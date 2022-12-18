Запрещено договариваться с заказчиками мимо сайта? - страница 12
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Как раз поэтому я ожидаю адекватного к себе отношения от сервиса, за который плачу 10% заработка. И даже если модераторорам не платят - вас силом на эту работу никто не тянул, и это не повод халтурить. Какое я имею отношение к этим дельцам? Отрегулируйте свой каток, решения предлагал выше (как выяснилось, можно добавить: 4)платить зарплату модераторам). Про сервисдеск также см. выше.
Последний мой пост тут - и ухожу (так как два модератора в одной форумной ветке - это много).
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Я уже пояснил, куда обращаться в случае, если забанили (с форума или с сервиса) - в сервис деск.
Модераторы форума не видят кто исполнитель во Фрилансе и кто заказчик. Админы (в сервис деске) - наверное видят.
И иногда админы спрашивают модераторов, типа "товарищ обратился в сервис с просьбой разбанить, сказал что больше не будет, поверим?", обычно отвечали "поверим" и разбанивали. Со фрилансом такого не помню (я больше времени провожу в англ), а по форуму - было.
То есть - врагов и "злых людей" здесь нет.
Попробуйте еще раз в сервис деск.
Ну так сообщайте кнопкой "Жалоба" о нарушениях, и будет адекватная реакция.
А если не знать о нарушении, то как на него отреагировать "не халтуря"?
Вот вы лично когда нажали на кнопку "Жалоба"? Когда коснулось вас. А жалобу на что написали? Не на нарушение, а на модератора, который вам рассказывал какие бывают нарушения.
Если вы про жалобу на оскорбление модератором, то это тут ни при чем. И рассказа про нарушения в том посте не было.
Мониторить
А вы думаете, что общественный модератор только и должен, что сутки напролёт сидеть и мониторить все темы форума, все сервисы ресурса и искать нарушения и "обиженных"?
Ну полистайте хотя бы форум, хотя бы малую его часть - может поймёте, что предложили невозможное. Так-то модераторы тоже программисты, и тоже есть свои дела, и много чего могут делать для сервиса, и не только от него брать, но и давать...
Ну так пропишите это в правилах. Иначе как узнать об этом? Только после того, как забанят?
Если вы про жалобу на оскорбление модератором, то это тут ни при чем.
Я должен прописать? Я такой же, как и вы - просто пользователь ресурса. Напишите предложение в сервисдеск, что нужно добавить такой пункт, обоснуйте его. Мне-то зачем пишете о том, что вы не в состоянии увидеть сами что-либо из возможностей. Я не буду такое предложение отправлять в сервисдеск - я вижу кнопки, и понимаю для чего они.
Впрочем, вы её тоже быстро увидели когда возникла потребность написать жалобу на модератора ;)
Так что и вы всё прекрасно видите, только зачем-то притворяетесь.
Тоже ушёл с ветки - сколько можно объяснять много раз разъяснённое...
Впрочем, вы её тоже быстро увидели когда возникла потребность написать жалобу на модератора ;)
Так что и вы всё прекрасно видите, только зачем-то притворяетесь.
Я такой же, как и вы - просто пользователь ресурса.
Ну вот, сервисдеск отфутболил сюда, а тут модератор слился, закосив под простого пользователя. Где дальше искать справедливость?
Ну вот, сервисдеск отфутболил сюда, а тут модератор слился, закосив под простого пользователя. Где дальше искать справедливость?
Правда одна: бесконтрольное кликанье по всем подряд работам со стороны разработчика. Повальное нежелание вникать и читать задание. А ведь отправка заявки в работу - это есть соглашение на выполнение работы.
Больше мусолить не имеет смысла. Отосланная заявка - это роспись в СОГЛАШЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.
До конца дня полемика закрыта. Все посты будут удаляться.
Правда одна: бесконтрольное кликанье по всем подряд работам со стороны разработчика. Повальное нежелание вникать и читать задание.
А ведь отправка заявки в работу - это есть соглашение на выполнение работы.
Правда одна: бесконтрольное кликанье по всем подряд работам со стороны разработчика. Повальное нежелание вникать и читать задание.
А ведь отправка заявки в работу - это есть соглашение на выполнение работы.
Неправда: ... Опять неправда: ...
Можно исписать тысячи постов, привести массу аргументов, но ... как говорил Козьма Прутков: "Зри в корень!"
И "корень" здесь называется "УВАЖЕНИЕ" -- именно в уважении всё дело.
Можно исписать тысячи постов, привести массу аргументов, но ... как говорил Козьма Прутков: "Зри в корень!"
И "корень" здесь называется "УВАЖЕНИЕ" -- именно в уважении всё дело.
Две ситуации:
Заходишь в автобус, садишься и отворачиваешься к окну. Двери закрываются, автобус поехал...
Кондуктор: "С вас 25 рублей".
Ты: "Даю 10, и не больше, но всё равно еду"...
Тебе пинком под зад ..., и вот ты стоишь на ветру на тротуаре и размышляешь об уважении
Заходишь в автобус, спрашиваешь цену за проезд...
Кондуктор: "25 рублей".
Ты: "Простите, у меня только 10 и выходишь на остановку"...
Кондуктор размышляет о благородстве и уважении
Ну вот как-то так...
Ищем аналогии и зрим в корень...
И "корень" здесь называется "УВАЖЕНИЕ" -- именно в уважении всё дело.
Когда у меня из кармана улыбающийся мне в лицо перчик, пытается вытащить кошелёк, то этот перчик получает бан. И потом всем рассказывает, что просто хотел взамен моего дать мне свой - бриллиантами инкрустированный, а я - такой плохой - дал ему в дыню.
Зрим в корень, вспоминаем про уважение и кричим о презумпции - не вытащил же - не виновен.