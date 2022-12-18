Запрещено договариваться с заказчиками мимо сайта? - страница 19

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Ivan Titov #:

Ccылка на продукт -> Профиль -> Контакты ;)

У меня нет в профиле ни каких контактов.  

 
Vladimir Mametov #:

У меня нет в профиле ни каких контактов.  

Тогда так:  Ccылка на продукт -> Профиль -> Личные сообщения ->Запрос прочих контактных данных или номеров счетов.

 
Vladimir Mametov #:

У меня нет в профиле ни каких контактов.  

запрещено давать ссылку даже на свой профиль и свои продукты в mql5.com


 
Denis Nikolaev #:

запрещено давать ссылку даже на свой профиль и свои продукты в mql5.com

Заказчики и так могут видеть профиль разработчика.

Я делал заявку в один проект и заказчик написал:  "Сейчас я для тебя сделаю отдельную работу" и сделал индивидуальный заказ, хотя ранее я с ним никогда не работал и не давал ссылок на свой профиль.

 
Vladimir Mametov #:

Заказчики и так могут видеть профиль разработчика.

Я делал заявку в один проект и заказчик написал:  "Сейчас я для тебя сделаю отдельную работу" и сделал индивидуальный заказ, хотя ранее я с ним никогда не работал и не давал ссылок на свой профиль.

очень интересно

у меня тоже такое было уже 2 раза

возможно это были ошибки на сайте\ или есть какая-то утилита для поиска профиля исполнителя по видимым в заказе характеристикам исполнителя

на текущий момент вы можете сами создать заказ в фрилансе и вы не увидите профиль исполнителя до заключения соглашения

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