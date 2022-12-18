Запрещено договариваться с заказчиками мимо сайта? - страница 19
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Ccылка на продукт -> Профиль -> Контакты ;)
У меня нет в профиле ни каких контактов.
У меня нет в профиле ни каких контактов.
Тогда так: Ccылка на продукт -> Профиль -> Личные сообщения ->Запрос прочих контактных данных или номеров счетов.
У меня нет в профиле ни каких контактов.
запрещено давать ссылку даже на свой профиль и свои продукты в mql5.com
запрещено давать ссылку даже на свой профиль и свои продукты в mql5.com
Заказчики и так могут видеть профиль разработчика.
Я делал заявку в один проект и заказчик написал: "Сейчас я для тебя сделаю отдельную работу" и сделал индивидуальный заказ, хотя ранее я с ним никогда не работал и не давал ссылок на свой профиль.
Заказчики и так могут видеть профиль разработчика.
Я делал заявку в один проект и заказчик написал: "Сейчас я для тебя сделаю отдельную работу" и сделал индивидуальный заказ, хотя ранее я с ним никогда не работал и не давал ссылок на свой профиль.
очень интересно
у меня тоже такое было уже 2 раза
возможно это были ошибки на сайте\ или есть какая-то утилита для поиска профиля исполнителя по видимым в заказе характеристикам исполнителя
на текущий момент вы можете сами создать заказ в фрилансе и вы не увидите профиль исполнителя до заключения соглашения