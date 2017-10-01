Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 24
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денежный приз не на столько важен как сам кубок
Денег ,пока мало , 100 $ даже нет
денежный приз не на столько важен как сам кубок
+++
Именно так.
Проводить конкурс. Однозначно!!! (откуда только такой пессимизм у организатора?)
Уж не знаю, для кого будет "призы лёгкой добычей", но поставленные задачи участница Elena Kukharets сделает, невзирая на то, что (в силу некоторых причин) стартует на пару дней позже.
Пусть это будет такой форой для конкурентов ;))
Пессимизма как раз таки нет,полный оптимизм ,полный аншлаг ,но вот что кубки могут стать лёгкой добычей ,меня это несколько озадачивает ...
Денег ,пока мало , 100 $ даже нет
Это не важно, что денег мало. Меркантильные мотивы здесь неуместны. Сервер, далеко не всё в этой жизни сводится к деньгам.
Главное -- ПОБЕДА. (хотя для многих это чувство Победы так и останется незнакомым...)
что бы исключить везение нужны конкурсы с длительным периодом, как минимум квартал
+++
Именно так.
Я вот не понимаю ,чего психанул в этот раз Denis Chugrin , в прошлом месяце, он за вторую номинацию взял кубок
Я вот не понимаю ,чего психанул в этот раз Denis Chugrin , в прошлом месяце, он за вторую номинацию взял кубок
ну мож встал не с той ноги...
Это не важно, что денег мало. Меркантильные мотивы здесь неуместны. Сервер, далеко не всё в этой жизни сводится к деньгам.
Главное -- ПОБЕДА. (хотя для многих это чувство Победы незнакомо...)
Да понятно ,для меня тоже, кубки больше значение имеют ,чем деньги .Деньги,то есть - то их нет ...
Допустим этот конкурс будет длится квартал. Но это ничего не меняет. Всеравно, для того, чтобы догнать текущего лидера, остальным придется или активнее торговать или повышать риски. Но такие большие риски не у всех укладываются в стратегию.
У нас был и другой текущий лидер ,буквально недавно - при завышенных рисках ,может и гнаться не придётся ...
Здравствуйте! Предлагаю для расчета номинации "Эффективность" использовать формулу Балл = Recovery Factor * Total Trades (Recovery Factor - фактор восстановления; Total Trades - общее количество сделок). Просто и показательно. Прибыль пусть будет иметь значения в номинации "Прибыльность", а в номинации "Эффективность" прибыль не столько важна. Важен качественный и активный трейдинг.
Снова фактор восстановления?