Можно ли выиграть на графике случайного блуждания? - страница 2
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с одинаковыми шансами если нет комиссий, спрэдов и пр.
При 2-х участниках. При нескольких участниках, допустим 1000, шансы становятся 1/1000. Всю сумму выиграет только один, и обязательно.)
Расскажите мне подробнее про игру в орлянку "с несколькими участниками"
...
Вопрос: "Как часто можно выиграть на графике случайного блуждания?"
Ответ: "ИногДА"
Господа,.. Вы всё говорите верно лишь применительно К НЕЗАВЕРШЁННОЙ торговой системе.
Чтобы она зарабатывала ВСЕГДА на СБ, надо прилепить к ней ещё три недостающих части...
Привет, Олег, если рассуждать о выигрыше, то, нельзя умалчивать и о проигрыше. Эти события равновероятны, поэтому, справедливы зеркальные ответы:
Вопрос: "Можно ли проигрывать на графике случайного блуждания?"
Ответ: "Да"
Вопрос: "Как часто можно проигрывать на графике случайного блуждания?"
Ответ: "ИногДА"
Это схоже с состоянием цугцванга, когда любое движение в попытке улучшить результат, приводит к еще бОльшей неопределенности или проигрышу.
По результатам опроса вижу очень много оптимистов, которые, наверняка, не знают как свой утвердительный ответ надежно осуществлять на практике.
Привет, Юсуф. Согласен.
Расскажите мне подробнее про игру в орлянку "с несколькими участниками"
Господа,.. Вы всё говорите верно лишь применительно К НЕЗАВЕРШЁННОЙ торговой системе.
Чтобы она зарабатывала ВСЕГДА на СБ, надо прилепить к ней ещё три недостающих части...
Полагаете, что трёх будет достаточно?
;)
Полагаете, что трёх будет достаточно?
;)
Нет,.. не полагаю...
Вижу по факту
Проигравшие выбывают. Выигравшие играют друг с другом. В итоге, остается только один.
Смешались в кучу конилюди....
Это совсем другое.
если два человека и играют в орлянку и вопрос "можно ли выиграть на графике случайного блуждания (орлянка)", то тогда ответ звучит - ВСЕГДА НА 100%.
Потому что один из двух обязательно победит (если количество бросков монентки нечетное).
И такой же ответ будет для любого количества игроков
Смешались в кучу конилюди....
Это совсем другое.
если два человека и играют в орлянку и вопрос "можно ли выиграть на графике случайного блуждания (орлянка)", то тогда ответ звучит - ВСЕГДА НА 100%.
Потому что один из двух обязательно победит (если количество бросков монентки нечетное).
Игра на графике случайного блуждания (эта тема) уже подразумевает множество участников (как бы аналог рынка). В итоге, если участники не пополняются, все деньги перейдут к одному участнику.
Нет.
Игра на графике случайного блуждания подразумевает одного участника и график. И вопрос звучит так - может ли он выиграть на графике (дурацкий вопрос, но ладно).
Если несколько участников, то это игра с нулевой суммой и вопрос должен звучать так - кто из участников может выиграть.