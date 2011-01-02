Свободное творчество на тему ATC 2010 - страница 3

Новый комментарий
 
bulat-latypov:

В свободное от основных дел время наши дизайнеры решили показать свое видение картины Чемпионата. В серьезную тему был привнесен развлекательный элемент, а в ход были пущены стереотипы массовой культуры. Приятного просмотра!



а нет что-нибудь 2560x1600 а то у меня на тридцатке пиксельность пролезает ))
 
Mischek:

Здорово!
 

Да, мне тоже понравилось.

 
SHOOTER777:
а нет что-нибудь 2560x1600 а то у меня на тридцатке пиксельность пролезает ))
Возьми у меня четыре по 15.  И пиксельность не пролезает и четыре штуки будет.;)
 

 

До конца регистрации осталось: 2 дня 9 часов 54 минуты
Зарегистрировано: 1666 участников

 

думал фотошоп а нет! 

[Удален]  



 

 

 

12345678910...12
Новый комментарий