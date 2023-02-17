Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 78

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Evgenii Burlakin #:
Байки про поддержку,сопротевление и многие вещи придуманы лишь из наблюдений и закономерностей в данной ситуации, которая не будет работать уже через 5 минут. Многие пытаются торговать по непонятным системам , но результат мы уже знаем слив или прирост нулевой, а значит это не работает . Рынок имеет совсем другие рычаги движений и формаций, они не как не совместимы с тем что сегодня пытаются показать или обучить .

крутой чувак, сказал свое некомпетентное мнение

 

Мои мысли по GBPAUD -пробой уровня 1.72764  Short. Кто за, кто против почему?


 
Sergey Lazarenko #:

крутой чувак, сказал свое некомпетентное мнение

А я поддерживаю. Закономерности никак не в уровнях. Все куда сложнее. 
 
mixail789 mixajlof #:

Мои мысли по GBPAUD -пробой уровня 1.72764  Short. Кто за, кто против почему?


Ложный вынос никто не отменял. 
 
Oleg Besedin #:

Только смотрите мажорные валюты  (EURUSD, GBPUSD  и т.п.)

Если правильно найти уровни для каждой, то очень много интересного можно увидеть.  Я сейчас занимаюсь этим исследованием фулл-тайм.
Есть погрешности - у каждого свой брокер и котировки отличаются. Могут быть расхождения, но ради интереса попробуйте следующие уровни (от них нанести уровни на графике):

GBPUSD  1.36330
EURUSD  1.18093
EURGBP  0.86189
NZDUSD  0.69423

Сначала нанесите по 225 пипс, а потом уже можно поделить на указанные выше в постах цифры помельче. 

Это называется статистический арбитраж. Торгуя нейтральной стратегией видно эти уровни т.е по сути это торговля спредом )) 

 
spiderman8811 #:
А я поддерживаю. Закономерности никак не в уровнях. Все куда сложнее. 

это для тебя нет закорномерностей, верно ведь? В твоем тех.анализе, который построен непонятно на чем -  нет закономерностей

 
mixail789 mixajlof #:

Мои мысли по GBPAUD -пробой уровня 1.72764  Short. Кто за, кто против почему?


все нормуль, с Д1 все в пробой говорило, и по итогам отработало прогноз

 
Sergey Lazarenko #:

все нормуль, с Д1 все в пробой говорило, и по итогам отработало прогноз

Да нормально отработал


 

Мои мысли по ERUSD кто за, кто против, почему?


 
Sergey Lazarenko #:

это для тебя нет закорномерностей, верно ведь? В твоем тех.анализе, который построен непонятно на чем -  нет закономерностей

Сергей, просто многие не видели в стакане, как разбираются уровни.
Или как в плиту айсберга долбятся безуспешно.
Из-за непонимания простых вещей, многие не блещут знанием.
Не обращай внимание.

Еси чё, я мимо проходил )) 

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