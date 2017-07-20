Немного математики :) - страница 9
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Всё взаимосвязано.
Ну, не буду отвлекать. Желаю вам успехов.
Спасибо. Взаимно.
Спасибо. Взаимно.
Где Вы?
https://www.mql5.com/ru/forum/192255/page117
Всё взаимосвязано.
Ну, не буду отвлекать. Желаю вам успехов.
О взаимосвязях всё же дополню:
Если взять пример, что приводила в начале темы (название ДЦ сама не приводила):
Он был бы из разряда теоретических, если:
И он был бы убыточным при профите, меньшем по сумме, чем комиссия.
У меня есть достаточно оснований давно относиться к тому ДЦ с уважением. Как что сложится в дальнейшем - покажет время.
Вы приводили условия другого ДЦ. Через кого торговать - это ваше дело, Олег.
Но не к взаимосвязям относится выдавать свои утверждения за утверждения оппонентов.
Каждый из нас, наверное, бывает в "запарке", когда "переклинивает" в чём-то. Полагаю и вас просто "по запарке переклинило" в этой теме.
Где Вы?
https://www.mql5.com/ru/forum/192255/page117
Нет меня там
Нет меня там
Там нет меня, где на песке не пролегли твои следы.)
Уж не знаю, кого там на чём клинит (комиссия, спред или неприязнь какая), но называть EURJPY плохим инструментом -- это ли не клин...
Хороший инструмент GBPAUD -- или по-вашему тоже плох... ну как же, комиссия и спред огромные...
А уж такие замечательные инструменты, как EURNZD и GBPNZD, видимо, в вашем представлении должны быть просто ужасными... комиссия и спред просто запредельные...
Хотите минимум затрат -- пользуйте EURUSD.
=========
На этом можно перепалки заканчивать.
А что, демосчета отменили что ли?
Свопы за перенос позиций на следующий день тестер стратегий учитывает ? Что-то я не видел чтобы это отображалось в отчёте.
Свопы за перенос позиций на следующий день тестер стратегий учитывает ? Что-то я не видел чтобы это отображалось в отчёте.
Да, учитывает
Уж не знаю, кого там на чём клинит (комиссия, спред или неприязнь какая), но называть EURJPY плохим инструментом -- это ли не клин...
Хороший инструмент GBPAUD -- или по-вашему тоже плох... ну как же, комиссия и спред огромные...
А уж такие замечательные инструменты, как EURNZD и GBPNZD, видимо, в вашем представлении должны быть просто ужасными... комиссия и спред просто запредельные...
Хотите минимум затрат -- пользуйте EURUSD.
Будьте любезны ссылку, где я утверждала, что EURJPY - плохой инструмент.
Ваши выводы по GBPAUD в отношении меня - ошибочны. Ошибочны и в отношении других моих представлений.
Кстати, EURNZD - одна из моих любимых пар.
Если вам понравилось переворачивать слова оппонентов, то может вам оптимальнее это продолжить со сплетницами "на лавочках", а не на техническом форуме?
Будьте любезны ссылку, где я утверждала, что EURJPY - плохой инструмент.
Ваши выводы по GBPAUD в отношении меня - ошибочны. Ошибочны и в отношении других моих представлений.
Кстати, EURNZD - одна из моих любимых пар.
Если вам понравилось переворачивать слова оппонентов, то может вам оптимальнее это продолжить со сплетницами "на лавочках", а не на техническом форуме?
2017.07.17 07:48 #23 2017.07.17 10:26 #25
И хватит об этом. Разговор окончен.