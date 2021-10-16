Какой доход от фриланса? Стоит ли заморачиваться и изучать mql? - страница 9
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Это у всех так. Я вообще отказался от написания советников, и программ в которых ТЗ более 10 строк текста, с ними один вынос мозга, а выхлоп - 5 копеек.
По факту, обрезал ~90% работ.
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Самое неприятное, получить плохой отзыв или арбитраж, это стараюсь избежать всеми силами, но предпоследний заказ вышел с арбитражем по программной ошибке сайта, или его не правильной логике.
Взял заказ, мучил его весь день, обратился на форум - решение не нашли, оказалось, что терминал не умеет делать то, что нужно было. Заказчик нажал "Арбитраж"
Договорился с заказчиком сменить задание, лишь-бы не было арбитража. Сменили задание на то, что ему не могли сделать 2 недели, с его слов.
Программу отдал через несколько часов, заказчик был очень рад, ему это было нужнее, нежели тот индикатор, да и цена для него получилась меньше реальной стоимости.
Он тут-же принял задание, закрыли работу, но по итогу у меня и у него арбитраж, но ему повезло меньше - у него арбитраж проигран, для него это также печально, потому что несколько заказов и профиль верифицирован.
Мне на мои 33 работы иметь 2 арбитража - очень дурная статистика, теперь выиграть работу - сложно.
Администрация проблему решать отказалась, хотя баг со стороны логики сервиса.
Печально.
У меня один арбитраж не в мою пользу. Взял то, что выполнить технически средствами mql невозможно, считаю, что мой косяк.
Теоретически сделать можно было? Можно было. Только спасибо, я уже в начале карьеры здесь, делал за 10$ расчеты в длл, что бы как раз не получить арбитраж, мне хватило, с моим рейтингом решил, проще получить арбитраж, чем делать за копейки то, что человек хочет.
У меня один арбитраж не в мою пользу. Взял то, что выполнить технически средствами mql невозможно, считаю, что мой косяк.
Теоретически сделать можно было? Можно было. Только спасибо, я уже в начале карьеры здесь, делал за 10$ расчеты в длл, что бы как раз не получить арбитраж, мне хватило, с моим рейтингом решил, проще получить арбитраж, чем делать за копейки то, что человек хочет.
Заинтриговали, аж захотелось увидеть это задание :)
Заинтриговали, аж захотелось увидеть это задание :)
Да, а казалось что проще простого. Потому и взял работу особо не вникая.
Это я к чему, обидно конечно, ну как минимум ты/вы тут не один такой :)
Да, а казалось что проще простого. Потому и взял работу особо не вникая.
Это я к чему, обидно конечно, ну как минимум ты/вы тут не один такой :)
Вот моя работа, а казалось так просто. Благо, заказчик пошёл на уступок
Ну у меня то-то подобное. Промолчу, так как если кто поумней меня скажет, что это можно решить средствами mql, я очень расстроюсь, пусть уж буду верить что нельзя :)
Кстати, вот результат:
8 %, красным выделено. Самое важное видать.
т.е. у кого 20 работ, 12 по арбитражу и одна не в его пользу, имеет тот же рейтинг, справедливо, ничего не скажешь.
Если человек выберет меня, и 99.6 % получит то, что он хочет, без мороки с выяснением обстоятельств в арбитраже, это ничего.
Было бы справедливо, если процентное соотношение считалось как всего работ/арбитражей ( и тут важный момент, если закрывается работа по арбитражу из-за отсутствия заказчика, это не должно учитываться)
Я не чувствую, что этот рейтинг что-то значит. Раньше да. Сейчас большая часть заявок уходит кому-то другому.
Если я хочу оценить исполнителя здесь, то смотрю на соотношение персональных работ. Большинство заказчиков заказывает более одного раза. Т.е. если 20%, дело с этим разработчиком иметь не хочет большая часть людей которая делает больше одного заказа.
Обращаются повторно, значит получают то, что хотят, и для сервиса хорошо, не только в плане "копейки", но и то, что заказчик после работы не думает что-то вроде: 'Как меня угораздило сделать здесь заказ".
Ну у меня то-то подобное. Промолчу, так как если кто поумней меня скажет, что это можно решить средствами mql, я очень расстроюсь, пусть уж буду верить что нельзя :)
Я иногда люблю решать неординарные задачи, когда есть настроение и время. Хотел посмотреть, но ... увы.
Как-то работал в строительной компании, не маленькая, офиса 28 человек. Я пришёл электриком-монтажником, через 2 недели поставили бригадиром электриков. Все у меня лихо получалось, сроки сдавал на 30-40% раньше, чем это у них всегда было, стали больше выигрывать тендеров и стало больше объектов.
Как пришёл, удивило то, что с простейшей задачей они борются 3 дня, хотя там никаких сложностей нет, если подключить эрудицию и найти обход. Тех-документацию рисуют в офисе по фотографиям, а по факту мало что сходится.
Ушёл оттуда в 2013г, вернее ушли, ну или сам ушёл не выдержав всей этой суеты. Директор конторы настолько самоуверенный осёл, считал что только он прав (забыв о том, что его подымал весь офис) взял путь развития не прямо, а по диагонали, ну а крайние как всегда прорабы и бригадиры. Контора до сих пор дышит, но слабовато, кум там продвинулся с электрика до энергетика, парни перебежали к конкурентам.
Так вот к чему это, ко мне иногда до сих пор звонят и спрашивают советы, как сделать то, и как обустроить там, даже как-то неловко, но не все могут решать ребусы.
Мне нравится решить непростую задачу, ну или хотя-бы попробовать, а вы мне в этом отказали :)
Заказывать надо персонально, а не пальцем в небо. Я заказывал у Федосеева, знал по форуму, читал его статьи. Сделал за сутки , без проблем. И какие у него арбитражи, суды мне по барабану
Заказывать надо персонально, а не пальцем в небо. Я заказывал у Федосеева, знал по форуму, читал его статьи. Сделал за сутки , без проблем. И какие у него арбитражи, суды мне по барабану
Это прекрасно, ну одного Федосеева на всех не хватит.
Взял заказ, мучил его весь день, обратился на форум - решение не нашли, оказалось, что терминал не умеет делать то, что нужно было. Заказчик нажал "Арбитраж"
У меня в самой первой работе тоже получился арбитраж, из-за того что цену нужно было поменять. Тогда еще не было такого функционала. Обратились в арбитраж, но тогда нам не помогли в этом вопросе, оставили уже как есть, и отказались от закрытия по арбитражу. В итоге единица висит, но без перевеса для какой-либо стороны.
Если нормально решается вопрос, можно попросить в отзывах упомянуть, что был необдуманно выбран арбитраж, как способ сменить условие задания, а разработчик очень уступчивый и спокойно идет на компромиссы и т.д.. И потом, в переписке с потенциальным заказчиком, который боится связаться с проблемным разработчиком, ссылаться на эти отзывы. Понятно, что лишние петляния, но все равно какая-то защита на будущее будет.