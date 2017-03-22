Коллеги, друзья по увлечению , отдаете ли вы свои простивающие ядра в MQL5 Cloud Netwok - страница 11

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Renat Fatkhullin:

Ну и расчеты у вас.

Andrey Dik вбросил дичь "продают вам втридорога, а выкупают в десятки раз дешевле" и никто не задался реальными вопросами. Формула расчета ресурсов/цены единая для всех, базируется на универсальной единице мощности и описана на сайте клауда в вопросах и ответах.

Еще большая дичь - это думать, что какая-то комиссия может окупить стоимость нашего клауда. Там даже если комиссию сделать 1000% от цены заказов, никогда не окупим затрат на эту систему.


Это сугубо дотационный сервис, который дает покупателям огромное преимущество в скорости расчетов и экономию денег. Именно так: и скорость и экономию денег одновременно. Надо только реально посчитать полученное и произведенную вами оплату, чтобы увидеть:

  • никакой собственной инфраструктурой таких результатов не получить (десятки ядер в ферме не сравнятся с обычными 3000-5000-7000 ядер, выделяемых вам в клауде)
  • никакой "я насчитаю впрок, сдавая свои ядра" не даст результата, так как ваших ядер в сотни раз меньше и сеть практически не загружена - вы будете простаивать
  • в отличие от коммерческих расчетных клаудов Амазона и Азура(с тормозными и прожорливыми хадупами), у нас расчетная мощность в десятки раз дешевле. У нас математику посчитать сильно дешевле, чем в Амазоне и Азуре. Причем защищенно и со скоростью C++.

Нежелание использовать клаудную сеть в следующих причинах:

  1. не привыкли платить и предпочитают пугать себя установкой "это дорого" без реального подтверждения
  2. имеют жесткую установку "ни копейки не заплачу никогда", продолжая выставлять условия по якобы последующему использованию после удовлетворения

Здравствуйте.

Красиво говорите, только есть проблема - без цифр, за которые можно было бы зацепится и сделать расчет стоимости сдачи и аренды ядер.

 
Andrey Dik:

Здравствуйте.

Красиво говорите, только есть проблема - без цифр, за которые можно было бы зацепится и сделать расчет стоимости сдачи и аренды ядер.

Вам какие еще цифры нужны ?

Постом выше я описал с практическими результатами.

Вас ждет пари и лобзик , что бы спилить рога.

Кстати дядька похож на Брюса, даже не пытался подобрать, случайно вышло.



 
Yuriy Zaytsev:

Кто то дает на улице Вам 10 центов каждые 33 минуты ? Или Вам сильно жалко жаль , что  какие то центы получили MQ ? 

Что Вы опять активизировались? Мыж уже всё выяснили, или пришел ув. Ренат а Вы тут же подпевать под его дудку?

Юрий, давайте сделаем так. Вы приедите из Москвы за свой счет на плантацию моей резиденции, посадите картошку и окучите тапинамбур на 30 сотках, время я Вам даю на это 33 минуты. За работу я Вам заплачу целых 10 центов! Не хотите? Или Вам сильно жалко что у меня будет окучен топинамбур?

Вы совершенно не соизмеряете затраченную работу и полученную от этого материальную выгоду. С таким же успехом Вы будете батрачить в рабском режиме на Папу Карло, который единственное чем Вас будет кормить кроме еды это моральными пинками "А чо, Вам жалко что ли?".

Вы привели пример из логов в личном кабинете, я их тоже смотрел в своём, там не указывается время! Не хватает цифр что бы сложить всё в единую картину посчитав всё самостоятельно. Поэтому есть только один способ проверить цифры и я Вам уже говорил, как нужно считать - нужно брать какой то советник, оптимизировать его на своей машине, потом сделать такую же оптимизацию в облаке и сравнить цифры. Я прекрасно видел своими глазами, как за несколько минут оптимизации в облаке могут улететь десятки $.

И это.... Юрий, для того, что бы требовать от кого то доказательств, научитесь для начала отвечать за свои слова самостоятельно, а то вон с перерисовывающей машкой не красиво то как получилось у Вас.

Вы вообще пробовали что ли бо оптить в облаке? Так попробуйте, а потом расскажете о впечатлениях. Не забудьте потом рассказать, сколько было затрачено времени, сколько было сделано прогонов, и сколько это стоило в итоге.

 

Andrey Dik:

"Мы использовали Ваши ядра, за это мы заплатим Вам 1 цент из 10 долларов которые мы заработали. Не забудьте добавить к этой сумме своих денег и сходить оплатить электроэнергию за отчетный период, иначе Вам отключат свет и мы не сможем далее иметь удовольствия зарабатывать на Ваших ядрах. Спасибо что Вы снами!".
...

Если мы будем сдавать ядра в облако на те же 3 часа, которые потратили на оптимизацию своего советника, то нам заплатят за это аж 0.00001 $!!!

Вы продолжаете утверждать  этот бред ?   Ваш пример  с картошкой вообще мимо кассы

 
Yuriy Zaytsev:

Вам какие еще цифры нужны ?

Постом выше я описал с практическими результатами.

Вас ждет пари и лобзик , что бы спилить рога.

Кстати дядька похож на Брюса, даже не пытался подобрать, случайно вышло.

Засуньте свои цифры себе в шоколадный глаз. Они никому ни о чем не говорят.
 
Andrey Dik:
Засуньте свои цифры себе в шоколадный глаз. Они никому ни о чем не говорят.

Так понятно , это в вашем стиле , пошли грубые переходы на личность,   понятно,  Вы виляете  как вшивый песик убегающий  от блох - точнее от реальности.  Это в вашем стиле уходить  от реальных доводов, переходя на оскорбления , не раз наблюдал за вами такое.

 
Yuriy Zaytsev:

Так понятно , это в вашем стиле , пошли грубые переходы на личность,   понятно,  Вы виляете  как вшивый песик убегающий  от блох - точнее от реальности.  Это в вашем стиле уходить  от реальных доводов, переходя на оскорбления , не раз наблюдал за вами такое.

Только не надо вот этого, Юрий! Вы мастер подмены понятий, я уже видел подобное и не раз. Кого то может и получится у Вас дурить, но меня не получится.

Если так неймется, сделайте проверку самостоятельно. Для этого нужен какой нибудь советник и несколько десятков баксов на счету в личном кабинете. Вперёд!

И, как Вы думали, какая у меня будет реакция на Ваши подколы? Упоминание Вашего шоколадного глаза это самое малое из того, что я хотел было упомянуть всуе.

 

Andrey Dik:

...

Вы привели пример из логов в личном кабинете, я их тоже смотрел в своём, там не указывается время! Не хватает цифр что бы сложить всё в единую картину посчитав всё самостоятельно. Поэтому есть только один способ проверить цифры и я Вам уже говорил, как нужно считать - нужно брать какой то советник, оптимизировать его на своей машине, потом сделать такую же оптимизацию в облаке и сравнить цифры.

...

... бред ... поскипал у оставил только .. разумное


Я это как раз тоже  предложил , и показал расчет из реальных цифр. 

Да, я пробовал оптимизировать в облаке , не улетает за 30 минут 100$.

 

Andrey Dik:

..И, как Вы думали, какая у меня будет реакция на Ваши подколы?...

Была надежда на наличие здорового юмора.
 
-Aleks-:

 

Ренат, раз Вы снова  реагируете на эту тему, то может дати ответ:

1. Комиссия 10% или уже иная?

2. Почему Вы не хотите учесть в своей формуле время требуемое для оптимизации - затребованную единицу мощности в час?

3. Очень прошу дать правильный расчет, сравнения загрузки пк с рейтингом 100 в течении года и аналогичным истребованием ресурсов из клауда - сколько это будет стоить? Судя по формуле, цена не должна же меняться, верно?

Вы же видите, что клауд простаивает, люди не могут продать свои ресурсы - логично же, что цена высока. В п. 2 я предлагаю дать возможность пользователю истребовать часть ресурсов, с логикой - чем дольше(медленней) оптимизация, тем она дешевле.

Ну вот же, не один здесь я думает головой, есть же люди, которые пользуются мозгом! Юрий, последуйте нашему примеру, подумайте ещё раз.
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