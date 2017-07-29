Кто торгует руками? - страница 10
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По моей стратегии очень сложно написать советника ! Но на текущий момент мы этим заняты! Но то, что робот торговать меня не научит это факт! И рынок робот не видит!
Всё это от того, что у вашего робота отсутствуют глаза. Надо две дырки там сделать, чтобы он видел.
Придет время, когда будет не ОЗУ в виде микро чипа, а биологическая память, куда можно скопировать содержание вашего мозга и сознания.
Вот и она будет работать совместно с экспертом. И тогда придет конец Форексу :)
Почему же? Ведь сейчас есть трейдеры, торгующие на полуавтомате, успешные и сливаторы. Они вполне биологические. Но на форексе это никак не сказывается.
По моей стратегии очень сложно написать советника ! Но на текущий момент мы этим заняты! Но то, что робот торговать меня не научит это факт! И рынок робот не видит!
Как раз таки робот и может вас научить торговать.
Там где вы не откроете сделку, он её откроет, после получения прибыли/убытка можно проанализировать входы. Если торгуете руками, то такой анализ уже сделать не получится.
Был у меня демо-счет от MQ для отработки алгоритмов, открыт 3 недели назад. За все время вырастит профит менее, чем на 1%, так как вообще об этом не думал, сам собой попутно подрос.
А тут в связи с этой веткой решил в свободное время потренироваться руками, а то все ругаю ручную торговлю, но тем не менее люблю потренироваться.
Счет сдуру открыл на $100000, это MQ предлагает от щедрот, а мне было все равно. Поэтому заходил очень большими лотами, чтобы загрузить депозит
Итак, за 2 дня +27% по балансу, по средствам меньше, лень считать. Сигнал демо, так что кину ссылку.
https://www.mql5.com/ru/signals/310652
Это я к чему? Можно и руками торговать, но отнимает время и внимание.
Был у меня демо-счет от MQ для отработки алгоритмов, открыт 3 недели назад. За все время вырастит профит менее, чем на 1%, так как вообще об этом не думал, сам собой попутно подрос.
А тут в связи с этой веткой решил в свободное время потренироваться руками, а то все ругаю ручную торговлю, но тем не менее люблю потренироваться.
Счет сдуру открыл на $100000, это MQ предлагает от щедрот, а мне было все равно. Поэтому заходил очень большими лотами, чтобы загрузить депозит
Итак, за 2 дня +27% по балансу, по средствам меньше, лень считать. Сигнал демо, так что кину ссылку.
https://www.mql5.com/ru/signals/310652
Это я к чему? Можно и руками торговать, но отнимает время и внимание.
а бывало так у вас, что как бы вы не старались, алгоритм не впихивается в код и каждый код видется обрезанной примитивной версией общей стратегии...ибо алгоритм слишком скользкий или мудреный или слишком много субъективных моментов, много интуиции и тд...?
или может если это так то это и не алгоритм вовсе а просто набор интуитивных нечетких правил не имеющих конкретики...
а бывало так у вас, что как бы вы не старались, алгоритм не впихивается в код и каждый код видется обрезанной примитивной версией общей стратегии...ибо алгоритм слишком скользкий или мудреный или слишком много субъективных моментов, много интуиции и тд...?
или может если это так то это и не алгоритм вовсе а просто набор интуитивных нечетких правил не имеющих конкретики...
Да у меня и сейчас так есть. Доработкам скальпера конца-края не видно. Поторгую вот так руками, что-то для себя подмечу, перенесу в программу. Иногда легко, иногда не получается или получается с упрощениями.
Был у меня демо-счет от MQ для отработки алгоритмов, открыт 3 недели назад. За все время вырастит профит менее, чем на 1%, так как вообще об этом не думал, сам собой попутно подрос.
А тут в связи с этой веткой решил в свободное время потренироваться руками, а то все ругаю ручную торговлю, но тем не менее люблю потренироваться.
Счет сдуру открыл на $100000, это MQ предлагает от щедрот, а мне было все равно. Поэтому заходил очень большими лотами, чтобы загрузить депозит
Итак, за 2 дня +27% по балансу, по средствам меньше, лень считать. Сигнал демо, так что кину ссылку.
https://www.mql5.com/ru/signals/310652
Это я к чему? Можно и руками торговать, но отнимает время и внимание.
Пол-года назад закрыли сервис "феникс"
Суть была в следующем:
даётся 200 единиц демо-денег, и целью является их быстро слить. Если получилось слить, то через 10-20 минут снова пополнялся депозит на 200. Максимальный совокупный лот по одной паре в одном направлении 0.5, если больше - дисквалификация с проекта.
За каждый слив участник получал настоящих 2$. Каждый последующий слив прибавлял 2$ к общему: 2+4+6+8+10+..., каждую недели статистика сливов обнулялась. Ограничений на слив не было.
В неделю можно было реально слить до 18 раз, что и показал один участник в одну неделю, но в среднем получалось 8 сливов.
Потом начали появляться такие сообщения от участников:
К чему это Я всё?
К тому, что если поймали движение и видим микро плюс - закрываем, но если встали против движения - то растим минус и теряем счёт. В проекте феникс с точностью до наоборот, поэтому с 200 делалось до 50 000 за пару недель )
Преимущество отдаю роботам, они работают по ТС, и не имеют эмоций.
Пол-года назад закрыли сервис "феникс"
Суть была в следующем:
даётся 200 единиц демо-денег, и целью является их быстро слить. Если получилось слить, то через 10-20 минут снова пополнялся депозит на 200. Максимальный совокупный лот по одной паре в одном направлении 0.5, если больше - дисквалификация с проекта.
За каждый слив участник получал настоящих 2$. Каждый последующий слив прибавлял 2$ к общему: 2+4+6+8+10+..., каждую недели статистика сливов обнулялась. Ограничений на слив не было.
В неделю можно было реально слить до 18 раз, что и показал один участник в одну неделю, но в среднем получалось 8 сливов.
Потом начали появляться такие сообщения от участников:
К чему это Я всё?
К тому, что если поймали движение и видим микро плюс - закрываем, но если встали против движения - то растим минус и теряем счёт. В проекте феникс с точностью до наоборот, поэтому с 200 делалось до 50 000 за пару недель )
Преимущество отдаю роботам, они работают по ТС, и не имеют эмоций.
Как раз таки робот и может вас научить торговать.
Там где вы не откроете сделку, он её откроет, после получения прибыли/убытка можно проанализировать входы. Если торгуете руками, то такой анализ уже сделать не получится.
Да все получится , на то он и анализ, который можно провести не только над исполненными сделками , но и над графиками и местами где можно было открыться ! Есть много нюансов в использовании роботов! Робот не помнит некоторых частых формирований формаций! А человек помнит!
Поэтому предпочтение конечно ручной торговле! Если есть рабочий робот, то пожалуйста пусть торгует ночью и не на моем счету! Посмотрим на текущий момент мы уже начали разработку! Но будет ли он торговать лучше нас - это покажет только время!