Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 40

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Server Muradasilov:


Можешь будить своих манагеров . Хорошее название ,правила соблюдены ,всё чётко !

Спасибо


Я наверно не догоняю, конкурс будет через месяц, за это время сигнал попадет в архив за нулевую активность. Зачем регить его сейчас?
 
Oleg Tsarkov:

Я наверно не догоняю, конкурс будет через месяц, за это время сигнал попадет в архив за нулевую активность. Зачем регить его сейчас?

Да, у меня вчера было предупреждение об этом. Я отключил сигнал на сутки, сегодня снова включил, посмотрю что будет.


PS. У гражданина MVS сегодня День Рождения! Можно поздравить в личку) 

 
Oleg Tsarkov:

Я наверно не догоняю, конкурс будет через месяц, за это время сигнал попадет в архив за нулевую активность. Зачем регить его сейчас?

Счёт он может открыть пока,  а какой порог в днях ,что бы не попасть в архив ? 
 
Server Muradasilov:

Счёт он может открыть пока,  а какой порог в днях ,что бы не попасть в архив ? 


Блин, только что удалил старый сигнал, на который мне предупреждение пришло, 

из опыта могу сказать, что если открыть новый и никакой активности, то через дней 10 закрывают, правда это метаквотовский был демо.

а если платный и была активность, то где то месяц.

 
Oleg Tsarkov:


Блин, только что удалил старый сигнал, на который мне предупреждение пришло, 

из опыта могу сказать, что если открыть новый и никакой активности, то через дней 10 закрывают, правда это метаквотовский был демо.

а если платный и была активность, то где то месяц.


Понятно ,тогда не надо торопится с регистрацией сигнала 
 

че то на мои картинки никто не отреагировал

акцентирую внимание снова.

Обратите внимание, что опасная к сливу стратегия дает прекрасный шарп, а проблему раскрывает фактор восстановления, в котором заложена просадка по средствам.

Может все таки шарп стоит исключить из общей оценки, ведь важна просадка именно по эквити, а не по балансу.

Стратегия сетка

Бэктест
Качество истории:99%
Бары:11020Тики:42225Символы:1
Чистая прибыль:889.87Абсолютная просадка по балансу:150.62Абсолютная просадка по средствам:1 511.73
Общая прибыль:2 675.61Максимальная просадка по балансу:546.75 (14.85%)

Максимальная просадка по средствам:

2 226.81 (59.94%)

Общий убыток:-1 785.74Относительная просадка по балансу:14.85% (546.75)Относительная просадка по средствам:59.94% (2 226.81)
Прибыльность:1.50Матожидание выигрыша:15.61Уровень маржи:401.37%

Фактор восстановления:

0.40

Коэффициент Шарпа:

0.16

Z-Счет:-0.21 (16.63%)
AHPR:1.0051 (0.51%)LR Correlation:0.85Результат OnTester:0
GHPR:1.0046 (0.46%)LR Standard Error:139.72
Всего трейдов:57Короткие трейды (% выигравших):27 (59.26%)Длинные трейды (% выигравших):30 (50.00%)
Всего сделок:114Прибыльные трейды (% от всех):31 (54.39%)Убыточные трейды (% от всех):26 (45.61%)
Самый большой прибыльный трейд:358.73Самый большой убыточный трейд:-267.26
Средний прибыльный трейд:86.31Средний убыточный трейд:-68.68
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль):4 (668.95)Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток):3 (-543.05)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей):668.95 (4)Макс. непрерывный убыток (число проигрышей):-543.05 (3)
Средний непрерывный выигрыш:2Средний непрерывный проигрыш:2

 
Rashid Umarov:
Не совсем так, мы предлагали использовать ключевое слово Contest, а Shock был просто пример имени сигнала. Но раз уж вы так начали, то быть посему

Ещё счёта не открыты,  нет проблем внести поправки 
в описание,  и открывать как предложено Рашидом. 

 
Oleg Tsarkov:


Блин, только что удалил старый сигнал, на который мне предупреждение пришло, 

из опыта могу сказать, что если открыть новый и никакой активности, то через дней 10 закрывают, правда это метаквотовский был демо.

а если платный и была активность, то где то месяц.

Вот,  потому и говорю мы легко ещё можем все поправить.  В названии сигналов и в правила  ещё можно внести корректировки. 

Жизнь она динамична. 

Вечером идёшь домой привычным маршрутом,  утром улетаешь в отпуск или командировку заходишь в магазин за сигаретами,  возвращается а магазин который стоял на углу,  превратился в парикмахерскую.  



[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

Ещё счёта не открыты,  нет проблем внести поправки 
в описание,  и открывать как предложено Рашидом. 


И это будет правильно.

Contest -- тобишь конкурс -- ясно и понятно.   Contest_July_ 2017_<названиеТС> 

А с чего шок (Shock) вдруг у кого-то -- совсем не понятно.

 
По поводу попадания сигналов с реальных счетов в архив, его можно снова активировать, я так делал несколько раз свой центовик
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