Кто торгует руками? - страница 6
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После коли 60 копеек у тебя осталось. Это видно на графиках.
А в историю посмотреть не?
А в историю посмотреть не?
Списали ему 41к и остальные слил через 2 недели. Еще и должен остался 383,69.
Ну я открою тайну! Когда зачисляется депозит то отображается балансовая операция с положительным числом, а когда списываются со счета - отрицательное число.
Ты лучше расскажи, как ты с такими супераналитическими способностями на мониторинг то зашел ?
Во блин, торгую скальппингом года 3-4, а не знал! Спасибо, что просветил, пошел устраиваться грузчиком в магаз ))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))+1000
Как только разработчики сумеют запрограммировать то, что можно делать руками, с этого момента Форекс перестанет существовать.
Скорее начнет еще больше процветать.
Скорее начнет еще больше процветать.
Согласен, войны роботов и сейчас вовсю идут, а в таком случае начнется первая мировая роботов. Сколько там процент роботов на биржах? Вроде больше 80% уже
Согласен, войны роботов и сейчас вовсю идут, а в таком случае начнется первая мировая роботов. Сколько там процент роботов на биржах? Вроде больше 80% уже
офигеть...
Я видел график процента роботов по годам на какой-то из американских бирж. Там такая плавно нарастающая кривая, не парабола конечно, но и не прямая линия. Кстати, недавно было в новостях, на какой-то амеровской бирже закрыли яму, теперь все торги чисто электронные.
Тема в принципе в другом. Не видел ни одного трейдера который бы руками достиг бы хоть какого нибудь приличного результата.
Я торгую в основном руками.