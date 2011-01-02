Свободное творчество на тему ATC 2010 - страница 8

Mischek:

Уже ?!, быстро же он сотню стукнул.
 

Эксперимент № 1

Цель - доказать или опровергнуть устоявшееся мнение о том , что интервью в ходе чемпионата является плохой приметой и суеверием

 

 

 

 

 
papaklass:
Какой же Вы добрый. А у кого же учиться уму разуму, если не у лидеров?
Эксперимент носит объективный характер и ни к доброте , ни к уму разуму не имеет ни малейшего отношения
 

 

 
Mischek:

Ух ты! Как символично и трогательно. Аж слеза наворачивается на мои жёсткие усы.

Жизнь трейдистов трудна и ... Ну, трудна, короче.

 

 
Mischek, просто супер!
 


 


