Какой доход от фриланса? Стоит ли заморачиваться и изучать mql? - страница 8
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Вот период становления.
Цены смешные.
Есть места , где еще нет интернета и компьютеров - ( фрилансерам нужно перекреститься ), где можно на 1$ прожить несколько дней.
Для них эти цены просто богатство, все эти цены отрегулирует рынок.
Что бы не так сильно смеялись - простой расчет.
15 минут = 5$ , 4 часа = 5$ , 47 минут = 3$ , Возьмем самый оптимистичный вариант.
Если зарабатывать с такой скоростью - за день( 8 ЧАСОВ) выходит: (8*60)/15 * 5 = 160$ , 160$ в день ( по курсу 56) = 8960р в день * 24 = 215040 руб
Из нас многие получают 215040 руб в месяц ?
ну типа, заказали робота, вы протестировали, а там грааль ))
вопрос программистам: заказывали ли когда-нибудь граали?)
ну типа, заказали робота, вы протестировали, а там грааль ))
Сделал очень много работ, не через фриланс, в лучшем случае было на пределе самоокупаемости. В принципе, я сразу вижу, будет ли точно выхлоп. То есть у меня башня не суперкомпьютер, но интуиция развита и есть опыт. Я могу предугадать, когда выхлопа не будет.
Но надежда умирает последней, берусь за работы, вдруг среди г**на сверкнет алмаз ))
Sofiia Butenko #:
Минусы - конечно же работа с кучей заказчиков в которых совершенно разные взгляды и много занимает времени не коддинг, а общение и рассмотрение ТЗ. Именно поэтому собираюсь отходить от фриланса.
Ну что София, вижу что за 4 года Вы так и не отошли от фриланса.
На фрилансе денег в несколько раз меньше чем в компании по найму, что людей держит на фрилансе?
Ну что София, вижу что за 4 года Вы так и не отошли от фриланса.
На фрилансе денег в несколько раз меньше чем в компании по найму, что людей держит на фрилансе?
Можете посчитать мой доход от фриланса за последние месяцы и поймете насколько отошла.
Держит то что хочу реализовать еще несколько проектов. Некоторые уже запустила, но аудитории пока нет. Фриланс позволяет найти деньги когда они нужны и не работать в остальное время.
Недавно смотрел небольшое видео "Откровенно про фриланс". 80% точно также и у меня последние пару лет.
Это у всех так. Я вообще отказался от написания советников, и программ в которых ТЗ более 10 строк текста, с ними один вынос мозга, а выхлоп - 5 копеек.
По факту, обрезал ~90% работ.
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Самое неприятное, получить плохой отзыв или арбитраж, это стараюсь избежать всеми силами, но предпоследний заказ вышел с арбитражем по программной ошибке сайта, или его не правильной логике.
Взял заказ, мучил его весь день, обратился на форум - решение не нашли, оказалось, что терминал не умеет делать то, что нужно было. Заказчик нажал "Арбитраж"
Договорился с заказчиком сменить задание, лишь-бы не было арбитража. Сменили задание на то, что ему не могли сделать 2 недели, с его слов.
Программу отдал через несколько часов, заказчик был очень рад, ему это было нужнее, нежели тот индикатор, да и цена для него получилась меньше реальной стоимости.
Он тут-же принял задание, закрыли работу, но по итогу у меня и у него арбитраж, но ему повезло меньше - у него арбитраж проигран, для него это также печально, потому что несколько заказов и профиль верифицирован.
Мне на мои 33 работы иметь 2 арбитража - очень дурная статистика, теперь выиграть работу - сложно.
Администрация проблему решать отказалась, хотя баг со стороны логики сервиса.
Печально.
Самое неприятное, получить плохой отзыв или арбитраж, это стараюсь избежать всеми силами, но предпоследний заказ вышел с арбитражем по программной ошибке сайта, или его не правильной логике.
Наплевать на арбитраж или плохие отзывы, их все равно никто с новых заказчиков не увидит.
Но реально раздражает что я жду своих копеек (40$-комиссия) с 20 сентября. У заказчика вдруг появились дела на три дня, как он написал. Ну ок еще, хотя странно что работу требуют в срок, а проверку когда ни будь, но ладно. И так он уехал и не приехал. И арбитраж вообще никак не продвигается с 28 числа. Ко всему этому еще портится статистика работ (сроки) и у меня висит загрузка - 3-4 таких пропажи и всё, работы брать совсем не смогу.
Наплевать на арбитраж или плохие отзывы, их все равно никто с новых заказчиков не увидит.
Но реально раздражает что я жду своих копеек (40$-комиссия) с 20 сентября. У заказчика вдруг появились дела на три дня, как он написал. Ну ок еще, хотя странно что работу требуют в срок, а проверку когда ни будь, но ладно. И так он уехал и не приехал. И арбитраж вообще никак не продвигается с 28 числа. Ко всему этому еще портится статистика работ (сроки) и у меня висит загрузка - 3-4 таких пропажи и всё, работы брать совсем не смогу.
Что значит не увидит, мне уже написали когда был 1 арбитраж
. И так он уехал и не приехал.
Обычно такие при обсуждении работы - редко отвечают. Раз в сутки а то и в несколько дней. Если заключить соглашение, то как пить дать пропадет.. надо на этапе обсуждения отсеивать..