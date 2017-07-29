Кто торгует руками? - страница 4
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Термины вроде придумали ещё до нас, только сейчас вошло в моду их перекручивать
Вам намекнул, а вы не уловили, пипсы без времени ничто. Голова не только для того, чтобы кушать и пить пиво).
Вам намекнул, а вы не уловили, пипсы без времени ничто. Голова не только для того, чтобы кушать и пить пиво).
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Вам намекнул, а вы не уловили, пипсы без времени ничто. Голова не только для того, чтобы кушать и пить пиво).
Знаете, когда Я слышу выражение "маленькая прибыльность", то всегда хочется спросить, насколько это хуже, чем "большой слив", но никогда это не спрашиваю.
Пипсовка и заключается в том, что бы получить прибыль, а не большой убыток. Большой убыток получают средне- долгосрочники, а также новички.
Человек не робот, чтобы все время торговать. Это вы всё время рассказываете, как заработали в ночное время.
Единственное место, где я что-то пишу, то это только здесь, на этом ресурсе.
Так я не только рассказываю, я могу и мониторингом это подтвердить. И не для того чтобы похвастаться. Вселяю в новичков уверенность, что так сможет каждый, если будет четко следовать стратегии! А вот подтвердить что ассоциативное мышление помогает заработать на форексе, без определенных доказательств - пустой треп.
Ну кстати известная стратегия черепах тоже имеет четкие правила и до сих пор приносит прибыль.Где то в кодобазе видел реализацию.
Так я не только рассказываю, я могу и мониторингом это подтвердить. И не для того чтобы похвастаться. Вселяю в новичков уверенность, что так сможет каждый, если будет четко следовать стратегии! А вот подтвердить что ассоциативное мышление помогает заработать на форексе, без определенных доказательств - пустой треп.
Ну кстати известная стратегия черепах тоже имеет четкие правила и до сих пор приносит прибыль.Где то в кодобазе видел реализацию.
Там всего 2 страницы реал и вашей фамилии и близко нет.
Так я не только рассказываю, я могу и мониторингом это подтвердить. И не для того чтобы похвастаться. Вселяю в новичков уверенность, что так сможет каждый, если будет четко следовать стратегии! А вот подтвердить что ассоциативное мышление помогает заработать на форексе, без определенных доказательств - пустой треп.
Ну кстати известная стратегия черепах тоже имеет четкие правила и до сих пор приносит прибыль.Где то в кодобазе видел реализацию.
А ссылка куда, на людей посмотреть?
Может вам еще и скрины с webmoney показать о выплате денег ? Фото квартиры и машины тоже интересует ?
Тема в принципе в другом. Не видел ни одного трейдера который бы руками достиг бы хоть какого нибудь приличного результата. Посмотрите рейтинги Паммов с приличной доходностью Длительная приличная доходность в несколько тысяч процентов в основном реализована с помощью роботов.
Это для тех кто сомневается что это мой мониторинг
Может вам еще и скрины с webmoney показать о выплате денег ?
http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=36439&lang=ru
В таком виде более понятно ?