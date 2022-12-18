Запрещено договариваться с заказчиками мимо сайта? - страница 10
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Ваши 30 тоже субъективно.
Артем, я здесь, потому как меня послали сюда с СД. Здесь исповедаться по ходу надо).
Да видишь администрация решила, что обитатели Фриланса просто воры. Справится с обязанностями по администрированию Фриланса никто не может, программисты должны сами проверять работы. По мне так тут надо было просто удалить работу и предупредить заказчика о возможном нарушении правил. Для чего это шоу не понятно. Всем показывать свои трусы и рубить сук, на котором сидишь).
Ваши слова?
и это ваши:
Так вот то, что вы "поставили в заявке цену 30" и написали "сделаю" - это не значит, что готовы сделать и сделаете здесь, и за 30 - это субъективно, и вовсе не подразумевает, что вы не уйдёте на сторону когда заказчик чётко обозначил границу - 10 долларов.
Раз поставил здесь, значит и сделаю здесь, иначе зачем эта галочка? Мне надо было писать "Сделаю здесь"? Раз поставил минимум 30, значит и сделаю за 30, иначе зачем это поле в заявке? Надо было добавить "Мамой клянусь - за 30"? Может хватит уже подразумевать и начать опираться на факты?
Ваши слова?
и это ваши:
Если бы он написал "от 10" - никаких претензий к нему бы, и к исполнителям, не было. Он точную цену озвучил - ту, которую невозможно обеспечить в сервисе фриланс.
"от 10" включает в себя меньше 30. Меньше 30 по вашему можно обеспечить в сервисе фриланс? В любом случае - при чем здесь исполнители?
.. Справится с обязанностями по администрированию Фриланса никто не может ..
Да этим никто специально и не занимается. Достаточно пролистать 1-2 страницы чтобы найти торчащие на виду нарушения правил:
https://www.mql5.com/en/job/72425 nourfx2011@yahoo.com
https://www.mql5.com/en/job/72349 mihirjrathod@gmail.com
https://www.mql5.com/pt/job/71884 49 9 9145-2767 (WhatsApp)deividskype89 (Skype)
https://www.mql5.com/zh/job/72441 QQ:2291076202
https://www.mql5.com/zh/job/72388 QQ:782841157
https://www.mql5.com/zh/job/72383 (qwj55321)
Раз торчат себе спокойно, знач никто из MQ этих страниц даже не просматривает поверхностно, соблюдение этих конкретно правил им глубоко пофиг. Зачем сочиняли-то, лубопытно
Хуже бана за нарушения правил есть только бан по незнанию правил.
сначала должна быть фильтрация, потом валидация, потом санкции.
и у юзера должна быть возможность пользоваться первыми двумя этапами.
что то тут не так, сразу санкции с отсылкой к правилам.
модераторы и админы вы сами то помните наизусть свои же хотя бы правила по сервису, если помните - понимаете ли смысл заложенный там...
на сервисе можно уменьшить нагрузку на модераторов и прочие проверки если улучшить сервис в плане фильтрации и валидации..
Да этим никто специально и не занимается. Достаточно пролистать 1-2 страницы чтобы найти торчащие на виду нарушения правил:
...
Раз торчат себе спокойно, знач никто из MQ этих страниц даже не просматривает поверхностно, соблюдение этих конкретно правил им глубоко пофиг. Зачем сочиняли-то, лубопытно
Просто надо жать на Жалоба и тогда проблем не будет.
И, кстати, модераторам форума нажатые жалобы видны только за пол дня ..
Вот по первой вашей ссылке была нажатая кем-то Жалоба сегодня в 2 ночи, которая (жалоба) ушла к админам сервиса.
Просто надо жать на Жалоба и тогда проблем не будет.
И, кстати, модераторам форума нажатые жалобы видны только за пол дня ..
Вот по первой вашей ссылке была нажатая кем-то Жалоба сегодня в 2 ночи, которая (жалоба) ушла к админам сервиса.
А вообще, я думаю, что надо во Фрилансе сделать раздел рекламных объявлений.
Например, первый линк из того вашего списка линков (перевод с англ) -
"Я ищу программиста, который будет работать со мной и контактировать со мной по имейлу [приводится имейл]. Будет делать некоторую работу для нас за деньги. Работа: сделать советника для моего сайта."
То есть, сделать секцию с рекламными заявками, которые подаются сразу с оплатой сервису ... только вот кто (и сколько человек) будет тогда все эти рекламные "дела" читать, отсеивать и разбирать (а большинство в таких "рекламках" сейчас - китайцы) - тут проблема ...
Да этим никто специально и не занимается. Достаточно пролистать 1-2 страницы чтобы найти торчащие на виду нарушения правил:
https://www.mql5.com/en/job/72425 nourfx2011@yahoo.com
https://www.mql5.com/en/job/72349 mihirjrathod@gmail.com
https://www.mql5.com/pt/job/71884 49 9 9145-2767 (WhatsApp)deividskype89 (Skype)
https://www.mql5.com/zh/job/72441 QQ:2291076202
https://www.mql5.com/zh/job/72388 QQ:782841157
https://www.mql5.com/zh/job/72383 (qwj55321)
Раз торчат себе спокойно, знач никто из MQ этих страниц даже не просматривает поверхностно, соблюдение этих конкретно правил им глубоко пофиг. Зачем сочиняли-то, лубопытно
Спасибо за ссылки. Знаете, а ведь для того, чтобы была реакция на такие нарушения, про них нужно знать. Для этого и есть кнопка "Жалоба". Увидели - нажали. Это же просто. А теперь представьте сколько тем и количества текста в них, и как вы думаете, сколько времени должен потратить модератор чтобы просканировать, вручную перелистывая каждую тему, каждую страничку каждой темы, вчитаться, понять смысл и ситуацию, и принять необходимые меры по найденному нарушению... Одной жизни точно не хватит.
Но зато в скайпе мне пишут некоторые - мол:
"ты модератор, ты обязан найти и принять меры, а я - не модератор, я палец о палец не ударю чтобы вам, козлам, помочь. Это ваша обязанность, и обязанность администрации, а мы - простые пользователи - никому ничего не должны, но очень хотим быстрой реакции на нарушения, честности и справедливости, но с вас, с модераторов, такого хрен дождёшься потому, что вы там все охренели"...
Это утрированно, но смысл такой.
Потому и говорю - чтобы была нормальная, быстрая реакция, можно просто сообщить о нарушении администрации. Но люди обычно жмут туда лишь тогда, когда петух жаренный клюнет в задницу, и лишь тогда, когда их хатаскрайную позицию лично заденет ситуация.
Ув модераторы, ведь пользователям сервиса с этих 'реакций' ни холодно ни жарко, с этих правил выгоду пытается получить MQ. Но раз оно для этого ничем особо не шевелит, знач и иметь будет что подадут через кнопку 'complain'. А чтобы чаще подавали, надо чтобы вас любили или жалели, правильно? Будут вас любить фрилансеры, когда пишут 'сделаю за 30' а вам мерещится 'хочу натянуть MQ'? И это при том, что ситуацию создало отсутствие модерации в этом сервисе
---
Ваще подход не программистский, программист бы решил задачу так - добавить в 'правила' правило: "увидевший ЭТО и не нажавший кнопку банится". Тада не надо будет разбирать чего хотел фрилансер - можно банить любого открывшего страницу сервиса с любым нарушением и будет всё по правилам
Ув модераторы, ведь пользователям сервиса с этих 'реакций' ни холодно ни жарко, с этих правил выгоду пытается получить MQ. Но раз оно для этого ничем особо не шевелит, знач и иметь будет что подадут через кнопку 'complain'. А чтобы чаще подавали, надо чтобы вас любили или жалели, правильно? Будут вас любить фрилансеры, когда пишут 'сделаю за 30' а вам мерещится 'хочу натянуть MQ'? И это при том, что ситуацию создало отсутствие модерации в этом сервисе
---
Ваще подход не программистский, программист бы решил задачу так - добавить в 'правила' правило: "увидевший ЭТО и не нажавший кнопку банится". Тада не надо будет разбирать чего хотел фрилансер - можно банить любого открывшего страницу сервиса с любым нарушением и будет всё по правилам
+1
Если не справляетесь с работой, это дает вам право срывать злость на невиновных исполнителях? Цивилизованных решений ведь масса: 1)изменить правило; 2)расширить штат модераторов; 3)сменить работу, наконец.