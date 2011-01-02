Свободное творчество на тему ATC 2010 - страница 2
там лось. у оленя рога поменьше будут.
Там олень. У лося фигура специфическая. И с каких это пор у лося уши под рогами растут? :)
А по размеру запросто -- имхо марал какой-нить матерый.
Олень это, олень! А вот кое-кто на западе утверждает что это лось. Хмммм....
А джип это BMW. Другие мнения есть?
Кстати заметьте как джип снёс предупреждающий знак "олени (или всё-таки лоси)". В этом символизируется что трейдерам не нужны никакие знаки и предупреждения и мы смело можем охотиться на оленей (или лосей, но на западе). А может знак предупреждал "осторожно, лоси" чтобы трейдер знал где сольёт?
Тот, рогатый может и лось.. А вот охотится на них 'олень'!... )))
Всем удачи на чемпе.