Кто торгует руками? - страница 6

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Uladzimir Izerski:

После коли 60 копеек у тебя осталось. Это видно на графиках.

А в историю посмотреть не?


 
Vitaly Muzichenko:

А в историю посмотреть не?



Списали ему 41к и остальные слил через 2 недели. Еще и должен остался 383,69.

10910102012-02-28 21:07:00balance-383.69(1)
 
Вот вроде человек даже свои продукты выставляет. Наверно сам их пишет. В конкурсе программистов собирается участвовать. А в простом мониторинге разобраться не может.
Ну я открою тайну! Когда зачисляется депозит то отображается балансовая операция с положительным числом, а когда списываются со счета - отрицательное число.
Ты лучше расскажи, как ты с такими супераналитическими способностями на мониторинг то зашел ? 
 
Alexey Volchanskiy:

Во блин, торгую скальппингом года 3-4, а не знал! Спасибо, что просветил, пошел устраиваться грузчиком в магаз ))

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))+1000
 
Petros Shatakhtsyan:
Как только разработчики сумеют запрограммировать то, что можно делать руками, с этого момента Форекс перестанет существовать.

Скорее начнет еще больше процветать.  
 
Yuriy Zaytsev:

Скорее начнет еще больше процветать.  

Согласен, войны роботов и сейчас вовсю идут, а в таком случае начнется первая мировая роботов. Сколько там процент роботов на биржах? Вроде больше 80% уже
 
Alexey Volchanskiy:

Согласен, войны роботов и сейчас вовсю идут, а в таком случае начнется первая мировая роботов. Сколько там процент роботов на биржах? Вроде больше 80% уже
офигеть...
 
tuma_news:
офигеть...

Я видел график процента роботов по годам на какой-то из американских бирж. Там такая плавно нарастающая кривая, не парабола конечно, но и не прямая линия. Кстати, недавно было в новостях, на какой-то амеровской бирже закрыли яму, теперь все торги чисто электронные.
 
Dmitiry Ananiev:

Тема в принципе в другом. Не видел ни одного трейдера который бы руками достиг бы хоть какого нибудь приличного результата.

Я торгую в основном руками.
 
Комбинатор:
Я торгую в основном руками.
Классный программист не смог создать хорошего прибыльного советника? А некоторые не умеющие программировать мечтают, вот научусь программировать, тогда все деньги мои будут.)
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