Запрещено договариваться с заказчиками мимо сайта? - страница 18
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Прошел месяц.
Так все таки заявка исполнителя под сомнительным заказом это преступление, или может желание исполнителя провести работу через сайт mql5?
На мой свежий взгляд, заявка это желание сделать работу через сайт.
А не заявка и тихо общаться с заказчиком на прямую - это нарушение правил.
А чем страшен приатаченный декомпил старого советника из прошлого десятилетия? С года так 2009 например.
Который заказчик решил переделать под себя.
Современные советники не декомпиляться. Или я что-то пропустила?
Тут вон за неправильно выставленную категорию заказа наказывать хотят, так что обсуждать декомпилы гиблое дело.
Хотя тут вообще что-то в последнее время обсуждать - гиблое дело
Товарищи, граждане, дайте ссылку плиз на правила работы в фрилансе, где расписано в каких случаях заявка на работу может привести к бану исполнителя.
Или в правилах нет, а есть типа прецедентное право, когда одному из исполнителей делают бан по не выписанной в правилах причине, и все модераторы равняются на этот прецедент.Тогда для особо непонятливых, типа меня, прошу повторить эти не гласные правила.
Как я понял, за отклик на заявку, в которой есть контакты уже не банят?
https://www.mql5.com/de/job/153155
Как я понял, за отклик на заявку, в которой есть контакты уже не банят?
https://www.mql5.com/de/job/153155
может никто кнопку нарушение еще не нажал
Подскажите. В ходе переговоров с потенциальным заказчиком, он захотел создать для меня персональную работу. Я дал ссылку на фриланс, по которой меня можно выбрать в качестве исполнителя. Заказчик 02.09.2022 создал персональную работу во фрилансе и мы заключили договор, сумма заблокировалась. После этого, в предыдущей, не персональной заявке от заказчика, 05.09.2022 появилось сообщение модератора, что нельзя обмениваться контактами до заключения договора и меня заблокировали. Сейчас данная персональная работа в процессе выполнения. Это вообще как-то решаемо? Меня разблокируют или искать другую площадку для работы? Если не разблокируют, понятно, что никакого желания передавать работу заказчику у меня нет. Пруфы:
Кстати, пока искал здесь на форуме похожие ситуации, наткнулся на это:
А вот мой заказчик:
Похоже я нарвался на этого же мошенника? А ведь у меня было смешанное чувство, что что-то не так.
Подскажите. В ходе переговоров с потенциальным заказчиком, он захотел создать для меня персональную работу. Я дал ссылку на фриланс, по которой меня можно выбрать в качестве исполнителя. Заказчик 02.09.2022 создал персональную работу во фрилансе и мы заключили договор, сумма заблокировалась. После этого, в предыдущей, не персональной заявке от заказчика, 05.09.2022 появилось сообщение модератора, что нельзя обмениваться контактами до заключения договора и меня заблокировали. Сейчас данная персональная работа в процессе выполнения. Это вообще как-то решаемо? Меня разблокируют или искать другую площадку для работы? Если не разблокируют, понятно, что никакого желания передавать работу заказчику у меня нет. Пруфы:
Кстати, пока искал здесь на форуме похожие ситуации, наткнулся на это:
А вот мой заказчик:
Похоже я нарвался на этого же мошенника? А ведь у меня было смешанное чувство, что что-то не так.
Здравствуйте, меня отключили от фриланса по причине обмена контактов с заказчиком до начала проекта. Но я контактами не обменивался, я только оставил ссылку на свой продукт на маркете.
Очень прошу администрацию востановить мне доступ, я не знал что нельзя оставлять ссылки, обещаю такого больше не делать. Я стараюсь всегда выполнять все правила сайта, я вообще никогда ни с какими
заказчиками не обмениваюсь контактными данными и не общаюсь вне сайта, если нужно могу предоставить доступ к личным сообщениям.
Здравствуйте, меня отключили от фриланса по причине обмена контактов с заказчиком до начала проекта. Но я контактами не обменивался, я только оставил ссылку на свой продукт на маркете.
Очень прошу администрацию востановить мне доступ, я не знал что нельзя оставлять ссылки, обещаю такого больше не делать. Я стараюсь всегда выполнять все правила сайта, я вообще никогда ни с какими
заказчиками не обмениваюсь контактными данными и не общаюсь вне сайта, если нужно могу предоставить доступ к личным сообщениям.
Ccылка на продукт -> Профиль -> Контакты ;)