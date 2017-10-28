Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 30

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Alexey Kozitsyn:
Сейчас накатаю заявку в СД, чтобы доступ из mql к сигналам сделали лучше...
еще имеет смыл попросить виджеты не только с балансом но и с эквити!
[Удален]  
Yuriy Zaytsev:
еще имеет смыл попросить виджеты не только с балансом но и с эквити!
Это уже давайте Вы сами... Хотя, если бы был полноценный доступ - никаких виджетов и не нужно было... все бы у себя транслировали текущую картину в терминал и все.
 
Alexey Kozitsyn:
Это уже давайте Вы сами... Хотя, если бы был полноценный доступ - никаких виджетов и не нужно было... все бы у себя транслировали текущую картину в терминал и все.

Алексей , а каким образом создать виджет не только по балансу а еще и по эквити ?

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

Алексей , а каким образом создать виджет не только по балансу а еще и по эквити ?

Я имел ввиду, что сами обрисуйте ситуацию в СД:)
 
Alexey Kozitsyn:
Я имел ввиду, что сами обрисуйте ситуацию в СД:)

а ну :-) ясно  , я уже отправил эту заявку!

 
Yuriy Zaytsev:

Алексей , а каким образом создать виджет не только по балансу а еще и по эквити ?

Думаю что виджеты были созданы для размещения на сторонних ресурсах и отражение на них именно баланса, а не эквити более привлекательно выглядит для привлечения людей к сервису сигналов.
 

Жирок - ни о чем...

Эквити (средства)?

Я смотрю - почти у всех сливные стратегии...

 
Alexandr Saprykin:
Думаю что виджеты были созданы для размещения на сторонних ресурсах и отражение на них именно баланса, а не эквити более привлекательно выглядит для привлечения людей к сервису сигналов.
Ну так виджет вроде и показывает эквити, по крайней мере мой. Картинка баланс, а цифра - эквити
 
Vitaly Muzichenko:
Ну так виджет вроде и показывает эквити, по крайней мере мой. Картинка баланс, а цифра - эквити

т.е. - минус 8%, 9200?

вот какие цифры в табличку надо

и у кого эквити будет больше всех, тот и победил

 
Renat Akhtyamov:
т.е. - минус 8%, 9200?

Вот мои, виджет не успевает обновляться, поэтому разница в несколько usd


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