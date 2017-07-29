Кто торгует руками? - страница 4

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Vitaly Muzichenko:

Термины вроде придумали ещё до нас, только сейчас вошло в моду их перекручивать



Вам намекнул, а вы не уловили, пипсы без времени ничто. Голова не только для того, чтобы кушать и пить пиво).  
 
Uladzimir Izerski:

Вам намекнул, а вы не уловили, пипсы без времени ничто. Голова не только для того, чтобы кушать и пить пиво).  

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Uladzimir Izerski:

Вам намекнул, а вы не уловили, пипсы без времени ничто. Голова не только для того, чтобы кушать и пить пиво).  
Знаете, когда Я слышу выражение "маленькая прибыльность", то всегда хочется спросить, насколько это хуже, чем "большой слив", но никогда это не спрашиваю.
 
Vitaly Muzichenko:
Знаете, когда Я слышу выражение "маленькая прибыльность", то всегда хочется спросить, насколько это хуже, чем "большой слив", но никогда это не спрашиваю.

Пипсовка и заключается в том, что бы получить прибыль, а не большой убыток. Большой убыток получают средне- долгосрочники,  а также новички.  
 
Petros Shatakhtsyan:


Человек не робот, чтобы все время торговать. Это вы  всё время рассказываете, как заработали в ночное время.

Единственное место, где я что-то пишу, то это только здесь, на этом ресурсе.


Так я не только рассказываю, я могу и мониторингом это подтвердить. И не для того чтобы похвастаться. Вселяю в новичков уверенность, что так сможет каждый, если будет четко следовать стратегии! А вот подтвердить что ассоциативное мышление помогает заработать на форексе, без определенных доказательств - пустой треп.

Ну кстати известная стратегия черепах тоже имеет четкие правила и до сих пор приносит прибыль.Где то в кодобазе видел реализацию. 

 
Dmitiry Ananiev:


Так я не только рассказываю, я могу и мониторингом это подтвердить. И не для того чтобы похвастаться. Вселяю в новичков уверенность, что так сможет каждый, если будет четко следовать стратегии! А вот подтвердить что ассоциативное мышление помогает заработать на форексе, без определенных доказательств - пустой треп.

Ну кстати известная стратегия черепах тоже имеет четкие правила и до сих пор приносит прибыль.Где то в кодобазе видел реализацию. 


Там всего 2 страницы реал и вашей фамилии и близко  нет.
 
Dmitiry Ananiev:


Так я не только рассказываю, я могу и мониторингом это подтвердить. И не для того чтобы похвастаться. Вселяю в новичков уверенность, что так сможет каждый, если будет четко следовать стратегии! А вот подтвердить что ассоциативное мышление помогает заработать на форексе, без определенных доказательств - пустой треп.

Ну кстати известная стратегия черепах тоже имеет четкие правила и до сих пор приносит прибыль.Где то в кодобазе видел реализацию. 


А ссылка куда, на людей посмотреть?
 

Может вам еще и скрины с webmoney показать о выплате денег ? Фото квартиры и машины тоже интересует ? 

Тема в принципе в другом. Не видел ни одного трейдера который бы руками достиг бы хоть какого нибудь приличного результата. Посмотрите рейтинги Паммов с приличной доходностью Длительная приличная доходность в несколько тысяч процентов в основном реализована с помощью роботов. 
Это для тех кто сомневается что это мой мониторинг

скрин логина
 
Dmitiry Ananiev:

Может вам еще и скрины с webmoney показать о выплате денег ? 

Достаточно будет мониторинга с Оникса. 
 

http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=36439&lang=ru

В таком виде более понятно ? 

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