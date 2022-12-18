Запрещено договариваться с заказчиками мимо сайта? - страница 13
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Две ситуации:
Заходишь в автобус, садишься и отворачиваешься к окну. Двери закрываются, автобус поехал...
Кондуктор: "С вас 25 рублей".
Ты: "Даю 10, и не больше, но всё равно еду"...
Тебе пинком под зад ..., и вот ты стоишь на ветру на тротуаре и размышляешь об уважении
Заходишь в автобус, спрашиваешь цену за проезд...
Кондуктор: "25 рублей".
Ты: "Простите, у меня только 10 и выходишь на остановку"...
Кондуктор размышляет о благородстве и уважении
Ну вот как-то так...
Ищем аналогии и зрим в корень...
И третий вариант:
Заходишь в автобус и объявляешь
"Даю 10, и не больше"...
Кондуктор: "С вас 30 рублей, такой тариф установлен и не вам его менять".
Ты: Ничего не знаю, у меня больше нету...
Тебе пинком под зад ..., и вот ты стоишь на ветру на тротуаре и размышляешь об уважении
Кондуктор-то вступил в полемику и его не уволили за это... Вся эта история достаточно запутанная. Я не берусь судить кто прав, а кто ещё правее... Сервис "Фриланс", с моей точки зрения организован совершенно ужасно.
Как можно допускать к фрилансу людей, которые берут заказ и начинают спрашивать на форуме как ему что-то сделать...
На мой взгляд, для работы в сервисе "Фриланс" не помешало-бы заключать отдельный договор, а не только получать статус продавца. Но, это только моё сугубо личное мнение.
И третий вариант:
Заходишь в автобус и объявляешь
"Даю 10, и не больше"...
Кондуктор: "С вас 30 рублей, такой тариф установлен и не вам его менять".
Ты: Ничего не знаю, у меня больше нету...
Тебе пинком под зад ..., и вот ты стоишь на ветру на тротуаре и размышляешь об уважении
Кондуктор-то вступил в полемику и его не уволили за это... Вся эта история достаточно запутанная. Я не берусь судить кто прав, а кто ещё правее... Сервис "Фриланс", с моей точки зрения организован совершенно ужасно.
Как можно допускать к фрилансу людей, которые берут заказ и начинают спрашивать на форуме как ему что-то сделать...
На мой взгляд, для работы в сервисе "Фриланс" не помешало-бы заключать отдельный договор, а не только получать статус продавца. Но, это только моё сугубо личное мнение.
Э-э-э, друг... Не подменяй понятия. Кондуктор тут - MQ...
А вот тот, кто на фразу "даю 10, и не больше", подходит к тебе и шёпотом на ушко, оглядываясь на кондуктора, шепчет - могу устроить - вот и его тоже пинком под зад.
И оба потом стоите на ветру и убеждаете друг друга и окружающих, что виноват во всём кондуктор
А насчёт второй части сказанного - создам опрос.
И четвёртый вариант (максимально близкий к произошедшему):
Заходишь в автобус и объявляешь
"Даю 10, и не больше"...
Кондуктор: "С вас 30 рублей, такой тариф установлен и не вам его менять".
Ты: Ничего не знаю, у меня больше нету...
Тебе пинком под зад ..., и вот ты стоишь на ветру на тротуаре и размышляешь об уважении
К тебе подходит водитель маршрутки: "Садись, подвезу за 10, всё равно пустой еду"
И тут на водителя маршрутки набрасывается кондуктор автобуса, водитель автобуса и метелят: "Будешь, гад, знать как у нас клиентов отбивать"
p.s. Повторю своё понимание расклада: "Всё дело в уважении" -- и нечего здесь размышлять, уважение или есть или его нет (ещё, или уже, тут не важно)
И ты подменяешь понятия - никто вам не запрещает брать заказы где-либо ещё. Но когда вы договариваетесь в рамках сервиса - это как минимум некорректно по отношению к сервису, который вам привёл заказчика. А как по правилам - так вообще запрещено.
...
p.s. Повторю своё понимание расклада: "Всё дело в уважении" -- и нечего здесь размышлять, уважение или есть или его нет (ещё, или уже, тут не важно)
Про уважение я тебе писал выше - сперва прояви его сам, чтобы ожидать к себе его.
Э-э-э, друг... Не подменяй понятия. Кондуктор тут - MQ...
А вот тот, кто на фразу "даю 10, и не больше", подходит к тебе и шёпотом на ушко, оглядываясь на кондуктора, шепчет - могу устроить - вот и его тоже пинком под зад.
И оба потом стоите на ветру и убеждаете друг друга и окружающих, что виноват во всём кондуктор
А насчёт второй части сказанного - создам опрос.
А водитель тогда кто???
Вообще-то кондуктор это тот, кто получает деньги. Получается что сервис "Фриланс", это водитель, а MQ завгар... Роль кондуктора остаётся исполнителю...
А водитель тогда кто???
Вообще-то кондуктор это тот, кто получает деньги. Получается что сервис "Фриланс", это водитель, а MQ завгар... Роль кондуктора остаётся исполнителю...
Ну давай разветвим: автобус - MQ, водитель - сервис фриланс, кондуктор - условия сервиса фриланс.
Ну давай разветвим: автобус - MQ, водитель - сервис фриланс, кондуктор - условия сервиса фриланс.
Как хочешь. Я отваливаю из обсуждения, меня это не касается.
Как хочешь. Я отваливаю из обсуждения, меня это не касается.
Да мне тоже не очень приятно объяснять людям суть известной поговорки про "как аукнется". Если начинать с обмана, или с невнимательности, то и нечего потом во всём на сервис пенять же.
Не к тебе относится.
Да мне тоже не очень приятно объяснять людям суть известной поговорки про "как аукнется". Если начинать с обмана, или с невнимательности, то и нечего потом во всём на сервис пенять же.
После того, как Рашид опубликовал свой исторический пост:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Запрещено договариваться с заказчиками мимо сайта?
Rashid Umarov, 2017.12.04 16:19
Странно, что даже те, кто уже не первый день выполняет заказы во Фрилансе, идут на нарушение Правил.
https://www.mql5.com/ru/job/72401
Артём всё говорит и говорит ... о чём-то, суть бы увидеть и отметить.
А суть я лично вижу так. Одно правило и два следствия.
Правило:
Когда разработчик оформляет любую свою заявку, то он подтверждает
Я хочу выполнить данную работу и провести все расчеты по ней в данной Заявке. Обязуюсь до заключения Соглашения не вступать в контакт с Заказчиком вне рамок этой заявки - ни в сторонних мессенджерах, ни в личной переписке, ни по почте. Я понимаю и принимаю условие, что нарушитель Правил будет лишен права на выполнение заказов во Фрилансе.
Если разработчик это своё обязательство нарушил -- это одно. Но если не нарушил, то предъявлять ему это нарушение (особенно косвенно или заочно) -- как-то странно.
Насколько я понимаю, ни одного разработчика не уличили в нарушении этого обязаиельства. Или уличили?
Следствие первое:
Как написал выше и как я всё вижу -- всё дело в уважении -- больше ни в чём (есть ещё такие слова: самоуважение, неуважение, взаимоуважение)
Следствие второе:
Добавить по теме и по сути мне больше нечего. Я ушел с темы ...
После того, как Рашид опубликовал свой исторический пост:
Артём всё говорит и говорит ... о чём-то, суть бы увидеть и отметить.
А суть я лично вижу так. Одно правило и два следствия.
Правило:
Когда разработчик оформляет любую свою заявку, то он подтверждает
Я хочу выполнить данную работу и провести все расчеты по ней в данной Заявке. Обязуюсь до заключения Соглашения не вступать в контакт с Заказчиком вне рамок этой заявки - ни в сторонних мессенджерах, ни в личной переписке, ни по почте. Я понимаю и принимаю условие, что нарушитель Правил будет лишен права на выполнение заказов во Фрилансе.
Если разработчик это своё обязательство нарушил -- это одно. Но если не нарушил, то предъявлять ему это нарушение (особенно косвенно или заочно) -- как-то странно.
Насколько я понимаю, ни одного разработчика не уличили в нарушении этого обязаиельства. Или уличили?
Следствие первое:
Как написал выше и как я всё вижу -- всё дело в уважении -- больше ни в чём (есть ещё такие слова: самоуважение, неуважение, взаимоуважение)
Следствие второе:
Добавить по теме и по сути мне больше нечего. Я ушел с темы ...
Позиция Зелинского понятна - он теперь все работы проводит мимо Фриланса. Заявки то он подает на выполнение, а вот в выполненных нет ни одной с августа. Вы скажете - "при чем здесь Лужков? А не при чем, как обычно".
Поэтому он каждый раз вылезает с защитой очередного исполнителя, который работает вне Фриланса. Особенно если на этого исполнителя пожаловался заказчик, который решил провести заказ на стороне. Он же и себя таким образом обеляет.