Немного математики :) - страница 3

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Igor Knyazkov:

Здравствуйте. Хочу скальпировать но столкнулся со следующей проблемой:  
за нулевой спред комиссия 20$ за 1 лот... С депозитом в 100$ и объемом сделки в 2.81 лота, за +20 пипсов можно заработать +5% к депозиту... И того: 105$. НО комиссия составит 2.81*20=56.2$!!! 105-56.2=48.8$!!!  
Или скальпировать с такими торговыми условиями НЕРЕАЛЬНО, либо я неправильно что-то подсчитал? И как скальпируют другие пипсовщики? Или счета с нулевым спредом не для скальпинга?


Изначально не правильно считаешь прибыль, 1 пункт (в пятизнаке - 10) стоит 10 баксов при лоте 1, соответственно 2.81*10=28.1 за 1 пункт при данном объеме сделки. Значит 2 пункта будет 56,2 бакса.

Пипсовать по 2 пункта с такой комиссией я бы не стал. Есть ДЦ  с низким спредом на евро/долларе 0.2-0.4 и комиссией в 6 $ или 7 $ за 1 лот (уже не помню), что в итоге дает прибыль в 2 раза перекрывающую комиссию и спред при взятии 2 пунктов. Лично я пипсую на российской бирже на сишке (фьючерс на рубль/доллар), инструмент высоковолатильный и 10-15 пунктов берутся или отдаются очень быстро, при 1 контракте - это 10-15 рублей минус комиссия. Далее зависит от твоих возможностей 

 

А что, демосчета отменили что ли?

 
Олег avtomat:

Это несущественно. Чуть больше, чуть меньше...  Спред гуляющий.   А я говорю о порядке величин.  (тобишь, 26, а не 260)


Всё же дополню, что подразумевала, но не озвучила: при комиссии 20$ за лот (а не с млн. оборота) это будет ощутимо накладно, если учесть, что есть и спред. Особенно когда спред по паре GBPAUD не в своих минимальных размерах.

P./S.: Ещё - если вы знаете контору, где комиссия - 20$ за лот, посмотрите, пожалуйста, не берётся ли эта комиссия два раза (первый раз при открытии, второй - при закрытии).

P./S.: Взять, к примеру, ту же пару EURJPY. Смысла нет, имхо, торговать по ней с высокой комиссией, когда есть возможности минимизировать накладные расходы.

[Удален]  
Dina Paches:

Всё же дополню, что подразумевала, но не озвучила: при комиссии 20$ за лот (а не с млн. оборота) это будет ощутимо накладно, если учесть, что есть и спред. Особенно когда спред по паре GBPAUD не в своих минимальных размерах.

P./S.: Ещё - если вы знаете контору, где комиссия - 20$ за лот, посмотрите, пожалуйста, не берётся ли эта комиссия два раза (первый раз при открытии, второй - при закрытии).

P./S.: Взять, к примеру, ту же пару EURJPY. Смысла нет, имхо, торговать по ней с высокой комиссией, когда есть возможности минимизировать накладные расходы.

Например, здесь комиссия берётся только при открытии позиции

 

.

а если дважды, то это натуральный грабёж.

Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением...
[Удален]  
Dina Paches:


P./S.: Взять, к примеру, ту же пару EURJPY. Смысла нет, имхо, торговать по ней с высокой комиссией, когда есть возможности минимизировать накладные расходы.


Очень даже есть смысл торговать EURJPY  -- замечательная пара


[Удален]  
Олег avtomat:

Например, здесь комиссия берётся только при открытии позиции

 

.

а если дважды, то это натуральный грабёж.

Нашли самого дебильного брокера с самой огромной комиссией что-ли? 3-4$ roundtrip per 1lot это нормальные условия, с учетом низкого спреда, до 1 п. на евробаксе, например. И исполнение там жесть. там даже на STP сделки больше 1 секунды исполняются в среднем, т.е. плюс ко всему еще и проскальзывания имеете в размере этой пресловутой комиссии+спред, получается вообще сказка для кухни :) На новостях открывают сделку с проскальзыванием во всю новость, да-да я не шучу могут открыть через несколько минут после того как заявка отправлена :) Вы уже успели забыть об этой сделке а она бах и открылась.
[Удален]  
Maxim Dmitrievsky:
Нашли самого дебильного брокера с самой огромной комиссией что-ли? 3-4$ roundtrip per 1lot это нормальные условия, с учетом низкого спреда, до 1 п. на евробаксе, например. И исполнение там жесть. там даже на STP сделки больше 1 секунды исполняются в среднем, т.е. плюс ко всему еще и проскальзывания имеете в размере этой пресловутой комиссии+спред, получается вообще сказка для кухни :) На новостях открывают сделку с проскальзыванием во всю новость, да-да я не шучу могут открыть через несколько минут после того как заявка отправлена :) Вы уже успели забыть об этой сделке а она бах и открылась.

хм... но ведь изначально разговор был о другом...  Типа, слышал звон, да не знает где он.

Однако, по-вашему, получается, что

при комиссии 20$ за лот -- это нормально, а

при комиссии 10$ за лот -- это "с самой огромной комиссией". Так что ли...

Ну, да ладно...

Хотите меньше -- смотрите, напр., Tickmill -- тут меньше.

Мне предмет этого спора не интересен, т.к. я не устраиваю гонки за каждым пипсом.


зы

а насчёт "дебильности" брокера (этого или другого) --- лекарство от подобных заявлений -- зеркало (ну ежели не дебил)

[Удален]  
Олег avtomat:

хм... но ведь изначально разговор был о другом...  Типа, слышал звон, да не знает где он.

Однако, по-вашему, получается, что

при комиссии 20$ за лот -- это нормально, а

при комиссии 10$ за лот -- это "с самой огромной комиссией". Так что ли...

Ну, да ладно...

Хотите меньше -- смотрите, напр., Tickmill -- тут меньше.

Мне предмет этого спора не интересен, т.к. я не устраиваю гонки за каждым пипсом.

Нене, я просто про ваш скриншот - что это плохой пример торговых условий, очень плохой. Тикмилл более чем как полгода уже испортились.
[Удален]  
Maxim Dmitrievsky:
Нене, я просто про ваш скриншот - что это плохой пример торговых условий, очень плохой. Тикмилл более чем как полгода уже испортились.

вам не угодишь...  ---   всё плохо... везде облом... как дальше жить...


;)))

[Удален]  
Олег avtomat:

зы

а насчёт "дебильности" брокера (этого или другого) --- лекарство от подобных заявлений -- зеркало (ну ежели не дебил)


А, ну теперь я вижу что общаюсь с абсолютно несведущим в трейдинге человеком, байбай :) Лекарством и отрезвляющим для вас послужат постоянные сливы, которые наполовину обусловлены торговыми условиями.

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