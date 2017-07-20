Немного математики :) - страница 3
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Здравствуйте. Хочу скальпировать но столкнулся со следующей проблемой:
за нулевой спред комиссия 20$ за 1 лот... С депозитом в 100$ и объемом сделки в 2.81 лота, за +20 пипсов можно заработать +5% к депозиту... И того: 105$. НО комиссия составит 2.81*20=56.2$!!! 105-56.2=48.8$!!!
Или скальпировать с такими торговыми условиями НЕРЕАЛЬНО, либо я неправильно что-то подсчитал? И как скальпируют другие пипсовщики? Или счета с нулевым спредом не для скальпинга?
Изначально не правильно считаешь прибыль, 1 пункт (в пятизнаке - 10) стоит 10 баксов при лоте 1, соответственно 2.81*10=28.1 за 1 пункт при данном объеме сделки. Значит 2 пункта будет 56,2 бакса.
Пипсовать по 2 пункта с такой комиссией я бы не стал. Есть ДЦ с низким спредом на евро/долларе 0.2-0.4 и комиссией в 6 $ или 7 $ за 1 лот (уже не помню), что в итоге дает прибыль в 2 раза перекрывающую комиссию и спред при взятии 2 пунктов. Лично я пипсую на российской бирже на сишке (фьючерс на рубль/доллар), инструмент высоковолатильный и 10-15 пунктов берутся или отдаются очень быстро, при 1 контракте - это 10-15 рублей минус комиссия. Далее зависит от твоих возможностей
А что, демосчета отменили что ли?
Это несущественно. Чуть больше, чуть меньше... Спред гуляющий. А я говорю о порядке величин. (тобишь, 26, а не 260)
Всё же дополню, что подразумевала, но не озвучила: при комиссии 20$ за лот (а не с млн. оборота) это будет ощутимо накладно, если учесть, что есть и спред. Особенно когда спред по паре GBPAUD не в своих минимальных размерах.
P./S.: Ещё - если вы знаете контору, где комиссия - 20$ за лот, посмотрите, пожалуйста, не берётся ли эта комиссия два раза (первый раз при открытии, второй - при закрытии).
P./S.: Взять, к примеру, ту же пару EURJPY. Смысла нет, имхо, торговать по ней с высокой комиссией, когда есть возможности минимизировать накладные расходы.
Всё же дополню, что подразумевала, но не озвучила: при комиссии 20$ за лот (а не с млн. оборота) это будет ощутимо накладно, если учесть, что есть и спред. Особенно когда спред по паре GBPAUD не в своих минимальных размерах.
P./S.: Ещё - если вы знаете контору, где комиссия - 20$ за лот, посмотрите, пожалуйста, не берётся ли эта комиссия два раза (первый раз при открытии, второй - при закрытии).
P./S.: Взять, к примеру, ту же пару EURJPY. Смысла нет, имхо, торговать по ней с высокой комиссией, когда есть возможности минимизировать накладные расходы.
Например, здесь комиссия берётся только при открытии позиции
.
а если дважды, то это натуральный грабёж.
P./S.: Взять, к примеру, ту же пару EURJPY. Смысла нет, имхо, торговать по ней с высокой комиссией, когда есть возможности минимизировать накладные расходы.
Очень даже есть смысл торговать EURJPY -- замечательная пара
Например, здесь комиссия берётся только при открытии позиции
.
а если дважды, то это натуральный грабёж.
Нашли самого дебильного брокера с самой огромной комиссией что-ли? 3-4$ roundtrip per 1lot это нормальные условия, с учетом низкого спреда, до 1 п. на евробаксе, например. И исполнение там жесть. там даже на STP сделки больше 1 секунды исполняются в среднем, т.е. плюс ко всему еще и проскальзывания имеете в размере этой пресловутой комиссии+спред, получается вообще сказка для кухни :) На новостях открывают сделку с проскальзыванием во всю новость, да-да я не шучу могут открыть через несколько минут после того как заявка отправлена :) Вы уже успели забыть об этой сделке а она бах и открылась.
хм... но ведь изначально разговор был о другом... Типа, слышал звон, да не знает где он.
Однако, по-вашему, получается, что
при комиссии 20$ за лот -- это нормально, а
при комиссии 10$ за лот -- это "с самой огромной комиссией". Так что ли...
Ну, да ладно...
Хотите меньше -- смотрите, напр., Tickmill -- тут меньше.
Мне предмет этого спора не интересен, т.к. я не устраиваю гонки за каждым пипсом.
зы
а насчёт "дебильности" брокера (этого или другого) --- лекарство от подобных заявлений -- зеркало (ну ежели не дебил)
хм... но ведь изначально разговор был о другом... Типа, слышал звон, да не знает где он.
Однако, по-вашему, получается, что
при комиссии 20$ за лот -- это нормально, а
при комиссии 10$ за лот -- это "с самой огромной комиссией". Так что ли...
Ну, да ладно...
Хотите меньше -- смотрите, напр., Tickmill -- тут меньше.
Мне предмет этого спора не интересен, т.к. я не устраиваю гонки за каждым пипсом.
Нене, я просто про ваш скриншот - что это плохой пример торговых условий, очень плохой. Тикмилл более чем как полгода уже испортились.
вам не угодишь... --- всё плохо... везде облом... как дальше жить...
;)))
зы
а насчёт "дебильности" брокера (этого или другого) --- лекарство от подобных заявлений -- зеркало (ну ежели не дебил)
А, ну теперь я вижу что общаюсь с абсолютно несведущим в трейдинге человеком, байбай :) Лекарством и отрезвляющим для вас послужат постоянные сливы, которые наполовину обусловлены торговыми условиями.