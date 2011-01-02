Свободное творчество на тему ATC 2010 - страница 2

udmurt2:
там лось. у оленя рога поменьше будут.

Там олень. У лося фигура специфическая. И с каких это пор у лося уши под рогами растут? :)

А по размеру запросто -- имхо марал какой-нить матерый.

 

Олень это, олень! А вот кое-кто на западе утверждает что это лось. Хмммм....

А джип это BMW. Другие мнения есть? 

Кстати заметьте как джип снёс предупреждающий знак "олени (или всё-таки лоси)". В этом символизируется что трейдерам не нужны никакие знаки и предупреждения и мы смело можем охотиться на оленей (или лосей, но на западе). А может знак предупреждал "осторожно, лоси" чтобы трейдер знал где сольёт?

 

Тот, рогатый может и лось.. А вот охотится на них 'олень'!... )))

Всем удачи на чемпе. 

По просьбам участников сообщества к заглавному посту прикреплены обои для рабочего стола.

 
Там 100 % не лось а олень , и охотник больше похож не на Юру а на Мавроди 
 
 а можот Юра -родственник Мавроди ???
 
А может, хмм, Юра - худой Мавроди?

 

 
Mischek:

Для букв обводку надо.
 

