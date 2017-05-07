Можно ли выиграть на графике случайного блуждания? - страница 4
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Удивительно то, что дальше этой точки, в рассуждениях, никто не делает следующего шага.
А ведь там, "за следующей дверью", и "обычный заработок" вместо "обычной лотереи", и отсутствие необходимости в 32-х миллионах...
опять ваши обычные теоретизирования.
опять ваши обычные теоретизирования.
Опять Ваши необоснованные утверждения.
Я же просил: если Вы видите причину, по которой я не могу прибыльно торговать, "играя" объёмами - так ткните мне пальцем
Удивительно то, что дальше этой точки, в рассуждениях, никто не делает следующего шага.
А ведь там, "за следующей дверью", и "обычный заработок" вместо "обычной лотереи", и отсутствие необходимости в 32-х миллионах...
доказательства?
доказательства?
Доказательством является то, что любое движение, ну допустим, цены способно приносить прибыль ровно в такой же степени, как и убыток.
Согласны?..
Удивительно то, что дальше этой точки, в рассуждениях, никто не делает следующего шага.
А ведь там, "за следующей дверью", и "обычный заработок" вместо "обычной лотереи", и отсутствие необходимости в 32-х миллионах...
Да нету этого шага.
В трейдинге прибыль получается из неэффективностей рынка - то есть, из его неслучайности. А в условии говорится о случайном блуждании. Значит и нету никакого "обычного заработка" - есть только лотерея. За счет большого капитала можно сильно уменьшить шанс проигрыша, но во-первых, шанс проиграть все равно остается (причем, весь огромный капитал), а во-вторых - суммарная прибыль получается крайне небольшой.
Что бы быть согласным положить 32М на депозит, нужно обладать миллиардами, тогда не жалко будет проиграть. Вопрос - а на хрена это нужно? Если заработаешь меньше, чем у тебя уже есть.
Да нету этого шага.
В трейдинге прибыль получается из неэффективностей рынка - то есть, из его неслучайности. А в условии говорится о случайном блуждании. Значит и нету никакого "обычного заработка" - есть только лотерея. За счет большого капитала можно сильно уменьшить шанс проигрыша, но во-первых, шанс проиграть все равно остается (причем, весь огромный капитал), а во-вторых - суммарная прибыль получается крайне небольшой.
В трейдинге прибыль получается ИЗ ДВИЖЕНИЯ (!!!) котировки.
И есть "механизм", извлекающий прибыль из движения котировки ПРИ ЛЮБОМ "БЛУЖДАНИИ".
И наличие большого капитала абсолютно НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. (Вы просто этого не видите... Sorry)
В трейдинге прибыль получается ИЗ ДВИЖЕНИЯ (!!!) котировки.
И есть "механизм", извлекающий прибыль из движения котировки ПРИ ЛЮБОМ "БЛУЖДАНИИ".
И наличие большого капитала абсолютно НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. (Вы просто этого не видите... Sorry)
Где этот "механизм" ?
Нету его.
Все ТС основаны на неких неслучайностях рынка. А речь идет про "случайное блуждание".
Где этот "механизм" ?
Нету его.
Все ТС основаны на неких неслучайностях рынка. А речь идет про "случайное блуждание".
Вы купили один лот евры по 1.0000.
Цена прошла вверх до 1.0100 и Вы частично прикрыли позу на пол лота.
После этого цена вернулась на 1.0000, где Вы вновь долились до лота...
Как по-вашему, полученная Вами в данном примере прибыль зависела от степени случайности движения?.. Или Вам было пофиг, случайно шатнулся еврик, или по "ген. плану ЦК ВЦСПС" ?