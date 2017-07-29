Кто торгует руками? - страница 7
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я торгую, тк робота написать под мою систему сложно а может и не возможно было бы.
Вот сегодня натолкнулся на мнение, которое так-же где высказывал.
Так что без роботов в "наше время" совсем плохо.
Вот сегодня натолкнулся на мнение, которое так-же где высказывал.
Так что без роботов в "наше время" совсем плохо.
Сколько людей столько и мнений. Одни говорят без роботов никак. Другие говорят, я руками всегда больше заработаю. А третьи говорят, что по моей ТС сделать робота не возможно. А четвёртые говорят, что у меня работают роботы, но чтобы не было скучно, я ещё и руками приторговываю.
Я сейчас вообще руками не торгую.
Сегодня заглянул в робота, в которого смотрю только после закрытия рынка в пятницу, заглянул ради спортивного интереса так-как рынок планирует быть волатильным. После того как открыл терминал, сразу захотелось влезть в работу бота руками. В общем он торгует лучше сам, чем если-бы Я влазил туда руками (пройдено уже). У него есть одно неоспоримое преимущество - нет эмоций, и всё делает по чётко поставленной задаче.
Если у человека нет робота, то он будет утверждать что это зло. Если когда-то слил счёт Иланом, то будет утверждать что роботы сливают. Вот отсюда и мнения. Если не получается у "тебя", то это не повод утверждать, что это сделать невозможно.
Абсолютное большинство трейдеров нарушают правила работы, или не имеют в своем распоряжение работающую тактику, в результате чего обладают низкой эффективностью работы на рынке в лучшем случае, в худшем - потеря депозита.
Поэтому роботы работают в разы стабильнее, так-как не нарушают торговый план.
Я торгую в основном руками.
Я торгую роботом, но также часто и руками, в основном на демке, хотя есть центовик на реале, именно для ручной торговли. Спросите зачем? А при ручной торговле часто всплывают закономерности, которые иначе никак не поймать. Да и чутье надо развивать ))
Вот сегодня натолкнулся на мнение, которое так-же где высказывал.
Так что без роботов в "наше время" совсем плохо.
Например, я сейчас разрабатываю локирующую систему по закрытию в безубыток зависших ордеров при пробое. Алгоритм есть, но руками я просто не успеваю все рассчитать и манипулировать локами. Чисто физически не успеваю. А робот успеет.
Абсолютное большинство трейдеров нарушают правила работы, или не имеют в своем распоряжение работающую тактику, в результате чего обладают низкой эффективностью работы на рынке в лучшем случае, в худшем - потеря депозита.
Поэтому роботы работают в разы стабильнее, так-как не нарушают торговый план.
Робот на VPS ?
Нет
Виталий, могу порекомендовать бесплатный Амазон на год, отлично держит 2-3 робота средней тяжести и реально бесплатен. Нужна кредитка, снимут $2 при регистрации, потом вернут. Можно задать много точек физического расположения сервера, у меня сейчас пинг до сервера ДЦ 6 мс, у VPS MQ столько же, на одном дата-центре сидим.