Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 30
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Сейчас накатаю заявку в СД, чтобы доступ из mql к сигналам сделали лучше...
еще имеет смыл попросить виджеты не только с балансом но и с эквити!
Это уже давайте Вы сами... Хотя, если бы был полноценный доступ - никаких виджетов и не нужно было... все бы у себя транслировали текущую картину в терминал и все.
Алексей , а каким образом создать виджет не только по балансу а еще и по эквити ?
Алексей , а каким образом создать виджет не только по балансу а еще и по эквити ?
Я имел ввиду, что сами обрисуйте ситуацию в СД:)
а ну :-) ясно , я уже отправил эту заявку!
Алексей , а каким образом создать виджет не только по балансу а еще и по эквити ?
Жирок - ни о чем...
Эквити (средства)?
Я смотрю - почти у всех сливные стратегии...
Думаю что виджеты были созданы для размещения на сторонних ресурсах и отражение на них именно баланса, а не эквити более привлекательно выглядит для привлечения людей к сервису сигналов.
Ну так виджет вроде и показывает эквити, по крайней мере мой. Картинка баланс, а цифра - эквити
т.е. - минус 8%, 9200?
вот какие цифры в табличку надо
и у кого эквити будет больше всех, тот и победил
т.е. - минус 8%, 9200?
Вот мои, виджет не успевает обновляться, поэтому разница в несколько usd