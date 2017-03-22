Коллеги, друзья по увлечению , отдаете ли вы свои простивающие ядра в MQL5 Cloud Netwok - страница 11
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Ну и расчеты у вас.
Andrey Dik вбросил дичь "продают вам втридорога, а выкупают в десятки раз дешевле" и никто не задался реальными вопросами. Формула расчета ресурсов/цены единая для всех, базируется на универсальной единице мощности и описана на сайте клауда в вопросах и ответах.
Еще большая дичь - это думать, что какая-то комиссия может окупить стоимость нашего клауда. Там даже если комиссию сделать 1000% от цены заказов, никогда не окупим затрат на эту систему.
Это сугубо дотационный сервис, который дает покупателям огромное преимущество в скорости расчетов и экономию денег. Именно так: и скорость и экономию денег одновременно. Надо только реально посчитать полученное и произведенную вами оплату, чтобы увидеть:
Нежелание использовать клаудную сеть в следующих причинах:
Здравствуйте.
Красиво говорите, только есть проблема - без цифр, за которые можно было бы зацепится и сделать расчет стоимости сдачи и аренды ядер.
Здравствуйте.
Красиво говорите, только есть проблема - без цифр, за которые можно было бы зацепится и сделать расчет стоимости сдачи и аренды ядер.
Вам какие еще цифры нужны ?
Постом выше я описал с практическими результатами.
Вас ждет пари и лобзик , что бы спилить рога.
Кстати дядька похож на Брюса, даже не пытался подобрать, случайно вышло.
Кто то дает на улице Вам 10 центов каждые 33 минуты ? Или Вам сильно жалко жаль , что какие то центы получили MQ ?
Что Вы опять активизировались? Мыж уже всё выяснили, или пришел ув. Ренат а Вы тут же подпевать под его дудку?
Юрий, давайте сделаем так. Вы приедите из Москвы за свой счет на плантацию моей резиденции, посадите картошку и окучите тапинамбур на 30 сотках, время я Вам даю на это 33 минуты. За работу я Вам заплачу целых 10 центов! Не хотите? Или Вам сильно жалко что у меня будет окучен топинамбур?
Вы совершенно не соизмеряете затраченную работу и полученную от этого материальную выгоду. С таким же успехом Вы будете батрачить в рабском режиме на Папу Карло, который единственное чем Вас будет кормить кроме еды это моральными пинками "А чо, Вам жалко что ли?".
Вы привели пример из логов в личном кабинете, я их тоже смотрел в своём, там не указывается время! Не хватает цифр что бы сложить всё в единую картину посчитав всё самостоятельно. Поэтому есть только один способ проверить цифры и я Вам уже говорил, как нужно считать - нужно брать какой то советник, оптимизировать его на своей машине, потом сделать такую же оптимизацию в облаке и сравнить цифры. Я прекрасно видел своими глазами, как за несколько минут оптимизации в облаке могут улететь десятки $.
И это.... Юрий, для того, что бы требовать от кого то доказательств, научитесь для начала отвечать за свои слова самостоятельно, а то вон с перерисовывающей машкой не красиво то как получилось у Вас.
Вы вообще пробовали что ли бо оптить в облаке? Так попробуйте, а потом расскажете о впечатлениях. Не забудьте потом рассказать, сколько было затрачено времени, сколько было сделано прогонов, и сколько это стоило в итоге.
Andrey Dik:
"Мы использовали Ваши ядра, за это мы заплатим Вам 1 цент из 10 долларов которые мы заработали. Не забудьте добавить к этой сумме своих денег и сходить оплатить электроэнергию за отчетный период, иначе Вам отключат свет и мы не сможем далее иметь удовольствия зарабатывать на Ваших ядрах. Спасибо что Вы снами!".
...
Если мы будем сдавать ядра в облако на те же 3 часа, которые потратили на оптимизацию своего советника, то нам заплатят за это аж 0.00001 $!!!
Вы продолжаете утверждать этот бред ? Ваш пример с картошкой вообще мимо кассы
Вам какие еще цифры нужны ?
Постом выше я описал с практическими результатами.
Вас ждет пари и лобзик , что бы спилить рога.
Кстати дядька похож на Брюса, даже не пытался подобрать, случайно вышло.
Засуньте свои цифры себе в шоколадный глаз. Они никому ни о чем не говорят.
Так понятно , это в вашем стиле , пошли грубые переходы на личность, понятно, Вы виляете как вшивый песик убегающий от блох - точнее от реальности. Это в вашем стиле уходить от реальных доводов, переходя на оскорбления , не раз наблюдал за вами такое.
Так понятно , это в вашем стиле , пошли грубые переходы на личность, понятно, Вы виляете как вшивый песик убегающий от блох - точнее от реальности. Это в вашем стиле уходить от реальных доводов, переходя на оскорбления , не раз наблюдал за вами такое.
Только не надо вот этого, Юрий! Вы мастер подмены понятий, я уже видел подобное и не раз. Кого то может и получится у Вас дурить, но меня не получится.
Если так неймется, сделайте проверку самостоятельно. Для этого нужен какой нибудь советник и несколько десятков баксов на счету в личном кабинете. Вперёд!
И, как Вы думали, какая у меня будет реакция на Ваши подколы? Упоминание Вашего шоколадного глаза это самое малое из того, что я хотел было упомянуть всуе.
Andrey Dik:
...
Вы привели пример из логов в личном кабинете, я их тоже смотрел в своём, там не указывается время! Не хватает цифр что бы сложить всё в единую картину посчитав всё самостоятельно. Поэтому есть только один способ проверить цифры и я Вам уже говорил, как нужно считать - нужно брать какой то советник, оптимизировать его на своей машине, потом сделать такую же оптимизацию в облаке и сравнить цифры.
...
... бред ... поскипал у оставил только .. разумное
Я это как раз тоже предложил , и показал расчет из реальных цифр.
Да, я пробовал оптимизировать в облаке , не улетает за 30 минут 100$.
Andrey Dik:
..И, как Вы думали, какая у меня будет реакция на Ваши подколы?...
Ренат, раз Вы снова реагируете на эту тему, то может дати ответ:
1. Комиссия 10% или уже иная?
2. Почему Вы не хотите учесть в своей формуле время требуемое для оптимизации - затребованную единицу мощности в час?
3. Очень прошу дать правильный расчет, сравнения загрузки пк с рейтингом 100 в течении года и аналогичным истребованием ресурсов из клауда - сколько это будет стоить? Судя по формуле, цена не должна же меняться, верно?
Вы же видите, что клауд простаивает, люди не могут продать свои ресурсы - логично же, что цена высока. В п. 2 я предлагаю дать возможность пользователю истребовать часть ресурсов, с логикой - чем дольше(медленней) оптимизация, тем она дешевле.