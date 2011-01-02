Свободное творчество на тему ATC 2010
прстите, а хто за персонаж в виде охотника за лосями ?
В свободное от основных дел время наши дизайнеры решили показать свое видение картины Чемпионата. В серьезную тему был привнесен развлекательный элемент, а в ход были пущены стереотипы массовой культуры. Приятного просмотра!
И мое творчество на чемпионатную тематику:Кроссворд "Automated Trading Championship"
https://www.mql5.com/ru/users/YuraZ
Только на картинке он с ружом :-)
Пешите исчо!
Первая картинка намек на то, что сего числа мир взорвется чем-то новым?
Стиль сильно смахивает на а-ля сталкер, метро и иже с ними.
А во второй не Дядю ли Колю Юрий символизирует ;) ? Лось-то гуляет неубиенный абсолютно спокойно :) Тьфу, да там кажись совсем олень :) а не лось.
Тогда точно его самого :)
там лось. у оленя рога поменьше будут.
Вместо ружья предлагаю Калашников. Так как может потребоваться такой параметр, как скорострельность.
TheXpert:
Тьфу, да там кажись совсем олень :) а не лось.
Не каждый олень лось, и не каждый лось олень...
Но иногда, даже олени бывают лосями... Наверное, именно про этот случай и повествует полотно автора.
:)
