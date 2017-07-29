Кто торгует руками? - страница 3
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Скальпинг на Форекс невозможен.
Читаем - https://ru.wikipedia.org/wiki/Скальпинг
Во блин, торгую скальппингом года 3-4, а не знал! Спасибо, что просветил, пошел устраиваться грузчиком в магаз ))
Во блин, торгую скальппингом года 3-4, а не знал! Спасибо, что просветил, пошел устраиваться грузчиком в магаз ))
Это не скальпинг. Это краткосрочка или еще что-то.Главное прибыль, а не то как это называется.))
Определение скальпинга в вики абсолютно мутное. А в принципе без разницы, как называется.
Определение скальпинга в вики абсолютно мутное. А в принципе без разницы, как называется.
Сколько не пробовал параллельно обыграть свою АТС вручную, не получилось ни разу.
Легко доказать самому себе. Только остаётся проверить.
Сколько не пробовал параллельно обыграть свою АТС вручную, не получилось ни разу.
Легко доказать самому себе. Только остаётся проверить.
Рынок 2 дня в вялом флете, у меня скальпер почти не открывает сделки. Пришлось повысить чувствительность, наверное, это можно отнести к ручному вмешательству.
Это не скальпинг. Это краткосрочка или еще что-то.Главное прибыль, а не то как это называется.))
во во...я об этом уже давно твержу...на форексе нет скальпинга...воистину так..
вот здесь тоже дисскусия об этом
https://www.mql5.com/ru/forum/203172
по теме торговли руками:
я торгую.....
может быть мой стиль торговля и не уникален, но по крайней мере я нигде никогда не слышал о таком подходе...так что пока это мое ноу хау...
и торговля настолько замороченная и в ней так много нюансов, при чем без единого индикатора(я этим не хвастаюсь, просто не использую), что мне не представляется возможным все это закодить, хотя и умею программить немного...
во во...я об этом уже давно твержу...на форексе нет скальпинга...воистину так..
вот здесь тоже дисскусия об этом
https://www.mql5.com/ru/forum/203172
Если вы просидели неделю в позиции и получили 3пп и получив 3пп за пол минуты есть огромнейшая разница. Подумайте над элементарными вопросами. В одном и другом случае пипсовка, а разница огромная.
П.С. Может общими усилиями сделаем сами формулировку пипсовки?
Если вы просидели неделю в позиции и получили 3пп и получив 3пп за пол минуты есть огромнейшая разница. Подумайте над элементарными вопросами. В одном и другом случае пипсовка, а разница огромная.
П.С. Может общими усилиями сделаем сами формулировку пипсовки?
Термины вроде придумали ещё до нас, только сейчас вошло в моду их перекручивать