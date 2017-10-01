Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 36

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Uladzimir Kirychenka:

А я честно говоря на 1C ни разу не писал - как увидел однажды ЕСЛИ ТО ИНАЧЕ чуть не вывернуло наружу

Пишу в основном C++ и Delphi (поэтому с MQL проблем не возникло).

Java тоже неплохо, если бы не одно НО.

Вопрос не по теме (совсем не по теме) - Android Studio ну такая тормознутая, может кто знает ей замену (или как ускорить) ? PS: немного ускорил, но этого мало (Win10, SSD, i3 и 8 оперативы)


Под Android Studio немного писал, особых тормозов не помню. Можно еще на Xamarin попробовать, он сейчас бесплатный и сразу можно кроссплатформенный код делать под Android и iOS, язык C# 

 

Итоги окончания третьей недели сентябрьского конкурса впечатляют, во-первых - мало народу, во-вторых - те что были, большинство слилось очень оперативно. Месяц выдался слишком волатильный, и трендовый


 

Сменился тренд, и сменился лидер


 
Орфографическая ошибка в названии валюты участника под номером 4 (USC)
 
Sergey Semyonov:
Орфографическая ошибка в названии валюты участника под номером 4 (USC)

Спасибо, исправим


 
Sergey Semyonov:
Орфографическая ошибка в названии валюты участника под номером 4 (USC)
Для несвядомых: С это центы. У некоторых брокеров так обозначаются центовые долларовые счета.
 
Uladzimir Kirychenka:
Для несвядомых: С это центы. У некоторых брокеров так обозначаются центовые долларовые счета.

Да, может быть USDc, может и USC

 
Vitaly Muzichenko:

Сменился тренд, и сменился лидер



А Vitalys - это Vitaly Muzichenko?

 
Alexey Volchanskiy:

А Vitalys - это Vitaly Muzichenko?

Не совсем)


 
Vitaly Muzichenko:

Не совсем)



Из 20 только 3 в + ? Усреднители, вам не надоело?

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