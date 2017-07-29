Кто торгует руками? - страница 3

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Yuriy Asaulenko:

Скальпинг на Форекс невозможен. 

Читаем - https://ru.wikipedia.org/wiki/Скальпинг


Во блин, торгую скальппингом года 3-4, а не знал! Спасибо, что просветил, пошел устраиваться грузчиком в магаз ))
 
Alexey Volchanskiy:

Во блин, торгую скальппингом года 3-4, а не знал! Спасибо, что просветил, пошел устраиваться грузчиком в магаз ))
Это не скальпинг. Это краткосрочка или еще что-то.Главное прибыль, а не то как это называется.))
 
Yuriy Asaulenko:
Это не скальпинг. Это краткосрочка или еще что-то.Главное прибыль, а не то как это называется.))

Определение скальпинга в вики абсолютно мутное. А в принципе без разницы, как называется.
 
Alexey Volchanskiy:

Определение скальпинга в вики абсолютно мутное. А в принципе без разницы, как называется.
В общем, да, мутноватое. Более точного сходу не нашел.
 

Сколько не пробовал параллельно обыграть свою АТС вручную, не получилось ни разу.

Легко доказать самому себе. Только остаётся проверить.

 
Uladzimir Izerski:

Сколько не пробовал параллельно обыграть свою АТС вручную, не получилось ни разу.

Легко доказать самому себе. Только остаётся проверить.


Рынок 2 дня в вялом флете, у меня скальпер почти не открывает сделки. Пришлось повысить чувствительность, наверное, это можно отнести к ручному вмешательству. 
 
Yuriy Asaulenko:
Это не скальпинг. Это краткосрочка или еще что-то.Главное прибыль, а не то как это называется.))


во во...я об этом уже давно твержу...на форексе нет скальпинга...воистину так..

вот здесь тоже дисскусия об этом
https://www.mql5.com/ru/forum/203172

Обучение трейдингу у Александра Лукьянова.
Обучение трейдингу у Александра Лукьянова.
  • 2017.06.04
  • www.mql5.com
Здравствуйте! Кто-нибудь проходил обучение у Александра Лукьянова? Хочется услышать живой отзыв...
 

по теме торговли руками:

я торгую.....

может быть мой стиль торговля и не уникален, но по крайней мере я нигде никогда не слышал о таком подходе...так что пока это мое ноу хау...

и торговля настолько замороченная и в ней так много нюансов, при чем без единого индикатора(я этим не хвастаюсь, просто не использую), что мне не представляется возможным все это закодить, хотя и умею программить немного...

 
nowi:


во во...я об этом уже давно твержу...на форексе нет скальпинга...воистину так..

вот здесь тоже дисскусия об этом
https://www.mql5.com/ru/forum/203172


Если вы просидели неделю в позиции и получили 3пп и получив 3пп за пол минуты есть огромнейшая разница. Подумайте над элементарными вопросами. В одном и другом случае пипсовка, а разница огромная.

П.С. Может общими усилиями сделаем сами формулировку пипсовки?

 
Uladzimir Izerski:


Если вы просидели неделю в позиции и получили 3пп и получив 3пп за пол минуты есть огромнейшая разница. Подумайте над элементарными вопросами. В одном и другом случае пипсовка, а разница огромная.

П.С. Может общими усилиями сделаем сами формулировку пипсовки?

Термины вроде придумали ещё до нас, только сейчас вошло в моду их перекручивать


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