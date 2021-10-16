Какой доход от фриланса? Стоит ли заморачиваться и изучать mql? - страница 11

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petrucho #:

Да нет.. Я думаю люди врут и прибедняются.. Это в природе человека

 Не обязательно.. Возможно что ТЗ непонятное и нужно разбираться, а бюджет ограничен.. Если работы мало, это не значит, что человек готов работать за еду.. (Это мое личное предположение.. как вариант :) )

 
petrucho #:

В общем такие дела господа.. Прочитал я в этой ветке жалостливые посты одной особы, вот она

https://www.mql5.com/ru/users/galina_bobro

и решил ей работу подкинуть. 

Оказалось, работой она завалена до понедельника по уши, хотя заказ мой не сложный.

Вот и верь после всего такого людям. Здесь пишет что с работой тяжело, а на деле сидит, не знает отбоя))

К слову от моего заказа она отказалась, видно дэньги ей точно не нужны!

Супер, еще ничего вам не обещала, а уже виновата. Удалила заявку с работы потому что начались неадекватные вопросы за которые можно потом схватить бан. 

Тяжело с работой? Мне нужны заказы? С чего вдруг вы такое взяли? В этом году в этой теме я точно такого не писала. И вообще не припомню чтоб была проблема взять заказ. 

[Удален]  
Sofiia Butenko #:

Супер, еще ничего вам не обещала, а уже виновата. Удалила заявку с работы потому что начались неадекватные вопросы за которые можно потом схватить бан. 

Тяжело с работой? Мне нужны заказы? С чего вдруг вы такое взяли? В этом году в этой теме я точно такого не писала. И вообще не припомню чтоб была проблема взять заказ. 

Бан вы обязательно схватите, даже не сомневайтесь. 

А главное я вывел вас на чистую воду - и заказы то у вас есть, и с работой не тяжело. И зачем вы писали в эту ветку? 

Что и требовалось доказать - врать и прибедняться!)

[Удален]  
Sofiia Butenko #:

Супер, еще ничего вам не обещала, а уже виновата. Удалила заявку с работы потому что начались неадекватные вопросы за которые можно потом схватить бан. 

Тяжело с работой? Мне нужны заказы? С чего вдруг вы такое взяли? В этом году в этой теме я точно такого не писала. И вообще не припомню чтоб была проблема взять заказ. 

И исчо, чтобы развеять ваши домыслы про неадекватные вопросы. Я вам по форме представился. Назвал свое имя и спросил как вас зовут.

Исходил из того, что имена София Бутенко и Галина Бобро разные. Так с кем же я имею дело. В чем здесь неадекватность? Галина или София? У вас разные ники здесь на форуме?

Бан бан и бан!

 
petrucho #:

В общем такие дела господа.. Прочитал я в этой ветке жалостливые посты одной особы, вот она

https://www.mql5.com/ru/users/galina_bobro

и решил ей работу подкинуть. 

Оказалось, работой она завалена до понедельника по уши, хотя заказ мой не сложный.

Вот и верь после всего такого людям. Здесь пишет что с работой тяжело, а на деле сидит, не знает отбоя))

К слову от моего заказа она отказалась, видно дэньги ей точно не нужны!


Если "заказ не сложный", сам его сделай.

И вообще не понятно, у тебя кто-то милостыню просил, чтобы ты "подкидывал"?
 
petrucho #:

А главное я вывел вас на чистую воду - и заказы то у вас есть, и с работой не тяжело. И зачем вы писали в эту ветку? 

Что и требовалось доказать - врать и прибедняться!)

и кому это надо тут? занаркоманился?

[Удален]  
Sergey Gridnev #:

Если "заказ не сложный", сам его сделай.

И вообще не понятно, у тебя кто-то милостыню просил, чтобы ты "подкидывал"?

Ты мне тут не тычь, маме своей или бабе тыкай)) Раз тебе не понятно, кругом шагом марш за понималкой. Пиши по делу, а раз нечего писать помалкивай 

[Удален]  
Fast235 #:

и кому это надо тут? занаркоманился?

Кто ты? Ты о чем пишешь? Хочешь мне нагрубить? Аяйяй как не стыдно... Позор тебе и срам умник

 
petrucho #:

Ты мне тут не тычь, маме своей или бабе тыкай)) Раз тебе не понятно, кругом шагом марш за понималкой. Пиши по делу, а раз нечего писать помалкивай 

Ты бухой что ли?
 
Vitaly Muzichenko #:

Посмотрите количество заявок во фрилансе, и количество программистов. Заявок очень мало

Все же на виду и заявок больше, чем исполнителей: вот сейчас активно 648 заявок на всех языках (не зацикливайтесь на русском языке).

Вот общая статистика- выполнено 84 426 работ, где каждая вторая - персональная:


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