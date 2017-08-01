Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 40
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Спасибо
Я наверно не догоняю, конкурс будет через месяц, за это время сигнал попадет в архив за нулевую активность. Зачем регить его сейчас?
Я наверно не догоняю, конкурс будет через месяц, за это время сигнал попадет в архив за нулевую активность. Зачем регить его сейчас?
Да, у меня вчера было предупреждение об этом. Я отключил сигнал на сутки, сегодня снова включил, посмотрю что будет.
PS. У гражданина MVS сегодня День Рождения! Можно поздравить в личку)
Я наверно не догоняю, конкурс будет через месяц, за это время сигнал попадет в архив за нулевую активность. Зачем регить его сейчас?
Счёт он может открыть пока, а какой порог в днях ,что бы не попасть в архив ?
Счёт он может открыть пока, а какой порог в днях ,что бы не попасть в архив ?
Блин, только что удалил старый сигнал, на который мне предупреждение пришло,
из опыта могу сказать, что если открыть новый и никакой активности, то через дней 10 закрывают, правда это метаквотовский был демо.
а если платный и была активность, то где то месяц.
Блин, только что удалил старый сигнал, на который мне предупреждение пришло,
из опыта могу сказать, что если открыть новый и никакой активности, то через дней 10 закрывают, правда это метаквотовский был демо.
а если платный и была активность, то где то месяц.
Понятно ,тогда не надо торопится с регистрацией сигнала
че то на мои картинки никто не отреагировал
акцентирую внимание снова.
Обратите внимание, что опасная к сливу стратегия дает прекрасный шарп, а проблему раскрывает фактор восстановления, в котором заложена просадка по средствам.
Может все таки шарп стоит исключить из общей оценки, ведь важна просадка именно по эквити, а не по балансу.
Стратегия сетка
Максимальная просадка по средствам:
2 226.81 (59.94%)
Фактор восстановления:
0.40
Коэффициент Шарпа:
0.16
Не совсем так, мы предлагали использовать ключевое слово Contest, а Shock был просто пример имени сигнала. Но раз уж вы так начали, то быть посему
Ещё счёта не открыты, нет проблем внести поправки
Блин, только что удалил старый сигнал, на который мне предупреждение пришло,
из опыта могу сказать, что если открыть новый и никакой активности, то через дней 10 закрывают, правда это метаквотовский был демо.
а если платный и была активность, то где то месяц.
Ещё счёта не открыты, нет проблем внести поправки
И это будет правильно.
Contest -- тобишь конкурс -- ясно и понятно. Contest_July_ 2017_<названиеТС>
А с чего шок (Shock) вдруг у кого-то -- совсем не понятно.