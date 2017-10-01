Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 25

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Server Muradasilov:

У нас был и другой текущий лидер ,буквально недавно - при завышенных рисках ,может и гнаться не придётся ... 

Но он может уже и не торговать, так как минимальные условия он выполнил.
 
Volodymyr Hayduk:
Но он может уже и не торговать, так как минимальные условия он выполнил.

торговать буду но уже меньшими объёмами

Центовый счёт GrandCapital минимальный лот на открытие сделки у них 0.10

https://www.mql5.com/ru/signals/337549
Торговые сигналы для MetaTrader 4: Shock ForexRobo GrandCapital
Торговые сигналы для MetaTrader 4: Shock ForexRobo GrandCapital
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Спасибо за приз !!!
Файлы:
IMG_0359.JPG  240 kb
 
Denis Chugrin:
Спасибо за приз !!!

Разверну изображение,с вашего разрешения 


 

Представляю нового спонсора конкурса   

Bambang Arief    -  Индонезия    

Да не зарастёт тропа спонсоров - всех благ ,им и их близким ,профита ! 

 
Denis Chugrin:
Спасибо за приз !!!
Ах  какой красавчик...
 
Denis Chugrin:

Ладно поучаствую в рулетке откроюсь максимальным лотом сделаю из конкурса цирк раз такие условия и правила допустимы ))


шансы практически нулевые
 
Denis Chugrin:
Спасибо за приз !!!

Кубок действительно красивый, и наверное впишется в любой интерьер) 

[Удален]  
Andrey Dik:

шансы практически нулевые

Поэтому ты и не участвуешь?    

А ведь ты обещал, что в сентябрьском конкурсе будешь участвовать.   да...

 
Олег avtomat:

Поэтому ты и не участвуешь?    

А ведь ты обещал, что в сентябрьском конкурсе будешь участвовать.   да...


ты забыл процитировать пост на который я ответил.
открывать позиции макс лотом в надежде на победу - шансы нулевые. это не в моей монере торговли, поэтому твой вопрос не по адресу.
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