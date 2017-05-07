Можно ли выиграть на графике случайного блуждания? - страница 2

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Дмитрий:

с одинаковыми шансами если нет комиссий, спрэдов и пр.
При 2-х участниках. При нескольких участниках, допустим 1000, шансы становятся 1/1000. Всю сумму выиграет только один, и обязательно.)
 
Yuriy Asaulenko:
При 2-х участниках. При нескольких участниках, допустим 1000, шансы становятся 1/1000. Всю сумму выиграет только один, и обязательно.)

Расскажите мне подробнее про игру в орлянку "с несколькими участниками"
 
Олег avtomat:

...

Вопрос: "Как часто можно выиграть на графике случайного блуждания?"  

Ответ: "ИногДА"



Господа,.. Вы всё говорите верно лишь применительно К НЕЗАВЕРШЁННОЙ торговой системе.

Чтобы она зарабатывала ВСЕГДА на СБ, надо прилепить к ней ещё три недостающих части...

[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

Привет, Олег, если рассуждать о выигрыше, то, нельзя умалчивать и о проигрыше. Эти события равновероятны, поэтому, справедливы зеркальные ответы:

Вопрос: "Можно ли проигрывать на графике случайного блуждания?"  

Ответ: "Да"


Вопрос: "Как часто можно проигрывать на графике случайного блуждания?"  

Ответ: "ИногДА"

Это схоже с состоянием цугцванга, когда любое движение в попытке улучшить результат, приводит к еще бОльшей неопределенности или проигрышу.

По результатам опроса вижу очень много оптимистов, которые, наверняка, не знают как свой утвердительный ответ надежно осуществлять на практике.


Привет, Юсуф. Согласен.
 
Дмитрий:

Расскажите мне подробнее про игру в орлянку "с несколькими участниками"
Проигравшие выбывают. Выигравшие играют друг с другом. В итоге, остается только один.
[Удален]  
prikolnyjkent:


Господа,.. Вы всё говорите верно лишь применительно К НЕЗАВЕРШЁННОЙ торговой системе.

Чтобы она зарабатывала ВСЕГДА на СБ, надо прилепить к ней ещё три недостающих части...


Полагаете, что трёх будет достаточно?

;)

 
Олег avtomat:


Полагаете, что трёх будет достаточно?

;)


Нет,.. не полагаю... 

Вижу по факту 


 
Yuriy Asaulenko:
Проигравшие выбывают. Выигравшие играют друг с другом. В итоге, остается только один.


Смешались в кучу конилюди....

Это совсем другое.

если два человека и играют в орлянку и вопрос "можно ли выиграть на графике случайного блуждания (орлянка)", то тогда ответ звучит - ВСЕГДА НА 100%.

Потому что один из двух обязательно победит (если количество бросков монентки нечетное). 

И такой же ответ будет для любого количества игроков

 
Дмитрий:


Смешались в кучу конилюди....

Это совсем другое.

если два человека и играют в орлянку и вопрос "можно ли выиграть на графике случайного блуждания (орлянка)", то тогда ответ звучит - ВСЕГДА НА 100%.

Потому что один из двух обязательно победит (если количество бросков монентки нечетное). 

Игра на графике случайного блуждания (эта тема) уже подразумевает множество участников (как бы аналог рынка). В итоге, если участники не пополняются, все деньги перейдут к одному участнику.
 
Yuriy Asaulenko:
Игра на графике случайного блуждания (эта тема) уже подразумевает множество участников (как бы аналог рынка). В итоге, если участники не пополняются, все деньги перейдут к одному участнику.


Нет.

Игра на графике случайного блуждания подразумевает одного участника и график. И вопрос звучит так - может ли он выиграть на графике (дурацкий вопрос, но ладно).

Если несколько участников, то это игра с нулевой суммой и вопрос должен звучать так - кто из участников может выиграть.

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