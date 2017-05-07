Можно ли выиграть на графике случайного блуждания? - страница 4

Новый комментарий
 
prikolnyjkent:


Удивительно то, что дальше этой точки, в рассуждениях, никто не делает следующего шага. 

А ведь там, "за следующей дверью", и "обычный заработок" вместо "обычной лотереи", и отсутствие необходимости в 32-х миллионах...


опять ваши обычные теоретизирования.
 
Сергей:

опять ваши обычные теоретизирования.


Опять Ваши необоснованные утверждения.

Я же просил: если Вы видите причину, по которой я не могу прибыльно торговать, "играя" объёмами - так ткните мне пальцем 


 
prikolnyjkent:


Удивительно то, что дальше этой точки, в рассуждениях, никто не делает следующего шага. 

А ведь там, "за следующей дверью", и "обычный заработок" вместо "обычной лотереи", и отсутствие необходимости в 32-х миллионах...


доказательства?
 
Сергей:

доказательства?


Доказательством является то, что любое движение, ну допустим, цены способно приносить прибыль ровно в такой же степени, как и убыток.

Согласны?..

 
prikolnyjkent:


Удивительно то, что дальше этой точки, в рассуждениях, никто не делает следующего шага. 

А ведь там, "за следующей дверью", и "обычный заработок" вместо "обычной лотереи", и отсутствие необходимости в 32-х миллионах...

Да нету этого шага.

В трейдинге прибыль получается из неэффективностей рынка - то есть, из его неслучайности. А в условии говорится о случайном блуждании. Значит и нету никакого "обычного заработка" - есть только лотерея. За счет большого капитала можно сильно уменьшить шанс проигрыша, но во-первых, шанс проиграть все равно остается (причем, весь огромный капитал), а во-вторых - суммарная прибыль получается крайне небольшой.

 
Форекс позволяет получить прибыль от 3-10% в месяц без большого риска, при ручной торговле.
 
George Merts: Обладатель капитала в 32М ставок врядли будет рад прибыли 100К ставок за всю жизнь

Что бы быть согласным положить 32М на депозит, нужно обладать миллиардами, тогда не жалко будет проиграть. Вопрос - а на хрена это нужно? Если заработаешь меньше, чем у тебя уже есть. 

 
George Merts:

Да нету этого шага.

В трейдинге прибыль получается из неэффективностей рынка - то есть, из его неслучайности. А в условии говорится о случайном блуждании. Значит и нету никакого "обычного заработка" - есть только лотерея. За счет большого капитала можно сильно уменьшить шанс проигрыша, но во-первых, шанс проиграть все равно остается (причем, весь огромный капитал), а во-вторых - суммарная прибыль получается крайне небольшой.


В трейдинге прибыль получается ИЗ ДВИЖЕНИЯ (!!!) котировки.

И есть "механизм", извлекающий прибыль из движения котировки ПРИ ЛЮБОМ "БЛУЖДАНИИ".

И наличие большого капитала абсолютно НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. (Вы просто этого не видите... Sorry)

 
prikolnyjkent:


В трейдинге прибыль получается ИЗ ДВИЖЕНИЯ (!!!) котировки.

И есть "механизм", извлекающий прибыль из движения котировки ПРИ ЛЮБОМ "БЛУЖДАНИИ".

И наличие большого капитала абсолютно НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. (Вы просто этого не видите... Sorry)

Где этот "механизм" ?

Нету его.

Все ТС основаны на неких неслучайностях рынка. А речь идет про "случайное блуждание".

 
George Merts:

Где этот "механизм" ?

Нету его.

Все ТС основаны на неких неслучайностях рынка. А речь идет про "случайное блуждание".


Вы купили один лот евры по 1.0000.

Цена прошла вверх до 1.0100 и Вы частично прикрыли позу на пол лота.

После этого цена вернулась на 1.0000, где Вы вновь долились до лота...
Как по-вашему, полученная Вами в данном примере прибыль зависела от степени случайности движения?.. Или Вам было пофиг, случайно шатнулся еврик, или по "ген. плану ЦК ВЦСПС" ?

1234567891011...21
Новый комментарий