Свободное творчество на тему ATC 2010 - страница 9
Mischek, жжешь. Каждая картинка - в точку!
Первый видеоблин , не судите строго )
Экран пошырше, звук погромше
скачать
или тут , но выставляйте 720
Первый видеоблин , не судите строго )
Экран пошырше, звук погромше
Mischek, это просто супер!
Может, художественная ценность не будет претендовать на гремми, но настроение передает на 5+.
Не бросай это дело, у тебя хорошо получается.
Первый видеоблин , не судите строго )
Экран пошырше, звук погромше
скачать
или тут , но выставляйте 720
Чувак ты рулишь, может MQ задумается давать тебе некие заказы на креативную рекламу?
Вопрос не к тебе.
Так держать.
Кстати чем такие малюнки творишь?
думаю под конец чтоб подчеркнуть динамику, можно было бы добавить ускорение картинок.
Спасибо . Окончательно сводилось в ProShow Producer. За время чемпа освоил кучу всякого софта. Прекрасное времякоротание )
MQ сами с усами , Латыпову креатива не занимать. Кроме того у мну это любительщина юридически не очищенная . Делать всё с нуля , не используя что то найденное в сети это совсем другая работа