Какой доход от фриланса? Стоит ли заморачиваться и изучать mql? - страница 11
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Да нет.. Я думаю люди врут и прибедняются.. Это в природе человека
Не обязательно.. Возможно что ТЗ непонятное и нужно разбираться, а бюджет ограничен.. Если работы мало, это не значит, что человек готов работать за еду.. (Это мое личное предположение.. как вариант :) )
В общем такие дела господа.. Прочитал я в этой ветке жалостливые посты одной особы, вот она
https://www.mql5.com/ru/users/galina_bobro
и решил ей работу подкинуть.
Оказалось, работой она завалена до понедельника по уши, хотя заказ мой не сложный.
Вот и верь после всего такого людям. Здесь пишет что с работой тяжело, а на деле сидит, не знает отбоя))
К слову от моего заказа она отказалась, видно дэньги ей точно не нужны!
Супер, еще ничего вам не обещала, а уже виновата. Удалила заявку с работы потому что начались неадекватные вопросы за которые можно потом схватить бан.
Тяжело с работой? Мне нужны заказы? С чего вдруг вы такое взяли? В этом году в этой теме я точно такого не писала. И вообще не припомню чтоб была проблема взять заказ.
Супер, еще ничего вам не обещала, а уже виновата. Удалила заявку с работы потому что начались неадекватные вопросы за которые можно потом схватить бан.
Тяжело с работой? Мне нужны заказы? С чего вдруг вы такое взяли? В этом году в этой теме я точно такого не писала. И вообще не припомню чтоб была проблема взять заказ.
Бан вы обязательно схватите, даже не сомневайтесь.
А главное я вывел вас на чистую воду - и заказы то у вас есть, и с работой не тяжело. И зачем вы писали в эту ветку?
Что и требовалось доказать - врать и прибедняться!)
Супер, еще ничего вам не обещала, а уже виновата. Удалила заявку с работы потому что начались неадекватные вопросы за которые можно потом схватить бан.
Тяжело с работой? Мне нужны заказы? С чего вдруг вы такое взяли? В этом году в этой теме я точно такого не писала. И вообще не припомню чтоб была проблема взять заказ.
И исчо, чтобы развеять ваши домыслы про неадекватные вопросы. Я вам по форме представился. Назвал свое имя и спросил как вас зовут.
Исходил из того, что имена София Бутенко и Галина Бобро разные. Так с кем же я имею дело. В чем здесь неадекватность? Галина или София? У вас разные ники здесь на форуме?
Бан бан и бан!
В общем такие дела господа.. Прочитал я в этой ветке жалостливые посты одной особы, вот она
https://www.mql5.com/ru/users/galina_bobro
и решил ей работу подкинуть.
Оказалось, работой она завалена до понедельника по уши, хотя заказ мой не сложный.
Вот и верь после всего такого людям. Здесь пишет что с работой тяжело, а на деле сидит, не знает отбоя))
К слову от моего заказа она отказалась, видно дэньги ей точно не нужны!
А главное я вывел вас на чистую воду - и заказы то у вас есть, и с работой не тяжело. И зачем вы писали в эту ветку?
Что и требовалось доказать - врать и прибедняться!)
и кому это надо тут? занаркоманился?
Ты мне тут не тычь, маме своей или бабе тыкай)) Раз тебе не понятно, кругом шагом марш за понималкой. Пиши по делу, а раз нечего писать помалкивай
и кому это надо тут? занаркоманился?
Кто ты? Ты о чем пишешь? Хочешь мне нагрубить? Аяйяй как не стыдно... Позор тебе и срам умник
Ты мне тут не тычь, маме своей или бабе тыкай)) Раз тебе не понятно, кругом шагом марш за понималкой. Пиши по делу, а раз нечего писать помалкивай
Посмотрите количество заявок во фрилансе, и количество программистов. Заявок очень мало
Все же на виду и заявок больше, чем исполнителей: вот сейчас активно 648 заявок на всех языках (не зацикливайтесь на русском языке).
Вот общая статистика- выполнено 84 426 работ, где каждая вторая - персональная: