Свободное творчество на тему ATC 2010 - страница 11

Новый комментарий
 

Mischek: ...is over

А может, пустой бокал и пустая бутылка? :)
 

 

 

 
Mischek:
Вот и все

Хочу мой любимый смайлик на рабочий стол =)

Можно сделать размеры побольше?

 
komposter:

Хочу мой любимый смайлик на рабочий стол =)

Можно сделать размеры побольше?

Оригинал маленький. Завтра пиксели аккуратненько умножу. Зерна не будет.
 
Mischek:
Оригинал маленький. Завтра пиксели аккуратненько умножу. Зерна не будет.
Я именно об этом. Сенкс.
 
komposter:
 

1920*1200

3200*2000 

Файлы:
1920o1200sm.zip  831 kb
320062000sm.zip  5982 kb
 
bulat-latypov:

 


Тезка:))
 
Mischek:

1920*1200

3200*2000 

Вери сенкаю, смотрится шикарно.
1...456789101112
Новый комментарий