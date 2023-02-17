Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 78
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Байки про поддержку,сопротевление и многие вещи придуманы лишь из наблюдений и закономерностей в данной ситуации, которая не будет работать уже через 5 минут. Многие пытаются торговать по непонятным системам , но результат мы уже знаем слив или прирост нулевой, а значит это не работает . Рынок имеет совсем другие рычаги движений и формаций, они не как не совместимы с тем что сегодня пытаются показать или обучить .
крутой чувак, сказал свое некомпетентное мнение
Мои мысли по GBPAUD -пробой уровня 1.72764 Short. Кто за, кто против почему?
крутой чувак, сказал свое некомпетентное мнение
Мои мысли по GBPAUD -пробой уровня 1.72764 Short. Кто за, кто против почему?
Только смотрите мажорные валюты (EURUSD, GBPUSD и т.п.)
Если правильно найти уровни для каждой, то очень много интересного можно увидеть. Я сейчас занимаюсь этим исследованием фулл-тайм.
Есть погрешности - у каждого свой брокер и котировки отличаются. Могут быть расхождения, но ради интереса попробуйте следующие уровни (от них нанести уровни на графике):
GBPUSD 1.36330
EURUSD 1.18093
EURGBP 0.86189
NZDUSD 0.69423
Сначала нанесите по 225 пипс, а потом уже можно поделить на указанные выше в постах цифры помельче.
Это называется статистический арбитраж. Торгуя нейтральной стратегией видно эти уровни т.е по сути это торговля спредом ))
А я поддерживаю. Закономерности никак не в уровнях. Все куда сложнее.
это для тебя нет закорномерностей, верно ведь? В твоем тех.анализе, который построен непонятно на чем - нет закономерностей
Мои мысли по GBPAUD -пробой уровня 1.72764 Short. Кто за, кто против почему?
все нормуль, с Д1 все в пробой говорило, и по итогам отработало прогноз
все нормуль, с Д1 все в пробой говорило, и по итогам отработало прогноз
Да нормально отработал
Мои мысли по ERUSD кто за, кто против, почему?
это для тебя нет закорномерностей, верно ведь? В твоем тех.анализе, который построен непонятно на чем - нет закономерностей
Сергей, просто многие не видели в стакане, как разбираются уровни.
Или как в плиту айсберга долбятся безуспешно.
Из-за непонимания простых вещей, многие не блещут знанием.
Не обращай внимание.
Еси чё, я мимо проходил ))