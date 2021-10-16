Какой доход от фриланса? Стоит ли заморачиваться и изучать mql? - страница 12

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petrucho #:

Бан вы обязательно схватите, даже не сомневайтесь. 

А главное я вывел вас на чистую воду - и заказы то у вас есть, и с работой не тяжело. И зачем вы писали в эту ветку? 

Что и требовалось доказать - врать и прибедняться!)

Думаю, всем достаточно уже этих ваших "тайн, расследований и следствий", взявшихся ни с того, ни с сего, и никому здесь не нужных.

А вообще - некорректно вываливать на общее обозрение обсуждение людей. Некрасиво выглядело.

Если человек сменил ник, имя, фамилию, и т.п., то всё это делается с ведома администрации. Здесь нет тех чёрных кошек, которыми вы хотели всех напугать.

Прошу прекратить развитие темы.

 
Renat Fatkhullin #:

Все же на виду и заявок больше, чем исполнителей: вот сейчас активно 648 заявок на всех языках (не зацикливайтесь на русском языке).

Вот общая статистика- выполнено 84 426 работ, где каждая вторая - персональная:

Renat, куда нужно нажать, чтобы увидеть эту статистику?


 
Vasiliy Pushkaryov #:
Согласен. Лучше бы такую информацию им сервис предоставлял. Да и нам не мешало бы побольше видеть информации о заказчиках.

Так в отзывах бывает пишут имя заказчика, автоматом так не сделать. 


 
Renat Fatkhullin #:

(не зацикливайтесь на русском языке).

Уведомления на почту (о новых темах, работах, статьях) работают только для одного языка. Это недоработка.

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