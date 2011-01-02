Свободное творчество на тему ATC 2010 - страница 9

Mischek, жжешь. Каждая картинка - в точку!

 
Спасибо )
 

 

Первый видеоблин , не судите строго ) 

Экран пошырше, звук погромше

Экран пошырше, звук погромше

Mischek, это просто супер!

Может, художественная ценность не будет претендовать на гремми, но настроение передает на 5+.

Не бросай это дело, у тебя хорошо получается.

 
Экран пошырше, звук погромше

Чувак ты рулишь, может MQ задумается давать тебе некие заказы на креативную рекламу?

Вопрос не к тебе.

Так держать.

Кстати чем такие малюнки творишь?

 
думаю под конец чтоб подчеркнуть динамику, можно было бы добавить ускорение картинок.
 
думаю под конец чтоб подчеркнуть динамику, можно было бы добавить ускорение картинок.
Типа возрастание напряжения?
 

Спасибо . Окончательно сводилось в ProShow Producer. За время чемпа освоил кучу всякого софта. Прекрасное времякоротание )

MQ сами с усами , Латыпову креатива не занимать. Кроме того у мну это любительщина юридически не очищенная . Делать всё с нуля , не используя что то найденное в сети это совсем другая работа 

