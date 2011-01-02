Свободное творчество на тему ATC 2010 - страница 4
"Лося" то подменили...
Ну раз уж свободное... Тут вот в голову взбрело... Мож визитку переделать?.. )))
Why trading robot?
Демотиватор :) . Давай еще.
таймер из LOST , хотел запустить обратный отсчет ,но проблематично , гифы больше 4 метров тут не помещаются (
12-летний норвежец Ганс Йорген Ольсен спас себя и свою сестру от рассерженного лося во время прогулки в лесу. Мальчик применил навыки, увиденные им в игре World of Warcraft. Сначала он подразнил лося, чтобы отвлечь его от сестры. Когда животное пошло за ним, он лёг на землю и притворился мёртвым — такая уловка доступна игрокам-охотникам 30-го уровня.
Источник: www.wired.com
Боевые лоси - http://www.popmech.ru/print/article/6840-rogataya-kavaleriya