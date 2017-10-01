Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 36
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А я честно говоря на 1C ни разу не писал - как увидел однажды ЕСЛИ ТО ИНАЧЕ чуть не вывернуло наружу
Пишу в основном C++ и Delphi (поэтому с MQL проблем не возникло).
Java тоже неплохо, если бы не одно НО.
Вопрос не по теме (совсем не по теме) - Android Studio ну такая тормознутая, может кто знает ей замену (или как ускорить) ? PS: немного ускорил, но этого мало (Win10, SSD, i3 и 8 оперативы)
Под Android Studio немного писал, особых тормозов не помню. Можно еще на Xamarin попробовать, он сейчас бесплатный и сразу можно кроссплатформенный код делать под Android и iOS, язык C#
Итоги окончания третьей недели сентябрьского конкурса впечатляют, во-первых - мало народу, во-вторых - те что были, большинство слилось очень оперативно. Месяц выдался слишком волатильный, и трендовый
Сменился тренд, и сменился лидер
Орфографическая ошибка в названии валюты участника под номером 4 (USC)
Спасибо, исправим
Орфографическая ошибка в названии валюты участника под номером 4 (USC)
Для несвядомых: С это центы. У некоторых брокеров так обозначаются центовые долларовые счета.
Да, может быть USDc, может и USC
Сменился тренд, и сменился лидер
А Vitalys - это Vitaly Muzichenko?
А Vitalys - это Vitaly Muzichenko?
Не совсем)
Не совсем)
Из 20 только 3 в + ? Усреднители, вам не надоело?