Свободное творчество на тему ATC 2010 - страница 5

что Godzilla участвует ? прошол тесты и вы под впечатлением ?
[Удален]  
Prival:
Вообще, к Николаю будет огромная просьба (пожелание) - опубликовать статью "Эффективные алгоритмы усреднения с минимальным лагом и их использование в индикаторах и экспертах" на MQL5.
 

 

Позвольте и мне присоединиться... Выпускайте рыбок!



 

На злобу дня :-)

 

[Удален]  
Krokodil:

Это как я понимаю не допущенные или выбывшие из чемпионата? :)
 
Mischek

Выложи, плз, вот эту картинку https://www.mql5.com/ru/forum/2062/page2/#comment_22169 без текста в разрешении для обоев Рабочего стола

Оченно креативно! 

 
Коллаж :)
 
yu-sha:


1680*1050
reWalls.com_43.zip  362 kb
