Немного математики :) - страница 9

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Олег avtomat:

Всё взаимосвязано.

Ну, не буду отвлекать. Желаю вам успехов.

Спасибо. Взаимно. 

 
Dina Paches:

Спасибо. Взаимно. 

Где Вы?

https://www.mql5.com/ru/forum/192255/page117

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Олег avtomat:

Всё взаимосвязано.

Ну, не буду отвлекать. Желаю вам успехов.

О взаимосвязях всё же дополню:

Если взять пример, что приводила в начале темы (название ДЦ сама не приводила):

Он был бы из разряда теоретических, если:

  • спред был более высоким;//мог не сработать этот ордер
  • не учитывала залог;
  • было хуже исполнение ордеров.


И он был бы убыточным при профите, меньшем по сумме, чем комиссия.

У меня есть достаточно оснований давно относиться к тому ДЦ с уважением. Как что сложится в дальнейшем - покажет время.


Вы приводили условия другого ДЦ. Через кого торговать - это ваше дело, Олег.  

Но не к взаимосвязям относится выдавать свои утверждения за утверждения оппонентов.

Каждый из нас, наверное, бывает в "запарке", когда "переклинивает" в чём-то. Полагаю и вас просто "по запарке переклинило" в этой теме.

 
Roman Shiredchenko:

Где Вы?

https://www.mql5.com/ru/forum/192255/page117


Нет меня там

 
Dina Paches:

Нет меня там


Там нет меня, где на песке не пролегли твои следы.)

[Удален]  
Dina Paches:



Уж не знаю, кого там на чём клинит (комиссия, спред или неприязнь какая), но называть EURJPY плохим инструментом -- это ли не клин...

Хороший инструмент GBPAUD -- или по-вашему тоже плох... ну как же, комиссия и спред огромные...

А уж такие замечательные инструменты, как EURNZD и GBPNZD, видимо, в вашем представлении должны быть просто ужасными... комиссия и спред просто запредельные...

Хотите минимум затрат -- пользуйте EURUSD.

=========

На этом можно перепалки заканчивать.

[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

А что, демосчета отменили что ли?


Свопы за перенос позиций на следующий день тестер стратегий учитывает ? Что-то я не видел чтобы это отображалось в отчёте.

 
geratdc:

Свопы за перенос позиций на следующий день тестер стратегий учитывает ? Что-то я не видел чтобы это отображалось в отчёте.

Да, учитывает

 
Олег avtomat:

Уж не знаю, кого там на чём клинит (комиссия, спред или неприязнь какая), но называть EURJPY плохим инструментом -- это ли не клин...

Хороший инструмент GBPAUD -- или по-вашему тоже плох... ну как же, комиссия и спред огромные...

А уж такие замечательные инструменты, как EURNZD и GBPNZD, видимо, в вашем представлении должны быть просто ужасными... комиссия и спред просто запредельные...

Хотите минимум затрат -- пользуйте EURUSD.

Будьте любезны ссылку, где я утверждала, что EURJPY - плохой инструмент.

Ваши выводы по GBPAUD в отношении меня - ошибочны. Ошибочны и в отношении других моих представлений.

Кстати, EURNZD - одна из моих любимых пар.

Если вам понравилось переворачивать слова оппонентов, то может вам оптимальнее это продолжить со сплетницами "на лавочках", а не на техническом форуме?

[Удален]  
Dina Paches:

Будьте любезны ссылку, где я утверждала, что EURJPY - плохой инструмент.

Ваши выводы по GBPAUD в отношении меня - ошибочны. Ошибочны и в отношении других моих представлений.

Кстати, EURNZD - одна из моих любимых пар.

Если вам понравилось переворачивать слова оппонентов, то может вам оптимальнее это продолжить со сплетницами "на лавочках", а не на техническом форуме?


2017.07.17 07:48     2017.07.17 10:26  

И хватит об этом. Разговор окончен.

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