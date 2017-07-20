Немного математики :)
а вам дадут открыть 2.81 с депозитом 100$, каковы залоговые требования по инструменту
а вам дадут открыть 2.81 с депозитом 100$, каковы залоговые требования по инструменту
В этом вопросе не это важно...Даже, если открыться лотом 0.28-это будет на +20 пипсов +0.5% к депо, то есть 100+0.5=100.5$...Минус комиссия в 5.6$=94.9$. Получается, что каждая сделка загоняет трейдера в минус)
К примеру вы будете торговать лотом 0,01. При прибыли в 20 пунктов, вы как раз перекроете комиссию. Зато на рибейт сольется достаточно много.
Вывод - брать прибыль в 25 пунктов, отгда и счет будет в прибыли.
PS - я говорю о 5-ти значных пунктах.
В этом вопросе не это важно...Даже, если открыться лотом 0.28-это будет на +20 пипсов +0.5% к депо, то есть 100+0.5=100.5$...Минус комиссия в 5.6$=94.9$. Получается, что каждая сделка загоняет трейдера в минус)
У вас, к счастью, ошибка в расчётах. Вы откройте себе демо счёт. При экспериментальной торговле на демо счёте сможете посмотреть что к чему.
Ниже, выкопировка с реальных данных при комиссии в 20$ (но спред - не нулевой, сам счёт - в рублях). 1,54 руб. - это комиссия (дополнено: счёт в рублях, её размер зависит от текущих курсов):
2017.07.** **:**:** ******** GBPAUD buy in 0.01 1,66222 ******** - 1,54 0,00 0,00 2017.07.** **:**:** ******** GBPAUD sell out 0.01 1,66452 ******** - 1,54 0,00 106,65
Суммарно комиссия составила -3,08. Потому что взимается два раза: первый раз - при открытии, второй - при закрытии. При увеличении лота увеличивается стоимость пункта прибыли/убытка, увеличивается и залог(маржа). Т.е. размер лота важен. Особенно при 100$.
P./S.: Постом выше практично подсказали, что около 20 пунктов прибыли по пятизнаку могут "отбивать" комиссию.
P./.S: Дополнила: "...Потому что...". Иначе после моего добавления про суммарную комиссию, вполне можно было ошибочно воспринять, будто суммарная цифра взимается два раза.
У вас, к счастью, ошибка в расчётах. Вы откройте себе демо счёт. При экспериментальной торговле на демо счёте сможете посмотреть что к чему.
Ниже, выкопировка с реальных данных при комиссии в 20$ (но спред - не нулевой, сам счёт - в рублях). 1,54 руб. - это комиссия:
Комиссия взимается два раза (первый раз - при открытии, второй - при закрытии). При увеличении лота увеличивается стоимость пункта прибыли/убытка, увеличивается и залог(маржа). Т.е. размер лота важен. Особенно при 100$.
P./S.: Постом выше практично подсказали, что около 20 пунктов прибыли по пятизнаку могут "отбивать" комиссию.
Я понимаю, что определенное количество пунктов и выше отбивает комиссию) И на Вашем отчете прибыль в 23 пункта. А я говорю про скальпинг и ПИПСЫ(конечно по пятизнаку) :) Их может быть даже не 20, а 3)
И, если я понимаю, что вероятность положительного исхода сделки ОЧЕНЬ высока, то я хочу увеличить риски на каждую сделку, но увеличивая риски я увеличиваю и комиссию, которая, если не взять прибыль в определенное количество пунктов, сожрет всю прибыль. А это не есть нормально) В этом плане условия на срочном рынке куда более приемлемые.
Хотелось бы "услышать" комментарии по поводу следующих двух скринов...Пары необычные, скорее всего без спреда...А у одного, так вообще в конце названия инструмента NS, что, как я понимаю, означает No Spread. Вы посмотрите на размер прибыли и объем открываемых позиций. У одного из них минимальная комиссия за лот 18$ и это, по ходу, по паре EURUSD. Там редко какая прибыль перекрывает комиссии-это если учитывать, что она одна для всех пар(18$).
Я понимаю, что определенное количество пунктов и выше отбивает комиссию) И на Вашем отчете прибыль в 23 пункта. А я говорю про скальпинг и ПИПСЫ(конечно по пятизнаку) :) Их может быть даже не 20, а 3)
И, если я понимаю, что вероятность положительного исхода сделки ОЧЕНЬ высока, то я хочу увеличить риски на каждую сделку, но увеличивая риски я увеличиваю и комиссию, которая, если не взять прибыль в определенное количество пунктов, сожрет всю прибыль. А это не есть нормально) В этом плане условия на срочном рынке куда более приемлемые.
Хотелось бы "услышать" комментарии по поводу следующих двух скринов...Пары необычные, скорее всего без спреда...А у одного, так вообще в конце названия инструмента NS, что, как я понимаю, означает No Spread. Вы посмотрите на размер прибыли и объем открываемых позиций. У одного из них минимальная комиссия за лот 18$ и это, по ходу, по паре EURUSD. Там редко какая прибыль перекрывает комиссии-это если учитывать, что она одна для всех пар(18$).
У меня в выкопировке не 23, а 230 пунктов пятизнака. Т.е., 23 по старому (по четырёхзнаку). И это - скальпинг. Счёт - ECN.
Прибыль по EURUSD перекроет комиссию, если ТС предполагает получение прибыли более 20 пунктов по пятизнаку.
Практического опыта на счетах без спреда или с приставками NS у меня нет. На ваших скринах комиссия не обозначена. Прибыль по EURUSD, навскидку там больше 20 пунктов. Это центовые счета у вас там, как понимаю и/или демо. МТ4. Хотя сейчас поздняя ночь уже, могла не вникнуть должным образом в скрины.
Каждый выбирает себе торговлю по складу характера. Для меня охота за 3-5 пунктами (за исключением если это не предполагаемый ТС вариант на случаи "...что-то пошло не так...") - из разряда "да ну нафиг..., нервы дороже". Так что, с комиссией подсказала, а далее уже...
Просто оставлю хороший совет - рассчитывая размер лота, исходите из того, сколько у вас на счету, закладывая расчёт на долговременное сотрудничество с рынком без стопаутов. И при расчёте размера лота никогда его не увеличивайте исходя из предположений об очень высокой вероятности положительного исхода сделкиP./S.: увидела на скринах EURUSD меньше 20 пунктов.
Нормальная комиссия 20 баксов за миллион а не за лот. С 20 баксами за лот пипсовать ессно не получится.
О, кстати, да, я ж не написала, что у меня тут исходя из 20$ за миллион. На демо посоветовала поэкспериментировать со знакомством с комиссиями, а про это не написала, приводя данные с реалаP./S.: (дополнено) если ещё точнее: 20$ за 1 млн. USD оборота //это не для вас уточнение, а для автора темы
Нормальная комиссия 20 баксов за миллион а не за лот. С 20 баксами за лот пипсовать ессно не получится.
Комиссия на нормальных счетах от $7 до $12 за 1лот(100000) + спред. У ТС комиссия $20 за лот, это абсолютно сопоставимо счетам с фикс.спредами где нет комиссии, и спред постоянный в 2пп
Комиссия на нормальных счетах от $7 до $12 за 1лот(100000) + спред. У ТС комиссия $20 за лот, это абсолютно сопоставимо счетам с фикс.спредами где нет комиссии, и спред постоянный в 2пп
Вы уверены, что автор темы не ошибся и писал про комиссию 20$ за лот, а не с млн USD оборота? И, пожалуйста, приведите пример, что 20$ за лот - это равносильно двум пунктам спреда. Я привела пример, где комиссия 20$ с млн. оборота. Это в том примере меньше 20 пунктов на пятизначных котировках.
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Здравствуйте. Хочу скальпировать но столкнулся со следующей проблемой:
за нулевой спред комиссия 20$ за 1 лот... С депозитом в 100$ и объемом сделки в 2.81 лота, за +20 пипсов можно заработать +5% к депозиту... И того: 105$. НО комиссия составит 2.81*20=56.2$!!! 105-56.2=48.8$!!!
Или скальпировать с такими торговыми условиями НЕРЕАЛЬНО, либо я неправильно что-то подсчитал? И как скальпируют другие пипсовщики? Или счета с нулевым спредом не для скальпинга?