Немного математики :) - страница 2

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Vitaly Muzichenko:

P./S.: В приведённом мной примере:

106.65 за 230 пунктов - это 0,4637 руб. за пункт.

3.08(суммарная комиссия)/0.4637 = около семи пунктов по пятизнаку.

 
Dina Paches:

Вы уверены, что автор темы не ошибся и писал про комиссию 20$ за лот, а не с млн USD оборота?  И, пожалуйста, приведите пример, что 20$ за лот - это равносильно двум пунктам спреда. Я привела пример, где комиссия 20$ с млн. оборота. Это в том примере меньше 20 пунктов на пятизначных котировках.


И с фикс.спредом, но без комиссии


 
Vitaly Muzichenko:


Не видела такого. Не смотрю давно и счета с фиксированным спредом.

Тогда, да, вполне вероятно, что автор не опечатался, написав про 20$ за лот.

One-way - это значит, что комиссия, которую вы привели на скрине, взимается единожды, а не при открытии и закрытии?

Если так, то при 20$ за лот тогда получается:

  • 2$ за 0.1 лота ;
  • 0.20$ за 0.01 лота.
При паре, подобной EURUSD, это 20 пунктов по пятизнаку.

Сколько пунктов это составит при такой паре, как, например, GBP/AUD - не могу сейчас посчитать на вскидку.

 

P./S.: Если сейчас не допускаю ошибку в расчётах, то беря пример, что приводила, 230 пунктов по GBP/AUD:  это примерно 0.00781$ за пункт, если переводить в доллары по курсу в то время.

0.20$/0.00781$ - это около 26 пунктов по пятизнаку. Т.е., это дороже, чем при 20$ за млн.оборота (там суммарная комиссия полностью в итоге получается около семи пунктов по тем котировкам)

 
1. у Робо комиссия $20 за миллион, стандартный контракт, он же лот - 100000, т.е. комиссия $2 за лот, это уже сказали выше, брокер с комиссией $20 за лот был бы никому не нужен, уже обанкротился бы :)
2. все стратегии основанные на игре лотов будут плохо чувствовать себя при комиссии, потому что вне зависимости от позиции комиссию снимут и единственный способ - пройти определенное растояние, считать в пройденных пунктах, либо менять счет на увеличенный спред, но без комиссии
3. математики здесь нет в принципе, но ПОЛНУЮ правивльную формулу днем с огнем не найдешь, формула ниже покажет сколько пунктов надо пройти чтобы отбить комиссию
double moneyToPips(const string symbol, const double volume, const double amount)
{
    double point = SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_POINT);
    double step = SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
    double value = SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
    return amount * step / value / volume;
}
[Удален]  
Dina Paches:

P./S.: Если сейчас не допускаю ошибку в расчётах, то беря пример, что приводила, 230 пунктов по GBP/AUD:  это примерно 0.00781$ за пункт, если переводить в доллары по курсу в то время.

0.20$/0.00781$ - это около 26 пунктов по пятизнаку. Т.е., это дороже, чем при 20$ за млн.оборота (там суммарная комиссия полностью в итоге получается около семи пунктов по тем котировкам)


  навскидку

т.е. сравнимо с величиной спреда (по этому символу)

 
Олег avtomat:


  навскидку

т.е. сравнимо с величиной спреда (по этому символу)


Примерно да. Спред - плавающий. На данный момент(утро понедельника) глянула у себя в терминал: и у меня он меньше половины от той комиссии. Уф... Sorry. Заглючила в цифрах. Спред больше комиссии получается

 

P./S.: Но по разному конечно - сейчас вот поднялся и плавает примерно от 38 до 43 пунктов по пятизнаку

[Удален]  
Dina Paches:

Примерно да. Спред - плавающий. На данный момент(утро понедельника) глянула у себя в терминал: и у меня он меньше половины от той комиссии. 


Это несущественно. Чуть больше, чуть меньше...  Спред гуляющий.   А я говорю о порядке величин.  (тобишь, 26, а не 260)

 
Олег avtomat:

Это несущественно. Спред гуляющий. А я говорю о порядке величин.  (тобишь, 26, а не 260)

Если порядками величин, то да.

P./S.: Удалила часть поста. Поскольку без уточнений может восприниматься не соответствующе обобщающе

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