала появился лидер с приростом чуть-ли не 1000%, и не оставил шансов другим, это выбило всех с колеи, и некоторые сразу ушли, а некоторые преднамеренно завысили риски, и  слились.

Следующий конкурс в ноябре, раньше проводить не имеет смысла.


Да почему же - конкурс достаточно показательный получился! лидер задал сильный ход. И да, это действительно поумерило аппетиты на какие-то шансы. И лоты в итоге были завышены. Что сказалось и на просадке. Но ведь это конкурс - зрелище. Скучно наблюдать за стопорной размеренной торговлей. А так хоть какой-то драйв )) Но всё же жаль. Очень хорошо разогнал счет...

 
Natalya Kostenko:

Да почему же - конкурс достаточно показательный получился! лидер задал сильный ход. И да, это действительно поумерило аппетиты на какие-то шансы. И лоты в итоге были завышены. Что сказалось и на просадке. Но ведь это конкурс - зрелище. Скучно наблюдать за стопорной размеренной торговлей. А так хоть какой-то драйв )) Но всё же жаль. Очень хорошо разогнал счет...

Первоначальная задача, это показать себя, и привлечь к себе внимание подписчиков. Этот конкурс таким не выдался совсем, тот кто и смог-бы себя показать, выбыл

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Первоначальная задача, это показать себя, и привлечь к себе внимание подписчиков. Этот конкурс таким не выдался совсем, тот кто и смог-бы себя показать, выбыл


А не желаете ли поучаствовать в трёхмесячном конкурсе с живыми призами?  И по результатам конкурса -- с инвесторами.

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Для каждого открытого ордера в течение его жизни записываются значения максимальной прибыли (MFE) и максимального убытка (MAE). Эти показатели дополнительно характеризуют каждый закрытый ордер значениями максимального нереализованного потенциала и максимального допущенного риска. На графиках распределения MFE/Profit и MAE/Profit каждому ордеру...
 
Олег avtomat:

А не желаете ли поучаствовать в трёхмесячном конкурсе с живыми призами?  И по результатам конкурса -- с инвесторами.


Ещё есть время подать заявку и поучаствовать.

.


Если не ошибаюсь, это твоя дочка? ) Передай, что она красавица )

 
Олег avtomat:

А не желаете ли поучаствовать в трёхмесячном конкурсе с живыми призами?  И по результатам конкурса -- с инвесторами.


Ещё есть время подать заявку и поучаствовать.

.


Ссылки на конкурс нет, только пустые конкурсные счета Елены. Если удалили ссылки, скинь в личку плз

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