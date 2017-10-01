Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 25
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У нас был и другой текущий лидер ,буквально недавно - при завышенных рисках ,может и гнаться не придётся ...
Но он может уже и не торговать, так как минимальные условия он выполнил.
торговать буду но уже меньшими объёмами
Центовый счёт GrandCapital минимальный лот на открытие сделки у них 0.10https://www.mql5.com/ru/signals/337549
Спасибо за приз !!!
Разверну изображение,с вашего разрешения
Представляю нового спонсора конкурса
Bambang Arief - Индонезия
Да не зарастёт тропа спонсоров - всех благ ,им и их близким ,профита !
Спасибо за приз !!!
Ладно поучаствую в рулетке откроюсь максимальным лотом сделаю из конкурса цирк раз такие условия и правила допустимы ))
шансы практически нулевые
Спасибо за приз !!!
Кубок действительно красивый, и наверное впишется в любой интерьер)
шансы практически нулевые
Поэтому ты и не участвуешь?
А ведь ты обещал, что в сентябрьском конкурсе будешь участвовать. да...
Поэтому ты и не участвуешь?
А ведь ты обещал, что в сентябрьском конкурсе будешь участвовать. да...
ты забыл процитировать пост на который я ответил.
открывать позиции макс лотом в надежде на победу - шансы нулевые. это не в моей монере торговли, поэтому твой вопрос не по адресу.