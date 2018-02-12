Графики крестики нолики

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А возможно ли создание индикатора на mql4, который отрисовывал бы Крестики-нолики, но что бы это было с помощью индикаторных буферов
 
Murat Ishakov:
А возможно ли создание индикатора на mql4, который отрисовывал бы Крестики-нолики, но что бы это было с помощью индикаторных буферов

Возможно.

Крестики и нолики на графике

 
Ну я так понимаю что вся проблема в том, что на одном баре индикаторный буфер не может отразить сразу несколько значений...
 
Murat Ishakov:
Ну я так понимаю что вся проблема в том, что на одном баре индикаторный буфер не может отразить сразу несколько значений...

а что, он всего один?

 
Mickey Moose:

а что, он всего один?

Ну ведь бывают случаи когда крестиков или ноликов на один бар бывает много, а количество буферов в индикаторе надо задавать заранее
 
Murat Ishakov:
Ну я так понимаю что вся проблема в том, что на одном баре индикаторный буфер не может отразить сразу несколько значений...

Один буфер - одно значение. Но буферов много. Поэтому можно отобразить, сколько угодно значений на одном баре.


 
Murat Ishakov:
Ну ведь бывают случаи когда крестиков или ноликов на один бар бывает много, а количество буферов в индикаторе надо задавать заранее

Можно сделать с запасом. Те, которые не используются, не отображать.

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