Свободное творчество на тему ATC 2010 - страница 6

Mischek, спасибо!

 

 
Mischek:

Класс!

А можно без этой белой рамки?

 
komposter:

Класс!

Спасибо

исправил 

 

 
круто!!! с удовольствием слежу за етой веткой!!! )))))))))
 
Mischek:

Ыыы. Подпортили конечно земляки впечатление от чемпионата... Эээ всмысле земляк скорее всего.

Хотя надеюсь, другой земляк, который Vita, это ложку дегтя нивелирует.

 
TheXpert:

Ничего они (он) не подпортили. Даже наоборот - создали особый колорит старту чемпионата.
 

 
Champ2010

