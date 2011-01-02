Свободное творчество на тему ATC 2010 - страница 7

[Удален]  
VNIK:


Нужно другую надпись - Зря я поручил свои 100 млд. автомату...

Или так - Автоматические торговые системы сделают из миллиардера миллионера...

 

 
Mischek:

+1
 

 
Вроде еще не началось. Или уже.
 
Vinin:
Вроде еще не началось. Или уже.
https://championship.mql5.com/2010/ru/news/34
Отчет о заседании Жюри 14 октября 2010 года - Automated Trading Championship 2010
  • championship.mql5.com
После первой торговой недели были выявлены два участника из Белоруссии, нарушившие правило множественных регистраций. Жюри Чемпионата приняло решение о дисквалификации этих участников.
 

 

 

