Графики крестики нолики
А возможно ли создание индикатора на mql4, который отрисовывал бы Крестики-нолики, но что бы это было с помощью индикаторных буферов
- Графики
- Индикаторы: Крестики-нолики
- Индикаторы: Крестики-Нолики
Murat Ishakov:
А возможно ли создание индикатора на mql4, который отрисовывал бы Крестики-нолики, но что бы это было с помощью индикаторных буферов
А возможно ли создание индикатора на mql4, который отрисовывал бы Крестики-нолики, но что бы это было с помощью индикаторных буферов
Возможно.
Ну я так понимаю что вся проблема в том, что на одном баре индикаторный буфер не может отразить сразу несколько значений...
Murat Ishakov:
Ну я так понимаю что вся проблема в том, что на одном баре индикаторный буфер не может отразить сразу несколько значений...
Ну я так понимаю что вся проблема в том, что на одном баре индикаторный буфер не может отразить сразу несколько значений...
а что, он всего один?
Mickey Moose:Ну ведь бывают случаи когда крестиков или ноликов на один бар бывает много, а количество буферов в индикаторе надо задавать заранее
а что, он всего один?
Murat Ishakov:
Ну я так понимаю что вся проблема в том, что на одном баре индикаторный буфер не может отразить сразу несколько значений...
Ну я так понимаю что вся проблема в том, что на одном баре индикаторный буфер не может отразить сразу несколько значений...
Один буфер - одно значение. Но буферов много. Поэтому можно отобразить, сколько угодно значений на одном баре.
Murat Ishakov:
Ну ведь бывают случаи когда крестиков или ноликов на один бар бывает много, а количество буферов в индикаторе надо задавать заранее
Ну ведь бывают случаи когда крестиков или ноликов на один бар бывает много, а количество буферов в индикаторе надо задавать заранее
Можно сделать с запасом. Те, которые не используются, не отображать.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь