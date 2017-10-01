Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 35

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Результаты закрытия второй торговой недели

Половина участников выбыла, не дойдя до окончания турнира. Месяц удался на славу, показав хорошую волатильность.

 

Рубеж участником Sergey Zhanin (cas8686) преодолён, с 1000 -> 10 000!


 

Что-то раньше в этой ветке веселее было (((((

 
Uladzimir Kirychenka:

Что-то раньше в этой ветке веселее было (((((

Все в отпуске, жарко ещё.

 
Uladzimir Kirychenka:

Что-то раньше в этой ветке веселее было (((((

Да, было чуть веселее! А еще  монашки в отпуск свалили.

Тут еще приходится плотно погружаться в 1С  , как это весело писать код  на Русском,  можно вообще без  комментариев.

8.3 вообще класс, после 7.7 как на мерседесе едешь

Это почти как MQL4 и MQL5

 
Yuriy Zaytsev:

Да, было чуть веселее!

а еще монашки в отпуск свалили

Тут еще приходится плотно погружаться в 1С  , как это весело писать код  на Русском,  можно вообще без  комментариев.

8.3 вообще класс, после 7.7 как на мерседесе едешь

PHP - вот это тема.

 
Vitaly Muzichenko:

PHP - вот это тема.

Тема это JAVA , за нее больше платят

 
Yuriy Zaytsev:

Тема это JAVA , за нее больше платят

Ни разу не писал на JAVA, так что тут вообще ничего сказать не могу, даже не представляю что там внутри)

 

А я честно говоря на 1C ни разу не писал - как увидел однажды ЕСЛИ ТО ИНАЧЕ чуть не вывернуло наружу

Пишу в основном C++ и Delphi (поэтому с MQL проблем не возникло).

Java тоже неплохо, если бы не одно НО.

Вопрос не по теме (совсем не по теме) - Android Studio ну такая тормознутая, может кто знает ей замену (или как ускорить) ? PS: немного ускорил, но этого мало (Win10, SSD, i3 и 8 оперативы)

 
Vitaly Muzichenko:

Ни разу не писал на JAVA, так что тут вообще ничего сказать не могу, даже не представляю что там внутри)


Для Web-программиста лучше знать Python, PHP уже "устарел".

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