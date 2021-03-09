Недопонимания с хранилищем MQL5 Storage .
Star_WW_V1 != StarWW_Scanner_V1
Нужно внимательнее быть с названиями: обновляете одно, а смотрите другое.
Вы не соблюдали чистоты - между этапом добавления нового функционала и сохранением в Хранилище делали перекрёстное обновление - в общем у Вас типичный конфликт версий.
Как лечиться: впредь закон - октрыли редактор и первым делом обновились из Хранилища, перед закрытием - снова таки обновиться.
Сейчас Вам должен помочь рецепт: на всякий случай скопируйте код (который со всеми изменениями) - например в стандартный Блокнот. Далее правый клик на файле в Навигаторе и "Отменить изменения". Это удалит конфликт версий. Потом можно из Блокнота обратно вставить и обновление в Хранилище пройдет без ошибок.
Вы не соблюдали чистоты - между этапом добавления нового функционала и сохранением в Хранилище делали перекрёстное обновление - в общем у Вас типичный конфликт версий.
Как лечиться: впредь закон - октрыли редактор и первым делом обновились из Хранилища, перед закрытием - снова таки обновиться.
Сейчас Вам должен помочь рецепт: на всякий случай скопируйте код (который со всеми изменениями) - например в стандартный Блокнот. Далее правый клик на файле в Навигаторе и "Отменить изменения". Это удалит конфликт версий. Потом можно из Блокнота обратно вставить и обновление в Хранилище пройдет без ошибок.
Спасибо!
Спасибо!
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Да, все порядке!
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Делаю "Update from Storage", в журнале показывается что "update" прошло успешно. Но когда я открываю файл, там старая версия. Проверяем Журнал изменений и сравнение рабочей копии и последней ревизии, видно что так и не изменился файл.
Так же пробую обновить локальную копию данных до выбранной ревизии ("Обновить до ревизии" ), но не чего не происходит, так и остается рабочая копии не обновленной до последней ревизии. Что не так делаю?