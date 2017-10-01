Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 35
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Результаты закрытия второй торговой недели
Половина участников выбыла, не дойдя до окончания турнира. Месяц удался на славу, показав хорошую волатильность.
Рубеж участником Sergey Zhanin (cas8686) преодолён, с 1000 -> 10 000!
Что-то раньше в этой ветке веселее было (((((
Что-то раньше в этой ветке веселее было (((((
Все в отпуске, жарко ещё.
Что-то раньше в этой ветке веселее было (((((
Да, было чуть веселее! А еще монашки в отпуск свалили.
Тут еще приходится плотно погружаться в 1С , как это весело писать код на Русском, можно вообще без комментариев.
8.3 вообще класс, после 7.7 как на мерседесе едешь
Это почти как MQL4 и MQL5
Да, было чуть веселее!
а еще монашки в отпуск свалили
Тут еще приходится плотно погружаться в 1С , как это весело писать код на Русском, можно вообще без комментариев.
8.3 вообще класс, после 7.7 как на мерседесе едешь
PHP - вот это тема.
PHP - вот это тема.
Тема это JAVA , за нее больше платят
Тема это JAVA , за нее больше платят
Ни разу не писал на JAVA, так что тут вообще ничего сказать не могу, даже не представляю что там внутри)
А я честно говоря на 1C ни разу не писал - как увидел однажды ЕСЛИ ТО ИНАЧЕ чуть не вывернуло наружу
Пишу в основном C++ и Delphi (поэтому с MQL проблем не возникло).
Java тоже неплохо, если бы не одно НО.
Вопрос не по теме (совсем не по теме) - Android Studio ну такая тормознутая, может кто знает ей замену (или как ускорить) ? PS: немного ускорил, но этого мало (Win10, SSD, i3 и 8 оперативы)
Ни разу не писал на JAVA, так что тут вообще ничего сказать не могу, даже не представляю что там внутри)
Для Web-программиста лучше знать Python, PHP уже "устарел".