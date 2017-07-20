Немного математики :) - страница 2
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P./S.: В приведённом мной примере:
106.65 за 230 пунктов - это 0,4637 руб. за пункт.
3.08(суммарная комиссия)/0.4637 = около семи пунктов по пятизнаку.
Вы уверены, что автор темы не ошибся и писал про комиссию 20$ за лот, а не с млн USD оборота? И, пожалуйста, приведите пример, что 20$ за лот - это равносильно двум пунктам спреда. Я привела пример, где комиссия 20$ с млн. оборота. Это в том примере меньше 20 пунктов на пятизначных котировках.
И с фикс.спредом, но без комиссии
Не видела такого. Не смотрю давно и счета с фиксированным спредом.
Тогда, да, вполне вероятно, что автор не опечатался, написав про 20$ за лот.
One-way - это значит, что комиссия, которую вы привели на скрине, взимается единожды, а не при открытии и закрытии?
Если так, то при 20$ за лот тогда получается:
Сколько пунктов это составит при такой паре, как, например, GBP/AUD - не могу сейчас посчитать на вскидку.
P./S.: Если сейчас не допускаю ошибку в расчётах, то беря пример, что приводила, 230 пунктов по GBP/AUD: это примерно 0.00781$ за пункт, если переводить в доллары по курсу в то время.
0.20$/0.00781$ - это около 26 пунктов по пятизнаку. Т.е., это дороже, чем при 20$ за млн.оборота (там суммарная комиссия полностью в итоге получается около семи пунктов по тем котировкам)
2. все стратегии основанные на игре лотов будут плохо чувствовать себя при комиссии, потому что вне зависимости от позиции комиссию снимут и единственный способ - пройти определенное растояние, считать в пройденных пунктах, либо менять счет на увеличенный спред, но без комиссии
3. математики здесь нет в принципе, но ПОЛНУЮ правивльную формулу днем с огнем не найдешь, формула ниже покажет сколько пунктов надо пройти чтобы отбить комиссию
P./S.: Если сейчас не допускаю ошибку в расчётах, то беря пример, что приводила, 230 пунктов по GBP/AUD: это примерно 0.00781$ за пункт, если переводить в доллары по курсу в то время.
0.20$/0.00781$ - это около 26 пунктов по пятизнаку. Т.е., это дороже, чем при 20$ за млн.оборота (там суммарная комиссия полностью в итоге получается около семи пунктов по тем котировкам)
навскидку
т.е. сравнимо с величиной спреда (по этому символу)
навскидку
т.е. сравнимо с величиной спреда (по этому символу)
Примерно да. Спред - плавающий. На данный момент(утро понедельника) глянула у себя в терминал: и у меня он меньше половины от той комиссии. Уф... Sorry. Заглючила в цифрах. Спред больше комиссии получается
P./S.: Но по разному конечно - сейчас вот поднялся и плавает примерно от 38 до 43 пунктов по пятизнаку
Примерно да. Спред - плавающий. На данный момент(утро понедельника) глянула у себя в терминал: и у меня он меньше половины от той комиссии.
Это несущественно. Чуть больше, чуть меньше... Спред гуляющий. А я говорю о порядке величин. (тобишь, 26, а не 260)
Это несущественно. Спред гуляющий. А я говорю о порядке величин. (тобишь, 26, а не 260)
Если порядками величин, то да.
P./S.: Удалила часть поста. Поскольку без уточнений может восприниматься не соответствующе обобщающе