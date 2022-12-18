Запрещено договариваться с заказчиками мимо сайта? - страница 18

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Прошел месяц.

Так все таки заявка исполнителя под сомнительным заказом это преступление, или может желание исполнителя провести работу через сайт mql5?

На мой свежий взгляд, заявка это желание сделать работу через сайт.

А не заявка и тихо общаться с заказчиком на прямую - это нарушение правил.

 

А чем страшен приатаченный декомпил  старого советника из прошлого десятилетия? С года так 2009 например.

Который заказчик решил переделать под себя.

Современные советники не декомпиляться. Или я что-то пропустила?

 

Тут вон за неправильно выставленную категорию заказа наказывать хотят, так что обсуждать декомпилы гиблое дело.

Хотя тут вообще что-то в последнее время обсуждать - гиблое дело

 

Товарищи, граждане, дайте ссылку плиз на правила работы в фрилансе, где расписано в каких случаях заявка на работу может привести к бану исполнителя.

Или в правилах нет, а есть типа прецедентное право, когда одному из исполнителей делают бан по не выписанной в правилах причине, и все модераторы равняются на этот прецедент.

Тогда для особо непонятливых, типа меня, прошу повторить эти не гласные правила.
 

Как я понял, за отклик на заявку, в которой есть контакты уже не банят?

https://www.mql5.com/de/job/153155

Freelance Service auf MQL5.com: Looking for experienced programmer to create an EA
Freelance Service auf MQL5.com: Looking for experienced programmer to create an EA
  • 2021.08.21
  • www.mql5.com
I would like to make a robot without any indicators. it will work like this: for example at 10 am I turn on the robot, and it automatically places the order, for example the price is at 1100 the robot will leave a pending buy order at 1200 and a sell order at 1000, when the price arrives at the order for example buy at 1200 , will leave another buy order at 1300 for every 100 points it goes up it takes a buy order and leaves a sell order below with a difference of 100 points too , example the
 
Arkadii Zagorulko:

Как я понял, за отклик на заявку, в которой есть контакты уже не банят?

https://www.mql5.com/de/job/153155

может никто кнопку нарушение еще не нажал

 

Подскажите. В ходе переговоров с потенциальным заказчиком, он захотел создать для меня персональную работу. Я дал ссылку на фриланс, по которой меня можно выбрать в качестве исполнителя. Заказчик 02.09.2022 создал персональную работу во фрилансе и мы заключили договор, сумма заблокировалась. После этого, в предыдущей, не персональной заявке от заказчика, 05.09.2022 появилось сообщение модератора, что нельзя обмениваться контактами до заключения договора и меня заблокировали. Сейчас данная персональная работа в процессе выполнения. Это вообще как-то решаемо? Меня разблокируют или искать другую площадку для работы? Если не разблокируют, понятно, что никакого желания передавать работу заказчику у меня нет. Пруфы:




Кстати, пока искал здесь на форуме похожие ситуации, наткнулся на это:


А вот мой заказчик:



Похоже я нарвался на этого же мошенника? А ведь у меня было смешанное чувство, что что-то не так.

 
Konstantin Efremov #:

Подскажите. В ходе переговоров с потенциальным заказчиком, он захотел создать для меня персональную работу. Я дал ссылку на фриланс, по которой меня можно выбрать в качестве исполнителя. Заказчик 02.09.2022 создал персональную работу во фрилансе и мы заключили договор, сумма заблокировалась. После этого, в предыдущей, не персональной заявке от заказчика, 05.09.2022 появилось сообщение модератора, что нельзя обмениваться контактами до заключения договора и меня заблокировали. Сейчас данная персональная работа в процессе выполнения. Это вообще как-то решаемо? Меня разблокируют или искать другую площадку для работы? Если не разблокируют, понятно, что никакого желания передавать работу заказчику у меня нет. Пруфы:




Кстати, пока искал здесь на форуме похожие ситуации, наткнулся на это:


А вот мой заказчик:



Похоже я нарвался на этого же мошенника? А ведь у меня было смешанное чувство, что что-то не так.

Разблокируют скорее всего. Тут адекватная администрация. Но правила нужно соблюдать :)
 

Здравствуйте, меня отключили от фриланса по причине обмена контактов с заказчиком до начала проекта. Но я контактами не обменивался, я только оставил ссылку на свой продукт на маркете.

Очень прошу администрацию востановить мне доступ, я не знал что нельзя оставлять ссылки, обещаю такого больше не делать. Я стараюсь всегда выполнять все правила сайта, я вообще никогда ни с какими

заказчиками не обмениваюсь контактными данными и не общаюсь вне сайта, если нужно могу предоставить доступ к личным сообщениям.

Файлы:
Screenshot_4.png  47 kb
 
Vladimir Mametov #:

Здравствуйте, меня отключили от фриланса по причине обмена контактов с заказчиком до начала проекта. Но я контактами не обменивался, я только оставил ссылку на свой продукт на маркете.

Очень прошу администрацию востановить мне доступ, я не знал что нельзя оставлять ссылки, обещаю такого больше не делать. Я стараюсь всегда выполнять все правила сайта, я вообще никогда ни с какими

заказчиками не обмениваюсь контактными данными и не общаюсь вне сайта, если нужно могу предоставить доступ к личным сообщениям.

Ccылка на продукт -> Профиль -> Контакты ;)

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