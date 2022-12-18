Запрещено договариваться с заказчиками мимо сайта? - страница 11
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Если не справляетесь с работой, это дает вам право срывать злость на невиновных исполнителях? Цивилизованных решений ведь масса: 1)изменить правило; 2)расширить штат модераторов; 3)сменить работу, наконец.
Невиновные исполнители
Согласны модифицировать декомпилят и участвовать в работе, зная, что заказчик имеет намерение увести работу с сервиса ...
:)
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Если мое мнение - то тут все просто:
Тогда в чем проблема?
Не увидели какую-то работу и не отлучили очередного исполнителя вовремя от сервиса?
:)
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Я конечно выше преувеличиваю, и модераторы форума никакой сервис не модерируют, но ситуация пойдет живее и с большим оздоровлением тогда, когда пользователи портала будут активно жать на Жалоба.
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И еще - снятие бана в сервисе Фриланс разговорами в публичной ветке не решается (потому что никто из модераторов тут сервис не модерирует).
Это - в сервис деск.
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Что до предложений по улучшению сервиса Фриланс - то это в сервис деск: сформировали предложение по улучшению, и по результатам обсуждения в ветке - отослали в сервис деск (обычный стандартный путь).
+1
Если не справляетесь с работой, это дает вам право срывать злость на невиновных исполнителях? Цивилизованных решений ведь масса: 1)изменить правило; 2)расширить штат модераторов; 3)сменить работу, наконец.
Вы будете там общественным модератором? Общественным - означает на общественных началах - ради сервиса, а не профита своего. Тогда просите чтобы вас туда назначили, и будете ежечасно штудировать все заказы и сообщать администрации о нарушениях. А остальные пользователи будут вам писать - "ты модератор, вот ты и ищи все нарушения, а мы тебе про них говорить не будем - ещё чего (вы все козлы, и свою злобу на нас срываете) - наше-то дело маленькое - ухватить любой заказ, будь он нормальным, или с нарушением, и дальше - хоть трава не расти, но мы честные и добропорядочные"...
А то, что это не бесплатная доска объявлений, ничего? А то, что есть дельцы, которые так и норовят ухватить здесь заказчика, и далее работать с ним уже за пределами сервиса чтобы не платить комиссию - кусать руку кормящую - это как? Гут? Всё так и должно быть? Ну, типа, мы бесплатно в автобусах ездили, и тут так же будем...
Вот такое и пресекается. А раз попали под каток (по своей вине - заказ был с нарушением), то это уже ваша задача в сервисдеск писать и объясняться.
Невиновные исполнители
Согласны модифицировать декомпилят и участвовать в работе, зная, что заказчик имеет намерение увести работу с сервиса ...
И еще - снятие бана в сервисе Фриланс разговорами в публичной ветке не решается (потому что никто из модераторов тут сервис не модерирует).
Это - в сервис деск.
-------------
Что до предложений по улучшению сервиса Фриланс - то это в сервис деск: сформировали предложение по улучшению, и по результатам обсуждения в ветке - отослали в сервис деск (обычный стандартный путь).
Какой еще декомпилят? Как заказчик уведет работу, если не давать ему контакты? Сервисдеск ответил ссылкой на эту ветку. Стандартный путь в очередной раз замкнулся, беспредел продолжается.
Потому, что здесь те, кто вас не банил, объясняют вам за что вы получили бан - за нарушение дговора фриланса - галочки-то ставили? Ставили. А читали? Ну нет конечно...
А то, что это не бесплатная доска объявлений, ничего?
А то, что есть дельцы, которые так и норовят ухватить здесь заказчика, и далее работать с ним уже за пределами сервиса чтобы не платить комиссию - кусать руку кормящую - это как? Гут? Всё так и должно быть? Ну, типа, мы бесплатно в автобусах ездили, и тут так же будем...
Вот такое и пресекается. А раз попали под каток (по своей вине - заказ был с нарушением), то это уже ваша задача в сервисдеск писать и объясняться.
Потому, что здесь те, кто вас не банил, объясняют вам за что вы получили бан - за нарушение дговора фриланса - галочки-то ставили? Ставили. А читали? Ну нет конечно...
Потому, что здесь те, кто вас не банил, объясняют вам за что вы получили бан - за нарушение дговора фриланса - галочки-то ставили? Ставили. А читали? Ну нет конечно...
Я конечно извиняюсь, но вступила в тему потому что этого реально нет в правилах и в жизни не догадалась бы что "не нажатие на кнопку Жалоба" это нарушение.
Реально считала что важнее всетаки направить клиента на оформление заказа, большинство из них вообще не читали правил и иногда есть вопросы в переписке под заказом "а куда деньги слать?".
Да не вопрос жать по всех заказах что вижу с нарушениями "Жалоба", была бы такая просьба(даже не в правилах) - откликнулась бы еще как, но когда постоянно "мы чуть что лишим работы, даже если теоретически посчитаем что нарушали" это какая-то жесть.
Подача заявки не означает соглашения на все условия заказчика.
Если заказчик написал бюджет 10 долл, это
- не означает согласие с этим бюджетом (так как предполагается торг и уточнение нюансов, и окончательно еще ничего не известно)
- и следовательно, не означает уход на сторону вне сервиса.
Как раз поэтому я ожидаю адекватного к себе отношения от сервиса, за который плачу 10% заработка. И даже если модераторорам не платят - вас силом на эту работу никто не тянул, и это не повод халтурить. Какое я имею отношение к этим дельцам? Отрегулируйте свой каток, решения предлагал выше. Про сервисдеск также см. выше.
Ну так сообщайте кнопкой "Жалоба" о нарушениях, и будет адекватная реакция.
А если не знать о нарушении, то как на него отреагировать "не халтуря"?
Вот вы лично когда нажали на кнопку "Жалоба"? Когда коснулось вас. А жалобу на что написали? Не на нарушение, а на модератора, который вам рассказывал какие бывают нарушения.
Но вы НЕ нажимали на жалобу, видя заказ с нарушением правил, но вы оставили там себя в кач-ве исполнителя.
А кто-то иной - тоже, кстати, исполнитель - не оставил там свою персону, а нажал на жалобу.
Жалоба ушла куда положено, и тут же была реакция без какой-либо "халтуры".
Так что - никто не халтурит - есть сообщение о нарушении - есть и реакция. Нет сообщения - нет реакции.
Я конечно извиняюсь, но вступила в тему потому что этого реально нет в правилах и в жизни не догадалась бы что "не нажатие на кнопку Жалоба" это нарушение.
Реально считала что важнее всетаки направить клиента на оформление заказа, большинство из них вообще не читали правил и иногда есть вопросы в переписке под заказом "а куда деньги слать?".
Да не вопрос жать по всех заказах что вижу с нарушениями "Жалоба", была бы такая просьба(даже не в правилах) - откликнулась бы еще как, но когда постоянно "мы чуть что лишим работы, даже если теоретически посчитаем что нарушали" это какая-то жесть.
А где я говорил, что не нажатие на кнопку - это нарушение?
Эххх. Знали бы вы сколько трудов, нервов и времени было потрачено на вытаскивание бегемота из болота... Но бегемот в итоге, оказавшись на суше, сел сверху.