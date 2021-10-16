Какой доход от фриланса? Стоит ли заморачиваться и изучать mql?
100 $ в месяц + немерено потраченного времени. Как по мне, фриланс это бесполезная трата времени.
Я сам фрилансю от случая к случаю. Но если ставить это дело на коммерческие рельсы, надо сразу озаботится сбором коллекции code snippets, чтобы клепать программы на автомате, минимально включая творчество. То есть это будет тупое ремесло, лучше торговать пирожками ))
Еще убивают неадекватные клиенты, на некоторых уходит больше времени, чем на сам кодинг.
А в целом согласен с Евгением, тупая трата времени своей бесценной жизни.
Пишите ТС для себя сначала
Вот это верно
Кто-то вообще за еду работал :)
На хлебушек и макароны хватит, про мясо нужно будет забыть.
На хлебушек и макароны хватит, про мясо нужно будет забыть.
Ну, а че?
вольные хлеба они такие )
В наше время,когда рынок услуг перенасыщен множеством мастеров на все руки, считаю стартовать в этой сфере не целесообразно.
Как по мне,лучше научиться для себя и делать советников и роботов для себя, по крайней мере мне этих знаний очень не хватает и приходится неделю-две вручную тестить свои предположения, хотя со знанием языка,на это уходило бы 1-2 дня.
Имею, на мой взгляд, неплохой опыт и в С++, и в MQL, периодически помогаю новичкам, которые хотят не просто "нахаляву сделать", а реально разобраться.
Но фрилансить - не вижу смысла.
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Как много можно заработать в месяц во фрилансе? Если ты среднестатистический программист.
И стоит ли заморачиваться и тратить время на изучение/практику mql, чтобы потом податься в эту сферу? Если время есть только в субботу и воскресенье. Ну, и немного вечером