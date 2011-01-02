Свободное творчество на тему ATC 2010

В свободное от основных дел время наши дизайнеры решили показать свое видение картины Чемпионата. В серьезную тему был привнесен развлекательный элемент, а в ход были пущены стереотипы массовой культуры. Приятного просмотра!



 
А есть полноформатные версии постеров? Хочу распечатать в формате A4 и повесить у себя перед монитором.
 
 прстите, а хто за персонаж в виде охотника за лосями ?
 
Вы не из Гринписа ? :-))) и  вообще природу беречь нужно, а Вы тут охоту открываете )))
 
И мое творчество на чемпионатную тематику:

Кроссворд "Automated Trading Championship" 

 

 

Файлы:
Champ.zip  58 kb
 
https://www.mql5.com/ru/users/YuraZ 

Только на картинке он с ружом :-)

 

Пешите исчо!


Первая картинка намек на то, что сего числа мир взорвется чем-то новым?

Стиль сильно смахивает на а-ля сталкер, метро и иже с ними.


А во второй не Дядю ли Колю Юрий символизирует ;) ? Лось-то гуляет неубиенный абсолютно спокойно :) Тьфу, да там кажись совсем олень :) а не лось.

Тогда точно его самого :)

Так, давайте разберемся, на кого охота ведется - На лося (оленя) или на водителя джипа? :)
 

там лось. у оленя рога поменьше будут.
 

Вместо ружья предлагаю Калашников. Так как может потребоваться такой параметр, как скорострельность.

 

TheXpert:

Тьфу, да там кажись совсем олень :) а не лось.

Не каждый олень лось, и не каждый лось олень...

Но иногда, даже олени бывают лосями... Наверное, именно про этот случай и повествует полотно автора.

:)


