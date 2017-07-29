Кто торгует руками? - страница 10

Новый комментарий
 
Viachaslau Papou:

По моей стратегии очень сложно написать советника ! Но на текущий момент мы этим заняты! Но то, что робот торговать меня не научит это факт! И рынок робот не видит! 

Всё это от того, что у вашего робота отсутствуют глаза. Надо две дырки там сделать, чтобы он видел.
 
Petros Shatakhtsyan:


Придет время, когда будет не ОЗУ в виде микро чипа, а биологическая память, куда можно скопировать содержание вашего мозга и сознания.

Вот и она будет работать совместно с экспертом. И тогда придет конец Форексу  :) 


Почему же? Ведь сейчас есть трейдеры, торгующие на полуавтомате, успешные и сливаторы. Они вполне биологические. Но на форексе это никак не сказывается.
 
Viachaslau Papou:

По моей стратегии очень сложно написать советника ! Но на текущий момент мы этим заняты! Но то, что робот торговать меня не научит это факт! И рынок робот не видит! 

Как раз таки робот и может вас научить торговать.

Там где вы не откроете сделку, он её откроет, после получения прибыли/убытка можно проанализировать входы. Если торгуете руками, то такой анализ уже сделать не получится.

 

Был у меня демо-счет от MQ для отработки алгоритмов, открыт 3 недели назад. За все время вырастит профит менее, чем на 1%, так как вообще об этом не думал, сам собой попутно подрос.

А тут в связи с этой веткой решил в свободное время потренироваться руками, а то все ругаю ручную торговлю, но тем не менее люблю потренироваться.

Счет сдуру открыл на $100000, это MQ предлагает от щедрот, а мне было все равно. Поэтому заходил очень большими лотами, чтобы загрузить депозит

Итак, за 2 дня +27% по балансу, по средствам меньше, лень считать. Сигнал демо, так что кину ссылку.

https://www.mql5.com/ru/signals/310652

Это я к чему? Можно и руками торговать, но отнимает время и внимание.

Торговые сигналы для MetaTrader 5: Success 2
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Success 2
  • Alexey Volchanskiy
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Success 2 для MetaTrader 5: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
Alexey Volchanskiy:

Был у меня демо-счет от MQ для отработки алгоритмов, открыт 3 недели назад. За все время вырастит профит менее, чем на 1%, так как вообще об этом не думал, сам собой попутно подрос.

А тут в связи с этой веткой решил в свободное время потренироваться руками, а то все ругаю ручную торговлю, но тем не менее люблю потренироваться.

Счет сдуру открыл на $100000, это MQ предлагает от щедрот, а мне было все равно. Поэтому заходил очень большими лотами, чтобы загрузить депозит

Итак, за 2 дня +27% по балансу, по средствам меньше, лень считать. Сигнал демо, так что кину ссылку.

https://www.mql5.com/ru/signals/310652

Это я к чему? Можно и руками торговать, но отнимает время и внимание.


 а бывало так у вас, что как бы вы не старались, алгоритм не впихивается в код и каждый код видется обрезанной примитивной версией общей стратегии...ибо алгоритм слишком скользкий или мудреный или слишком много субъективных моментов, много интуиции и тд...?

или может если это так то это и не алгоритм вовсе а просто набор интуитивных нечетких правил не имеющих конкретики...

 
nowi:


 а бывало так у вас, что как бы вы не старались, алгоритм не впихивается в код и каждый код видется обрезанной примитивной версией общей стратегии...ибо алгоритм слишком скользкий или мудреный или слишком много субъективных моментов, много интуиции и тд...?

или может если это так то это и не алгоритм вовсе а просто набор интуитивных нечетких правил не имеющих конкретики...


Да у меня и сейчас так есть. Доработкам скальпера конца-края не видно. Поторгую вот так руками, что-то для себя подмечу, перенесу в программу. Иногда легко, иногда не получается или получается с упрощениями.
 
Alexey Volchanskiy:

Был у меня демо-счет от MQ для отработки алгоритмов, открыт 3 недели назад. За все время вырастит профит менее, чем на 1%, так как вообще об этом не думал, сам собой попутно подрос.

А тут в связи с этой веткой решил в свободное время потренироваться руками, а то все ругаю ручную торговлю, но тем не менее люблю потренироваться.

Счет сдуру открыл на $100000, это MQ предлагает от щедрот, а мне было все равно. Поэтому заходил очень большими лотами, чтобы загрузить депозит

Итак, за 2 дня +27% по балансу, по средствам меньше, лень считать. Сигнал демо, так что кину ссылку.

https://www.mql5.com/ru/signals/310652

Это я к чему? Можно и руками торговать, но отнимает время и внимание.

Пол-года назад закрыли сервис "феникс"

Суть была в следующем:

даётся 200 единиц демо-денег, и целью является их быстро слить. Если получилось слить, то через 10-20 минут снова пополнялся депозит на 200. Максимальный совокупный лот по одной паре в одном направлении 0.5, если больше - дисквалификация с проекта.

За каждый слив участник получал настоящих 2$. Каждый последующий слив прибавлял 2$ к общему: 2+4+6+8+10+..., каждую недели статистика сливов обнулялась. Ограничений на слив не было.

В неделю можно было реально слить до 18 раз, что и показал один участник в одну неделю, но в среднем получалось 8 сливов.

Потом начали появляться такие сообщения от участников:


К чему это Я всё?

К тому, что если поймали движение и видим микро плюс - закрываем, но если встали против движения - то растим минус и теряем счёт. В проекте феникс с точностью до наоборот, поэтому с 200 делалось до 50 000 за пару недель )


Преимущество отдаю роботам, они работают по ТС, и не имеют эмоций.

 
Vitaly Muzichenko:

Пол-года назад закрыли сервис "феникс"

Суть была в следующем:

даётся 200 единиц демо-денег, и целью является их быстро слить. Если получилось слить, то через 10-20 минут снова пополнялся депозит на 200. Максимальный совокупный лот по одной паре в одном направлении 0.5, если больше - дисквалификация с проекта.

За каждый слив участник получал настоящих 2$. Каждый последующий слив прибавлял 2$ к общему: 2+4+6+8+10+..., каждую недели статистика сливов обнулялась. Ограничений на слив не было.

В неделю можно было реально слить до 18 раз, что и показал один участник в одну неделю, но в среднем получалось 8 сливов.

Потом начали появляться такие сообщения от участников:


К чему это Я всё?

К тому, что если поймали движение и видим микро плюс - закрываем, но если встали против движения - то растим минус и теряем счёт. В проекте феникс с точностью до наоборот, поэтому с 200 делалось до 50 000 за пару недель )


Преимущество отдаю роботам, они работают по ТС, и не имеют эмоций.

))))) забавно, жаль, что закрыли
 
Vitaly Muzichenko:

Как раз таки робот и может вас научить торговать.

Там где вы не откроете сделку, он её откроет, после получения прибыли/убытка можно проанализировать входы. Если торгуете руками, то такой анализ уже сделать не получится.


Да все получится , на то он и анализ, который можно провести не только над исполненными сделками , но и над графиками и местами где можно было открыться ! Есть много нюансов в использовании роботов! Робот не помнит некоторых частых формирований формаций! А человек помнит! 

Поэтому предпочтение конечно ручной торговле! Если есть рабочий робот, то пожалуйста пусть торгует ночью и не на моем счету! Посмотрим на текущий момент мы уже начали разработку! Но будет ли он торговать лучше нас - это покажет только время!

 
  Если бы были роботы которые хоть год работают стабильно , то наверное мы бы видели их  здесь в  топе. Нет их. Только ручками + вспомогательный софт. 
1...3456789101112
Новый комментарий