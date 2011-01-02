Свободное творчество на тему ATC 2010 - страница 10

Новый комментарий
 

Mischek:

Делать всё с нуля , не используя что то найденное в сети это совсем другая работа 

Не умаляй ценности. +100500
[Удален]  

MetaQuotes Software Corp. выражает признательность Mischek'у за креативную поддержку Чемпионата Automated Trading Championship 2010. Юмор, фантазия и творческий азарт - это не может остаться незамеченным. На счет Mischek'a переведены $200 за оригинальный подход. Так держать!


 
bulat-latypov:

MetaQuotes Software Corp. выражает признательность Mischek'у за креативную поддержку Чемпионата Automated Trading Championship 2010. Юмор, фантазия и творческий азарт - это не может остаться незамеченным. На счет Mischek'a переведены $200 за оригинальный подход. Так держать!


Ай молодца!
 
bulat-latypov:

MetaQuotes Software Corp. выражает признательность Mischek'у за креативную поддержку Чемпионата Automated Trading Championship 2010. Юмор, фантазия и творческий азарт - это не может остаться незамеченным. На счет Mischek'a переведены $200 за оригинальный подход. Так держать!


Неожиданный ход. Браво!
 
bulat-latypov:

MetaQuotes Software Corp. выражает признательность Mischek'у за креативную поддержку Чемпионата Automated Trading Championship 2010. Юмор, фантазия и творческий азарт - это не может остаться незамеченным. На счет Mischek'a переведены $200 за оригинальный подход. Так держать!


Упс. Спасибо , приятно .
 

 
Mischek:

:)))  собака причём ? лучше обезьяну....
 
Warstein:
:)))  собака причём ? лучше обезьяну....
А это первое, что увидят призёры, открыв глаза после изматывающего финиша :) Типа, "вот и до тебя добралась удача", "вот и тебя я нашёл" :)
 

 
Yedelkin:
А это первое, что увидят призёры, открыв глаза после изматывающего финиша :) Типа, "вот и до тебя добралась удача", "вот и тебя я нашёл" :)
это как понять ? собака символ удачи ? :))  или победителей ждёт собачья жизнь ?...
1...3456789101112
Новый комментарий