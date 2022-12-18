Запрещено договариваться с заказчиками мимо сайта? - страница 15
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И еще (то, о чем я всегда пишу) - о моральной ответственности профессионалов перед новичками.
На форуме много новичков, которые пришли сюда впервые, и есть такие, которые не знают что такое декомпил (слова такого не слышали, но они могут быть заказчиками), и так далее. Так профессионалы должны открывать ветки для новичков (не для кого-то конкретно, а для всех) с объяснениями "прописных истин" что надо, что не надо, что можно, а что - нельзя, и что делать если не согласен. Как сделать правильный заказ во фриланс, на что обратить особое внимание, и так далее (в картинках).
И тогда сообщество тут будет крепче, авторитет профессионалов будет еще больше, а новички будут просто любить этот форум и сервисы за ту помощь и заботу, которую им оказывают здешние кодеры-пользователи (пишу без иронии).
Вот так должно быть.
Тут почему-то принято плевать в колодец. Не многие действительно дают что-то ресурсу - на них, немногочисленных, он и держится. А в основном - общество потребителей и "требователей".
Если про форум - то конечно разные.
Но я как непрограммист удивляюсь другому - на форуме большинство людей тут не модераторы и не сотрудники МК, а кодеры как пользователи форума и сервисов.
И мне удивительно, как грамотные хорошо образованные люди-кодеры допускают публичные обсуждения с унижениями и травлей других людей, но когда дело касается их самих - упорно не хотят ни за что отвечать, сваливая свою вину то на модераторов, то на компанию Метаквотес.
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Что касается данной ветки, то тут все просто:
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Не нравится сама ситуация - пишите в сервис деск. Потому что в сервисах вас банят не модераторы (которых вы так не любите), а админы, "которые придумали MQL" и которым вы такие едкие слова как написали про модераторов форума выше - еще я думаю даже и не говорили ... и эти правила (которые я написал выше) ведь не модераторы устанавливают, а админы в сервис деске ... вы им такие же едкие слова написали в сервис?
Кодеры ведь смелые люди, которые не боятся ответственности, так? Или я ошибаюсь?
:)
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Тут все просто и обсуждать особо нечего.
Нет, мне дики такие мысли как унижать кого то, а еще и травить, тем более не про меня.
Да и на форум этот не ходок. На любой форум не ходок.
Было летом получил баны за обсуждение политики, думаю это жара так на меня влияет.
И я с удовольствием читал ваши сообщения, Сергей, про ваш личный жизненный опыт.(летом читал)
Но все что касается этой форумной санта-барбары, кто там кого травил или травит, мне абсолютно не интересно.
А так ни до, ни после не заглядывал сюда.
Да и в эту тему по ссылке заглянул, одна особь пригласила прочитать сообщения.
Зашел я сюда, почитал немного и в конце обнаружил:
Vladimir Karputov:
Больше мусолить не имеет смысла. Отосланная заявка - это роспись в СОГЛАШЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.
Данное заявление мне показалось настолько абсурдным, что не смог удержаться.
Поэтому нет у меня ни ненависти, ни травли, ничего другого. Просто высказал то что думаю.
Но если мое сообщение оказалось едким, как вы заметили Сергей, то видать оно отчасти справедливо. Отчасти.
Еще был у меня эпизод давно, когда подписался на работу с декомпилом(как позже заметил) и получил бан, лишь потому, что один из "бдительных" и "обиженных" пожаловался на меня, публично, на форуме.
Но благо смогли объяснится и бан сняли в тот же день. С Карпутовым общались по телефону на эту тему.
Нет, мне дики такие мысли как унижать кого то, а еще и травить, тем более не про меня.
...
Да и в эту тему по ссылке заглянул, одна особь пригласила прочитать сообщения.
...
Поэтому нет у меня ни ненависти, ни травли, ничего другого. Просто высказал то что думаю.
...
Sergey Golubev:
...бывали такие случаи в англ - товарищ сначала подписался, потом заметил в аттаче декомпил, потом нажал на Жалоба, и потом его отлучили от фриланса) - пошлите запрос в сервис деск (насколько я знаю - в таких случаях исполнителей-кодеров разбанивают, то есть - помню несколько таких случаев, но решают это все равно админы).
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...
Насчет послать модераторов в Африку - бывал я в Африке, и долго (Либерия, организовывали там выборы).
:)
И отвечал я не столько вам, а вообще ...
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А насчет как бы "несправедливых" банов с Фриланса - был случай, который упоминал выше (в англ части): кодер подписался на работу, потом увидел декомпил в аттаче, потом как порядочный нажал на Жалоба что декомпил, и потом его отлучили от Фриланса :)
Он открыл ветку на форуме и с юмором спрашивал что ему делать. Посоветовали обратиться в сервис деск. Он обратился и все решилось нормально (разбанили).
То есть, в "сложных случаях" - идут навстречу.
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Тут просто ветка с лета на 15 листах "с разборками" ... эту бы энергию - да на помощь новичкам.
Знаете какие самые частые вопросы на форуме в англ части сейчас?
Про символы ...установил товарищ МТ5, а Dax нет ... и спрашивает - как ему установить, например, Dax в Метатрейдер.
Ему отвечают, что набор символов зависит от брокера, к какому вы присоединились. Он отвечает: "Да? А я не знал."
ну и даешь ему информацию как открыть демо счет, как искать сервер по имени брокера, например
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И таких веток с такими вопросами много - каждый день.
Конечно, есть ветки где кастомные символы обсуждают, но это единичные ветки, а в основном - вопросы от новичков.
Например, не все знают что такое VPS ...
Ну а просьбы "помогите сделать советник по этому индикатору" даже мне в личку пишут (слава богу, что я не программист), я их отсылаю во Фриланс (не все новички знают что есть фриланс и что это такое вообще).
Многие новички не знают как искать бесплатный индикатор в КодаБазе по поиску. Просто не смотрят "по сторонам", в верхний правый угол например, не вводят имя индикатора и не нажимают Искать, и не смотрят потом слева, что можно оказывается сделать отдельный поиск по КодаБазе.
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
How can I search for indicators and other elements in this forum?
Sergey Golubev, 2017.05.29 05:24
To search?
It is very easy: type something (what you need) in the search area (top right coprner of the page) and search.
Вы даже не представляете, как люди радуются, когда им это все подробно объясняешь, как они говорят спасибо в ветках.
Потому что народ в основной своей массе - это простые обычные люди, которые приходят сюда на портал с надеждой, с открытым сердцем, с верой в то, что у них все получится. Они хотят освоить как можно больше материала за короткое время, они не понимают - какие статьи им сначала читать, а какие потом, и так далее ...
Помогать надо новичкам.
я люблю поиграть в одну серию игрушек которая считается "визитной карточкой" российской школоты (не школьников)
так вот, как то я захотел модифицировать несколько условий в игре (поменять код без наличия исходников)
я зашел на русскоязычные сообщества со своим вопросом и выслушал мнения какой я идиот, ничего больше
потом пошел на англоязычные - мне помогали человек 20 включая админа сообщества. И никто ничего плохого не сказал. Ну и в итоге сделал то что хотел, хотя и кривовато.
Тут просто ветка с лета на 15 листах "с разборками" ... эту бы энергию - да на помощь новичкам.
Нет, эту бы энергию -- да модераторам и администрации для подумать.
Простое пояснение:
1. Во Фрилансе появляется заявка с тектом: "обращайтесь на почту/скайп ...".
2. Если разработчик пишет свою заявку встречную -- то он тем самым сковывает себя обязательствами: "Я хочу выполнить данную работу и провести все расчеты по ней в данной Заявке. Обязуюсь до заключения Соглашения не вступать в контакт с Заказчиком вне рамок этой заявки - ни в сторонних мессенджерах, ни в личной переписке, ни по почте. Я понимаю и принимаю условие, что нарушитель Правил будет лишен права на выполнение заказов во Фрилансе."
3. Если он не пишет свою встречную заявку, а обращается по контактам -- то обязательств перед Фрилансом у него нет никаких.
Теперь читаем рекомендации модераторов/администрации:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Запрещено договариваться с заказчиками мимо сайта?
Sergey Golubev, 2017.12.07 07:13
Что касается данной ветки, то тут все просто:
Простой вопрос: Что будут делать фрилансеры, прочитав эту данную ветку?
Варианты ответа:
а) нажимать кнопку Жалоба
б) писать по контактам
в) ничего не делать
Эх, вы, Голубев, etc. Простой же расклад.
p.s. Лично я не в диалоге. Просто "навеяло", наблюдения за очередной работой Фриланса с контактами.
p.s.2 Можно провести контрольную "закупку" и посмотреть как реагируют фрилансеры -- гарантированный увод заказчика на сторону.
Я бы фрилансеров не банил. Как минимум им можно порекомендовать самим в ветке своей заявки сообщать заказчику о нарушении и просить убрать контакты. Так будет и добрее, и эффективнее, и правильней.
Эксцессы всегда контрпродуктивны и приводят только к отторжениям и неприятиям.
p.s.2 Можно провести контрольную "закупку" и посмотреть как реагируют фрилансеры -- гарантированный увод заказчика на сторону.
Неплохая идея, если без фанатизма. Если "контрольный заказчик" кидает свои данные, а разработчик не ведется и говорит за оформление заявки - обойтись без бана.
Думаю так будет справедливей и более однозначно вступил в контакт или нет на стороне перед "кассой".
Неплохая идея, если без фанатизма. Если "контрольный заказчик" кидает свои данные, а разработчик не ведется и говорит за оформление заявки - обойтись без бана.
Думаю так будет справедливей и более однозначно вступил в контакт или нет на стороне перед "кассой".
Как вы все утомили со своими банами -- без банов никак не получается?
Баны фрилансеров приведут не к гарантированному уводу заказа на сторону -- а к гарантированному уходу фрилансеров на сторону.