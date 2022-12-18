Запрещено договариваться с заказчиками мимо сайта? - страница 13

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Artyom Trishkin:

Две ситуации:

Заходишь в автобус, садишься и отворачиваешься к окну. Двери закрываются, автобус поехал...

Кондуктор: "С вас 25 рублей".
Ты: "Даю 10, и не больше, но всё равно еду"...
Тебе пинком под зад ..., и вот ты стоишь на ветру на тротуаре и размышляешь об уважении

Заходишь в автобус, спрашиваешь цену за проезд...

Кондуктор: "25 рублей".
Ты: "Простите, у меня только 10 и выходишь на остановку"...
Кондуктор размышляет о благородстве и уважении

Ну вот как-то так...

Ищем аналогии и зрим в корень...

И третий вариант:

Заходишь в автобус и объявляешь

"Даю 10, и не больше"...

Кондуктор: "С вас 30 рублей, такой тариф установлен и не вам его менять".

Ты: Ничего не знаю, у меня больше нету...

Тебе пинком под зад ..., и вот ты стоишь на ветру на тротуаре и размышляешь об уважении

Кондуктор-то вступил в полемику и его не уволили за это... Вся эта история достаточно запутанная. Я не берусь судить кто прав, а кто ещё правее... Сервис "Фриланс", с моей точки зрения организован совершенно ужасно.

Как можно допускать к фрилансу людей, которые берут заказ и начинают спрашивать на форуме как ему что-то сделать...

На мой взгляд, для работы в сервисе "Фриланс" не помешало-бы заключать отдельный договор, а не только получать статус продавца. Но, это только моё сугубо личное мнение.

 
Alexey Viktorov:

И третий вариант:

Заходишь в автобус и объявляешь

"Даю 10, и не больше"...

Кондуктор: "С вас 30 рублей, такой тариф установлен и не вам его менять".

Ты: Ничего не знаю, у меня больше нету...

Тебе пинком под зад ..., и вот ты стоишь на ветру на тротуаре и размышляешь об уважении

Кондуктор-то вступил в полемику и его не уволили за это... Вся эта история достаточно запутанная. Я не берусь судить кто прав, а кто ещё правее... Сервис "Фриланс", с моей точки зрения организован совершенно ужасно.

Как можно допускать к фрилансу людей, которые берут заказ и начинают спрашивать на форуме как ему что-то сделать...

На мой взгляд, для работы в сервисе "Фриланс" не помешало-бы заключать отдельный договор, а не только получать статус продавца. Но, это только моё сугубо личное мнение.

Э-э-э, друг... Не подменяй понятия. Кондуктор тут - MQ...

А вот тот, кто на фразу "даю 10, и не больше", подходит к тебе и шёпотом на ушко, оглядываясь на кондуктора, шепчет - могу устроить - вот и его тоже пинком под зад.

И оба потом стоите на ветру и убеждаете друг друга и окружающих, что виноват во всём кондуктор

А насчёт второй части сказанного - создам опрос.

 
Andrey F. Zelinsky:

И четвёртый вариант (максимально близкий к произошедшему):

Заходишь в автобус и объявляешь

"Даю 10, и не больше"...

Кондуктор: "С вас 30 рублей, такой тариф установлен и не вам его менять".

Ты: Ничего не знаю, у меня больше нету...

Тебе пинком под зад ..., и вот ты стоишь на ветру на тротуаре и размышляешь об уважении



К тебе подходит водитель маршрутки: "Садись, подвезу за 10, всё равно пустой еду"

И тут на водителя маршрутки набрасывается кондуктор автобуса, водитель автобуса и метелят: "Будешь, гад, знать как у нас клиентов отбивать"

p.s. Повторю своё понимание расклада: "Всё дело в уважении" -- и нечего здесь размышлять, уважение или есть или его нет (ещё, или уже, тут не важно)

И ты подменяешь понятия - никто вам не запрещает брать заказы где-либо ещё. Но когда вы договариваетесь в рамках сервиса - это как минимум некорректно по отношению к сервису, который вам привёл заказчика. А как по правилам - так вообще запрещено.

 
Andrey F. Zelinsky:

...

p.s. Повторю своё понимание расклада: "Всё дело в уважении" -- и нечего здесь размышлять, уважение или есть или его нет (ещё, или уже, тут не важно)

Про уважение я тебе писал выше - сперва прояви его сам, чтобы ожидать к себе его.

 
Artyom Trishkin:

Э-э-э, друг... Не подменяй понятия. Кондуктор тут - MQ...

А вот тот, кто на фразу "даю 10, и не больше", подходит к тебе и шёпотом на ушко, оглядываясь на кондуктора, шепчет - могу устроить - вот и его тоже пинком под зад.

И оба потом стоите на ветру и убеждаете друг друга и окружающих, что виноват во всём кондуктор

А насчёт второй части сказанного - создам опрос.

А водитель тогда кто???

Вообще-то кондуктор это тот, кто получает деньги. Получается что сервис "Фриланс", это водитель, а MQ  завгар... Роль кондуктора остаётся исполнителю...

 
Alexey Viktorov:

А водитель тогда кто???

Вообще-то кондуктор это тот, кто получает деньги. Получается что сервис "Фриланс", это водитель, а MQ  завгар... Роль кондуктора остаётся исполнителю...

Ну давай разветвим: автобус - MQ, водитель - сервис фриланс, кондуктор - условия сервиса фриланс.

 
Artyom Trishkin:

Ну давай разветвим: автобус - MQ, водитель - сервис фриланс, кондуктор - условия сервиса фриланс.

Как хочешь. Я отваливаю из обсуждения, меня это не касается.

 
Alexey Viktorov:

Как хочешь. Я отваливаю из обсуждения, меня это не касается.

Да мне тоже не очень приятно объяснять людям суть известной поговорки про "как аукнется". Если начинать с обмана, или с невнимательности, то и нечего потом во всём на сервис пенять же.

Не к тебе относится.

 
Artyom Trishkin:

Да мне тоже не очень приятно объяснять людям суть известной поговорки про "как аукнется". Если начинать с обмана, или с невнимательности, то и нечего потом во всём на сервис пенять же.

После того, как Рашид опубликовал свой исторический пост:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Запрещено договариваться с заказчиками мимо сайта?

Rashid Umarov, 2017.12.04 16:19

Странно, что даже те, кто уже не первый день выполняет заказы во Фрилансе, идут на нарушение Правил.

https://www.mql5.com/ru/job/72401


Артём всё говорит и говорит ... о чём-то, суть бы увидеть и отметить.


А суть я лично вижу так. Одно правило и два следствия.

Правило:

Когда разработчик оформляет любую свою заявку, то он подтверждает

Я хочу выполнить данную работу и провести все расчеты по ней в данной Заявке. Обязуюсь до заключения Соглашения не вступать в контакт с Заказчиком вне рамок этой заявки - ни в сторонних мессенджерах, ни в личной переписке, ни по почте. Я понимаю и принимаю условие, что нарушитель Правил будет лишен права на выполнение заказов во Фрилансе.

Если разработчик это своё обязательство нарушил -- это одно. Но если не нарушил, то предъявлять ему это нарушение (особенно косвенно или заочно) -- как-то странно.

Насколько я понимаю, ни одного разработчика не уличили в нарушении этого обязаиельства. Или уличили? 

Следствие первое:

Как написал выше и как я всё вижу -- всё дело в уважении -- больше ни в чём (есть ещё такие слова: самоуважение, неуважение, взаимоуважение)

Следствие второе:

Добавить по теме и по сути мне больше нечего. Я ушел с темы ...

 
Andrey F. Zelinsky:

После того, как Рашид опубликовал свой исторический пост:


Артём всё говорит и говорит ... о чём-то, суть бы увидеть и отметить.


А суть я лично вижу так. Одно правило и два следствия.

Правило:

Когда разработчик оформляет любую свою заявку, то он подтверждает

Я хочу выполнить данную работу и провести все расчеты по ней в данной Заявке. Обязуюсь до заключения Соглашения не вступать в контакт с Заказчиком вне рамок этой заявки - ни в сторонних мессенджерах, ни в личной переписке, ни по почте. Я понимаю и принимаю условие, что нарушитель Правил будет лишен права на выполнение заказов во Фрилансе.

Если разработчик это своё обязательство нарушил -- это одно. Но если не нарушил, то предъявлять ему это нарушение (особенно косвенно или заочно) -- как-то странно.

Насколько я понимаю, ни одного разработчика не уличили в нарушении этого обязаиельства. Или уличили? 

Следствие первое:

Как написал выше и как я всё вижу -- всё дело в уважении -- больше ни в чём (есть ещё такие слова: самоуважение, неуважение, взаимоуважение)

Следствие второе:

Добавить по теме и по сути мне больше нечего. Я ушел с темы ...

Позиция Зелинского понятна - он теперь все работы проводит мимо Фриланса. Заявки то он подает на выполнение, а вот в выполненных нет ни одной с августа. Вы скажете - "при чем здесь Лужков? А не при чем, как обычно".

Поэтому он каждый раз вылезает с защитой очередного исполнителя, который работает вне Фриланса. Особенно если на этого исполнителя пожаловался заказчик, который решил провести заказ на стороне. Он же и себя таким образом обеляет.

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